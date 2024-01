La cineasta chilena Manuela Martelli, reconocida por sus colegas en Estados Unidos

1976, de Manuela Martelli

El Sindicato de Directores de América (DGA) incluyó entre sus nominados para los DGA Awards 2024 a la talentosa cineasta chilena Manuela Martelli. La directora recibió una nominación en la categoría de Mejor Director Debutante por su película 1976, una coproducción chileno-argentina que aborda los años más oscuros de la dictadura de Pinochet desde la intimidad de una familia.

La película, disponible en Netflix, se ha ganado el reconocimiento no solo por su enfoque visualmente impactante, sino también por la narrativa que profundiza en los aspectos personales de la dictadura. Manuela Martelli, conocida previamente por su destacada actuación, presenta una obra que ha participado en más de 30 festivales internacionales, incluyendo Cannes y el BFI London Film Festival.

1976 ofrece una mirada única sobre los años de la dictadura chilena, centrándose en la vida cotidiana de una familia mientras el autoritarismo de un gobierno se filtra en su hogar. La película se desarrolla como un thriller con toques de suspenso, reminiscente del estilo hitchcockiano, y cuenta con una actuación espléndida de Aline Kuppenheim, quien encarna el papel principal de Carmen.

Manuela Martelli actuó en numerosas películas en las que se destaca su papel en "Machuca" (2004), de Andrés Wood

La protagonista viaja a la playa para supervisar la remodelación de su casa. Sin embargo, lo que comienza como unas vacaciones familiares normales se transforma en una experiencia inquietante cuando se le pide que cuide a un joven en secreto. La trama se sumerge en territorios inexplorados, alejándose de la vida tranquila que Carmen solía conocer.

Luego de esta importante nominación, Infobae Cultura conversó con Manuela Martelli sobre los orígenes de esta ambiciosa película y las motivaciones personales detrás de ella. La directora compartió que la idea surgió al recolectar relatos de familia sobre su abuela materna, una figura que la intrigaba profundamente. La abuela, que vivió en una época de restricciones para las mujeres, se convirtió en la inspiración para explorar cómo la revolución feminista se gestó en esos años.

Explica Martelli: “Me interesaba rescatar la memoria viva que no estaba en los libros. Mi abuela murió en 1976, muy deprimida, y también me pareció importante observar eso no como algo inherente a ella, sino más bien como un fenómeno social”. La película se convierte así en un homenaje a las mujeres que desafiaron las normas de la época y abrieron caminos para las generaciones futuras.

En "1976", la directora busca representar los mandatos que las mujeres de la época estaban obligadas a respetar

La recepción de 1976 en Chile fue positiva, especialmente entre los jóvenes, aunque Martelli reconoce que algunas personas se resisten a revisar y recordar los eventos de la dictadura. La película también ha sido bien recibida en otros países, con algunas naciones relacionándola con sus propias experiencias históricas. En este caso, Manuela Martelli destaca la importancia de mantener viva la memoria y compartir historias que a menudo se olvidan o se resisten a recordar.

La película, con su atmósfera asfixiante y su enfoque único en los aspectos íntimos de la dictadura, no solo destaca su habilidad de Martelli, sino también su capacidad para traer a la luz las historias que a menudo se pasan por alto.

La ceremonia de los 76° DGA Awards se llevará a cabo el sábado 10 de febrero en el Beverly Hilton de Los Ángeles, California. Los premios DGA se han convertido en un referente en la industria cinematográfica, considerados un indicador confiable de las tendencias y éxitos del cine en cada temporada. Los directores honrados por el sindicato no solo reciben reconocimiento entre sus pares, sino que también obtienen un impulso significativo en sus carreras, ya que el prestigio asociado a estos premios a menudo se traduce en oportunidades profesionales adicionales.

Por "1976", Manuela Martelli está nominada al premio a "mejor director debutante" en los DGA Awards

—¿Cómo estás viviendo esta nominación?

—Estoy muy feliz, además no es común una nominación a una película latinoamericana en este caso. Es un reconocimiento que dan los mismos colegas y eso lo hace muy especial. Además, creo que empieza a abrir nuevos espacios para las películas y ayuda mucho para la difusión de nuestro cine. Lo que uno finalmente quiere es que las películas se vean en la mayor cantidad de territorios posibles. Muchas veces, la gente no ve las películas no porque no quiera, sino que porque no sabe que existen.

—¿Qué te ocurre cuando miras en perspectiva todo el camino que ha tenido la película?

—Ha sido un recorrido increíble y es sorprendente que aún la pasen en diferentes festivales y siga teniendo reconocimiento. Es muy satisfactorio para mí y para el equipo entero. Fue una película hecha muy a pulso, con presupuesto bajo para lo que se pretendía hacer, hubo mucha voluntad, empeño, ganas y es muy gratificante que eso se note y que sea reconocido. Fueron muchos años de estar metidas escribiendo y encontrando el rumbo, entendiendo por dónde iba, desde el guión hasta la producción y la conformación del equipo. Hubo muchas vueltas en el camino y es mucha satisfacción y ganas de también de seguir haciendo cine.

La actriz Aline Küppenheim interpreta a Carmen, una mujer que hace hasta lo que parece imposible por luchar por sus ideales

—En la Argentina se vive una situación muy compleja sobre la posibilidad de desfinanciar la producción de películas ¿Qué te ocurre con esas noticias?

—La Argentina siempre ha sido un ejemplo para todo Latinoamérica en ese sentido, que peligre la cultura argentina es muy perjudicial para un continente entero porque ha marcado bastante la pauta de lo que es hacer memoria a través del cine. De lo que es repensar la historia una y otra vez con las herramientas que tenemos en el presente. Su cultura cinematográfica y general siempre fue muy fuerte y es un faro y ejemplo para todos los países de la región. Lo que está en juego es quién tiene el poder y los medios para contar la historia, quienes pueden contarla.

—¿Cómo ves la actualidad del cine chileno?

—Si bien Chile tiene una producción cinematográfica más pequeña, también el país es más chico. Ha sido muy valioso el recorrido que ha tenido el cine desde la recuperación de la democracia en adelante. A nosotros como país nos perjudicó muchísimo los 17 años que tuvimos de dictadura. Fue larga, muy cruenta y represiva. Teníamos una cultura cinematográfica muy pujante en ese tiempo previo al golpe militar y con figuras súper importantes que en la actualidad son figuras que permanecen como influencias para los realizadores más jóvenes. A partir de la recuperación de la democracia, de a poco, se ha ido recuperando esa cultura que quedó suspendida con el golpe. Hay muchas ganas y este tipo de reconocimiento responden a esas ganas que tiene el medio cinematográfico en Chile, de hacer, de recuperar también esa historia y además, hay gente muy talentosa.

—¿Qué fue lo que más te asombró de todo el recorrido que tuvo la película?

—Algo que me había sorprendido antes con algunas películas en las que trabajé como actriz, pero que fue muy bonito verlo con una película que dirigí y es ver como tienen vida propia: funcionan sin que una las acarree. Me dio las sensaciones de que era como tener un hijo que se gradúa de la universidad y ya vive por sí solo. Es muy lindo observar como esa vida que tienen las películas repercuten en las personas, genera diálogo, despierta intereses de distintos tipos y da a conocer una historia a personas que la desconocían.