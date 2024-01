Willem Dafoe revela secretos de la provocadora “Pobres criaturas”

Willem Dafoe en "Pobres criaturas" (Atsushi Nishijima/Searchlight Pictures via AP)

Willem Dafoe ha interpretado algunos monstruos y villanos deliciosos: el Duende Verde en Spider-Man, el asesino Bobby Peru en Corazón salvaje de David Lynch, Max Schreck (un chupasangre que interpreta a un chupasangre) en La sombra del vampiro. Pero con su personaje Godwin Baxter en Pobres criaturas de Yorgos Lanthimos, se ha embarcado en algo nuevo: un hombre con horribles cicatrices que parece un monstruo pero que en muchos sentidos es un amor total. Solo en el mundo, Baxter resucita a una mujer muerta, Bella Baxter (Emma Stone) y mediante las hazañas de la ciencia victoriana del universo alternativo, la guía a través de rápidas etapas de desarrollo y despertar sexual como si acabara de nacer.

El papel secundario, que lo une al director griego Yorgos Lanthimos (Dogtooth, La favorita), probablemente le valdrá a Dafoe su quinta nominación al Oscar. En la previa, el actor de 68 años se quedó con las manos vacías en los Globos de Oro, al día siguiente fue homenajeado con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, junto a amigos como Pedro Pascal, Patricia Arquette y su coprotagonista de Pobres criaturas, Mark Ruffalo, animándolo.

Escena de "Pobres criaturas" (Searchlight Pictures)

—¡Has tenido una buena semana!

—Sí, ha sido una semana loca. Pero una buena semana.

—Cuando te arrodillaste y besaste a tu nueva estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, pensé: “Esa es la única vez que alguien debería poner sus labios en esa acera”.

—[Risas] Eso probablemente sea cierto, y tal vez yo tampoco debería haberlo hecho. Pero la pasión me superó.

—¡Al menos sabías que nadie había caminado ni orinado sobre él todavía!

—Es tan nuevo como una tumba recién excavada.

—¿Estás diciendo que te hizo sentir viejo?

—No, es sólo el tipo de configuración que tienen. Hay una alfombra alrededor. Entonces es como una tumba recién cavada donde la tienen preparada y luego bajan el cuerpo y está ahí para siempre. Tenía un poco de ese sentimiento. Pero no quiero colorearlo de esa manera, porque honestamente puedo decir que fue una tarde alegre, aparecieron buenos amigos y algunos directores con los que realmente me encantó trabajar. No era necesario, pero encontraron el camino hasta allí. Realmente lo disfruté. Y después de todo eso, me di cuenta de que eso es algo que probablemente perdurará más allá de mí.

Willem Dafoe ya tiene su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood (REUTERS/Mario Anzuoni)

—¿Quiénes son tus compañeros en ese tramo de vereda?

—Primero que nada, la ubicación es excelente. Es la esquina de Hollywood y Vine; no puedes conseguir nada mejor que eso. Y justo a mi lado están [el presentador de televisión de los años cincuenta] Clifton Fadiman y [el comediante] Jonathan Winters, que era un tipo de intérprete muy singular. Entonces estoy en buena compañía.

—Dijiste que Erik Weisz, también conocido como Harry Houdini, es la única otra persona en el Paseo de la Fama que haya salido desde tu ciudad natal de Appleton, Wisconsin.

—Sí. Nació en Budapest, pero su padre era el cantor de la sinagoga [de Appleton]. Creció allí hasta que se fue y se convirtió en Harry Houdini.

—Y ahora estás teniendo una carrera increíble con Pobres criaturas. ¿Qué te hizo querer interpretar a este tipo que de alguna manera se parece al Dr. Frankenstein?

—Realmente me encantaron las películas de Yorgos y descubrí que tiene una voz muy específica. Eran complicadas y sorprendentes. Y cuando empezó a hacer películas en inglés, piensas: “Oh, es alguien con quien me gustaría trabajar”. Entonces, cuando Emma y Yorgos me llamaron de la nada y me lo propusieron, me gustó la idea. Me gustó el personaje. Fue una obviedad.

Actor Willem Dafoe en los premios Governors Awards en Los Ángeles, California, el 9 de enero de 2024 (Foto: REUTERS/Mario Anzuoni)

Pero siempre es diferente en lo que se convierte, y en este caso, muchos de los placeres de ese personaje surgen de su relación con Bella. Ok, se inclina un poco hacia el mito de Frankenstein, pero es muy diferente porque el creador fue repelido por su monstruo. Está fuera de control, de hecho, Godwin Baxter se enamora de su creación. Entonces tiene esa hermosa tensión en la que él elige el amor superior: tiene que dejarla ir porque se da cuenta de que para que tenga una buena vida, ella tiene que dejarlo.

Lo fácil es describirlo como una relación paternal. Creo que es un poco más complejo que eso debido a su pasado y al hecho de que ha experimentado con él [su padre científico]. Entonces hay una parte de él que ha sido herida. Y cuando la reanima, se está dando una nueva vida a través de ella.

—El personaje de Ramy Youssef pregunta si “Dios” ha creado a Bella para que sea su amante, pero usted dice que es más como si fueran almas gemelas.

