También, comparte una extraña pero amorosa amistad entre el tenista suizo y su esposa Mirka Vavrinek. “Decir que soy sólo una fan es subestimarme. Volé alrededor del mundo para verlo, sufrí cuando se fue para atrás en el ranking y me quedé estática cuando ganó. Hasta me he perdido algunos desfiles de moda, sólo para ver jugar a Roger”. Así, se la vio sentada en el Royal Box de Wimbledon para disfrutar de los partidos.