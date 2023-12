Joan Manuel Serrat cumple 80 años entre premios y homenajes

El cantautor español Joan Manuel Serrat con la Medalla de Honor de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE). EFE/ Kiko Huesca

El cantautor español Joan Manuel Serrat cumplirá mañana 80 años y todavía tiene fuerza para muchas cosas porque, a pesar de que hace un año que abandonó los escenarios, su agenda rebosa de actividad.

Desde que en diciembre de 2022 pusiera fin a sus giras con un emotivo concierto en Barcelona, su ciudad natal, su presencia se ha multiplicado en otras palestras, con homenajes y premios, como la Medalla de Honor de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) o el Nacional de Cultura del Gobierno regional de Cataluña.

Pero no sólo los reconocimientos y galardones le han tenido ocupado, también ha dado charlas en la Universidad de Harvard, ha mantenido su estrecha relación con la ONG Open Arms, que opera en el rescate de inmigrantes en el Mediterráneo, y ha hecho algunas apariciones en conciertos de amigos.

“Me he retirado de los escenarios, no de vivir”, dice Joan Manuel Serrat a los periodistas que suelen aprovechar estos actos para preguntarle qué tal le sienta la jubilación. “Vivo más ajetreado que nunca -reconoce Serrat-, que espera “que esto afloje un poco, porque vivo más acelerado que en mi época de giras”.

El cantautor español Joan Manuel Serrat recibe el premio de honor del sindicato UGT-PV. EFE/Ana Escobar

Serrat: músico y “referente ético”

Él no es el único que está activo, también lo están los periodistas que le han seguido desde sus inicios, como Juan Ramón Iborra, que publicó recientemente A propósito de Joan Manuel Serrat. “Serrat no ha acabado su ciclo, todavía nos va a sorprender”, asegura el autor de este magnífico libro, a medio camino entre el ensayo y la biografía.

La avalancha de premios que está recibiendo estos días le tenía que haber llegado hace tiempo, según el periodista, pero nunca es tarde si la dicha es buena y estos homenajes permiten al cantautor seguir expresándose y transmitiendo pensamientos y emociones, como ha hecho siempre, pero con más palabras y menos canciones.

“Serrat no es solo un músico -afirma Iborra-, es también un referente ético y, como tal, no va a desaparecer. Las personas como él no se jubilan y se dedican a tomar el sol”. El autor de A propósito de Serrat está convencido de que va a continuar comunicándose con su público de diferentes maneras y no descarta que una de ellas sea la musical.

“Joan Manuel ha seguido componiendo y estoy seguro de que tiene el cajón lleno de partituras -advierte-. Ahora está muy ocupado pero, en cuanto tenga tiempo para ello, es probable que edite un nuevo disco”. Lo que resulta más improbable es que se embarque en una gira, porque el propio Serrat ha dicho varias veces que es una fórmula “demasiado exigente” y prefiere utilizar otras formas de expresión.

Serrat en uno de sus últimos conciertos del año pasado, en Madrid. Ricardo Rubio - Europa Press

Los límites de la edad

El cantautor se ha reafirmado muchas veces durante este último año en su decisión de abandonar los escenarios como lo ha hecho, “con salud y sin ninguna razón acuciante para hacerlo”.

Serrat está convencido de que es mejor decir adiós “cuando no hay desafección de la gente” y se muestra “feliz de haber dedicado la vida a hacer canciones”, algo que sigue haciendo, “en privado”. Pero también es consciente de que la edad obliga a poner límites y habla de la vejez como de una etapa difícil.

“No me gusta mucho el camino para donde voy -reconoce el cantautor-, pero como sé que no lo puedo cambiar, corre y saca de ello todo lo bueno que puedas”.

Fuente: EFE