—[El sexo] está descartado, lo que da la posibilidad de una relación más compleja. Hay un momento en donde él está leyendo sus historias. Fue muy tierno, pero también un poco cargado porque ella no tiene modelos para las relaciones, en realidad, porque es totalmente nueva. Ella no está socialmente condicionada. Tienes la sensación de que ella quiere que él esté allí físicamente. Y él no va a permitir eso. No quiero exagerar, pero es una especie de comienzo de su despertar sexual, porque comienza a sentir esa excitación. Y donde ella lo dirige no es necesariamente de forma tradicional. Ella sólo está sintiendo.

Willem Dafoe en la inauguración de su estrella en Hollywood (REUTERS/Mario Anzuoni)

—Cuando escribí sobre la película en septiembre, una mujer respondió en Twitter que es una película dirigida por un hombre y escrita por un hombre (Tony McNamara), basada en un libro de un hombre (Alasdair Gray). Entonces, por supuesto, crearían una mujer de fantasía que es totalmente desinhibida y no puede tener suficiente sexo. ¿Cuál es su respuesta a ese tipo de críticas?

—Creo que la gente que sólo se centra en la comedia y el sexo no entiende el punto de la película. Hay algo más relacionado con la liberación personal. Y formas de pensamiento independiente. No es casualidad que el escritor de este libro lo sitúe en una época victoriana imaginada, que es una época muy reprimida, dominada por los hombres y que viene después de la Revolución Industrial. Así tienes toda esta sensación de crear una sociedad que funciona como una máquina. Creo que eso está en el aire.

—¿Qué fue lo más sorprendente que hizo Emma mientras actuaban juntos?

—El nivel de intimidad y complejidad que tuvo con Yorgos es realmente hermoso. La trajo muy temprano y cuando estuvimos allí, quedó claro que todo se centraba en ella y que estábamos allí para apoyarla. Y lo usó muy bien en el sentido de que tenía cierto dominio y tomó ese centro sin ser una diva. Ella es muy genial. Es divertido actuar con ella.

—Usas un montón de prótesis faciales. Tengo curiosidad por saber cómo te hacía sentir caminar con esas terribles cicatrices.

—Bueno, te sientes diferente. Y la gente reacciona ante ti de manera diferente, porque incluso si no es su intención, no te están viendo. Entonces ves el mundo reflejado de una manera diferente. Y, por supuesto, esa es una gran herramienta para tu imaginación porque no te sientes tú mismo y eso te abre la puerta a ser otra persona.

—¿Es cierto que Yorgos te eligió como “Dios” porque ya habías interpretado a Jesús en “La última tentación de Cristo”?

—Eso suena extraño. Ésa no es una razón suficientemente buena. No me parece. Quiero decir, tengo una conexión personal con el personaje. Vengo de una familia de médicos. Crecí en ese ambiente porque cuando era niño trabajaba como conserje en la clínica de mi padre y solía ir de ronda con él. Así que estoy acostumbrado a los vendajes, la sangre, el pus, las suturas y los instrumentos. Pero nunca había hecho una película que realmente se inclinara hacia eso. Sentí a mi padre y no siempre tengo eso para cada papel, así que fue un placer eso.

Yorgos Lanthimos y Emma Stone en el set de filmación de "Pobres criaturas" (Foto: Atsushi Nishijima. Cortesía de Searchlight Pictures)

—¿Cómo te sentiste al saber que Martin Scorsese está haciendo otra película sobre Jesús?

—Pensé “¡Probablemente no estaré!” ¡No porque no quiera hacerlo! Simplemente porque es algo incorrecto.

—¿Estabas celoso?

—Estoy feliz de que esté regresando al material que le es querido. Tengo mucha curiosidad sobre cómo lo abordará.

—Quizás haya un personaje diferente que puedas interpretar.

—Es verdad. Siempre me permito esa posibilidad.

—Estoy entusiasmado con tus próximas películas Nosferatu y Beetlejuice 2, en las que dijiste que interpretas a un policía no-muerto.

—Me castigé [por compartir eso] porque creo que Tim Burton no quiere hacer spoilers. Así que hablé un poco. ¡No voy a hacerlo más! Solo debes saber que es una continuación de Beetlejuice más o menos, y que muchos de los mismos elementos regresan, lo cual es algo hermoso. Realmente se sintió genuino. No es sólo por dinero o algo así.

—También mencionaste en un artículo de The Guardian que sientes que las películas “desafiantes” no funcionan bien en la transmisión doméstica porque a la gente le gustan las películas “estúpidas” al final de un largo día.

—Si lees el artículo original en The Guardian, está muy bien escrito. Pero eso fue destacado como si fuera un problema mío. Me hace sentir como si tuviera un resentimiento hacia quienes ven películas en casa. Yo no, pero la verdad es que la gente se distrae cuando ve películas en casa. Las usa como droga o como relajación, lo cual es genial. Por eso digo: “Quieren ver algo estúpido”. Quieren algo que los distraiga. De eso, en sí, no me quejo. Veo películas en mi computadora. No es el tamaño de la pantalla. Es la atención. Las mejores películas las “haces” tú, como espectador, junto con el director y los actores. Y cuando tienes que hacerlo [y salir por la noche discutiendo la película], entonces estás más involucrado y es mucho más gratificante. Te alimenta más.

Fuente: The Washington Post