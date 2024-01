El fin de Pitchfork es un mal presagio para el futuro del periodismo musical

Pitchfork se había ganado un prestigio por sus reseñas de lanzamientos musicales y la cobertura de la industria

La salvaje mutación de 28 años de Pitchfork –de bocón advenedizo a peleador creador de gustos matón, a constructor de agenda crítica a pieza de la cartera de marcas de la editorial Condé Nast y autoproclamada “voz más fiable en la música”– dio un giro sombrío esta semana cuando nada menos que Anna Wintour emitió un memorándum anunciando que la publicación musical más influyente de este siglo se fusionará con GQ. La comunicación de Wintour vino salpicada de palabras alegres sobre “nuevas posibilidades”, pero los despidos que se produjeron en las horas siguientes -incluida la destitución de la redactora jefe Puja Patel- dejaron claro que una era estaba llegando a su fin.

He odiado y amado Pitchfork durante más de la mitad de mi vida, pero mi dolor no tiene complicaciones. Estoy furioso de ver que se va así. La fusión de un medio musical antaño provocador e independiente con una revista masculina heredada es, en el peor de los casos, una desconsideración y, en el mejor, un mal presagio para todo el periodismo musical. Si la crítica musical se ha convertido en una práctica en peligro de extinción en publicaciones con una influencia masiva, una historia profunda y un amplio número de lectores. ¿Dónde puede esperar sobrevivir?

La histórica editora Anna Wintour, responsable de los contenidos de Condé Nast, fue quien comunicó las malas noticias

Y me refiero a la crítica musical, algo que Pitchfork ha producido constantemente a través de sus muchos cambios de tono y forma en la última década, poblando continuamente su página de inicio con el trabajo de escritores que no tienen miedo de decirnos lo mediocre que es el nuevo álbum de 21 Savage. Este tipo de reseñas no generarán mucho tráfico digital en 2024, pero realizan una labor esencial de la crítica musical: escuchar, dar testimonio, decir la verdad. ¿Cómo es posible que esta práctica continúe en GQ, una publicación que se esfuerza tanto por evitar insultar a sus temas? No lo creo. Lo que significa que el mundo del periodismo musical seguirá fundiéndose en la forma ambigua de la publicidad, perpetuando la espiral de muerte de la adulación que resulta de que las grandes publicaciones necesiten acceder a las grandes estrellas, más que al revés. Una escena brutal.

Al principio de la trayectoria de Pitchfork, el sitio parecía atraído por un tipo de brutalidad totalmente diferente. Centrada en grupos de rock indie, Pitchfork criticaba a muchos de ellos sin piedad, y si viviste aquellos años, puede que estés atándote los zapatos de baile de camino a la tumba. A menudo, los críticos del sitio parecían caprichosos, desinteresados y, en ocasiones, rencorosos, y asignaban puntuaciones bajas en su característica escala de 10 puntos con celo punitivo. A medida que Pitchfork crecía en número de lectores e influencia, el sitio parecía disfrutar de la relación antagónica que estaba cultivando con la comunidad underground que cubría, y para algunos la mala sangre todavía fluye.

La banda 21 Savage. A Pitchfork no se le ha movido un pelo a la hora de reseñar su nuevo álbum, como también otros que han recibido valoraciones negativas.

Pero a finales de la primera década del siglo XXI, las críticas favorables de Pitchfork la convirtieron en un centro neurálgico del buen gusto, ayudando a convertir a Arcade Fire y Bon Iver en el tipo de bandas nominadas a los Grammy. Pitchfork lanzó su propio festival anual de música en Chicago en 2006, y en 2015 la marca había alcanzado tal éxito que su fundador, Ryan Schreiber, y su copropietario, Chris Kaskie, la vendieron a Condé Nast.

El director digital de la nueva empresa matriz, Fred Santarpia, elogió la adquisición por aportar “una audiencia muy apasionada de hombres del milenio a nuestra lista”. A partir de ahí, Pitchfork continuó ampliando admirablemente su cobertura más allá de los grupos indie blancos y centrados en los hombres sobre los que se fundó y, extrañamente, acabó mostrando más gracia a las estrellas del pop más ricas del siglo XXI que a los desconocidos a los que se había hecho un nombre pisoteando.

Por supuesto, ese “ellos” siempre está cambiando. Tendemos a percibir las publicaciones musicales como mentes de colmena singulares y monolíticas, pero siempre están formadas por oyentes, escritores y pensadores individuales. Y aunque Pitchfork me sigue molestando por sus aires de aniquilación, es imposible negar el estilo, la inteligencia y el peso crítico de sus autores estrella más recientes: Cat Zhang, Philip Sherburne, Alphonse Pierre y otros.

Las críticas de Pitchfork han sido claves para consolidar el camino de muchos artistas, como por ejemplo Arcade Fire.

Los escritores no son las empresas para las que trabajan. Y si el paisaje mediático actual sigue su curso, no necesitaremos que nos lo recuerden: no habrá publicaciones en las que puedan trabajar los escritores musicales. El capitalismo sigue siendo estúpido y zombi, un juego autocanibalizador de adquisiciones y abandono de cadáveres cuando los beneficios no alcanzan un nivel ridículo. Lo que suceda a continuación en Pitchfork bajo GQ me preocupa, sin duda. Pero no tanto como lo que ocurra con el resto de la crítica musical en un mundo post-Pitchfork.

Resulta demasiado fácil ser prescriptivo y rabioso, pero ¿tenemos otra opción? Es hora de que los escritores musicales se unan y creen sus propias revistas, sus propios fanzines, sus propios sitios web. Los oyentes siempre querrán compartir sus experiencias musicales, y esperemos que los que creen en la crítica como oficio encuentren formas de monetizar sus ideas para poder continuar con el trabajo. Tendrán que hacerlo. Las torres -desde la que escribo actualmente parece estable por ahora- están siendo derribadas. Es difícil ver un futuro entre los escombros. Como en cualquier tipo de crítica cultural, la imaginación será necesaria.