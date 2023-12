“Morfeo 60″, el inconsciente y los sueños en un diario imprevisible

Emilio García Wehbi leerá en Arthaus este lunes los sueños que tuvo en el último mes (gentileza Arthaus)

La incertidumbre ante el futuro cercano seguramente es alta por estos días, aunque para muchos se presenta como una pesadilla más certera que adivinar lo que soñamos cada noche. Emilio García Wehbi, finalista del premio Medifé-FILBA 2021 con su novela Maratonista ciego y artista escénico de larga trayectoria, no sabe aún qué tipo de sueños lo asaltarán de acá al lunes 17, cuando presente en Arthaus su nueva performance Morfeo 60. Lo que sí puede anticipar es que será una pieza de estructura cerrada, basada en el contenido onírico de las 60 noches previas. En una sala a oscuras, Wehbi leerá al público las transcripciones de lo que fue soñando cada jornada, una especie de diario del inconsciente ordenado en 60 textos de un minuto que estarán acompañados con imágenes de found footage proyectadas por Martín Antuña, colaborador en distintos espectáculos.

“Soy una persona de sueño liviano y eso me dificulta dormir bien, pero me beneficia en cambio en que puedo soñar mucho y recordar lo que sueño”, le dice García Wehbi a Infobae Cultura. El tema no es nuevo para él: ya trabajó anteriormente con los productos del inconsciente en obras como 65 sueños de Kafka según Guattari, en la que llevó a escena las lecturas del psicoanalista y filósofo francés sobre textos varios del escritor checo. Pero esta vez no habrá una dramaturgia en juego, tan solo el intento de permanecer lo más fiel posible al devenir de un material inasible e imprevisible.

“Cuando verbalizás un sueño ya lo estás traicionando, por eso transcribo inmediatamente con el estómago vacío para evitar su interpretación y su transformación en literatura. A veces recuerdo dos o tres sueños en una misma noche y otras veces no me acuerdo ninguno. Entonces voy compensando, pero me mantengo al día con la lógica de ese proceso de escritura”, agrega.

Morfeo 60 es la forma breve de un proyecto mayor que comenzó el 27 de marzo pasado y que concluirá en los próximos meses con la recopilación de lo soñado por este artista a lo largo de un año, bajo el título tentativo Morfeo 365. De estructura similar, la pieza durará alrededor de 6 horas y contará también con una película para cada texto. A partir de lo que transcribe Wehbi, su asistente Antuña viene armando distintas composiciones con material de archivo encontrado en internet. “Estuvo buscando películas comerciales de medicamentos, experimentos médicos y descubrimientos científicos o tecnológicos de la década del 40 que no prosperaron. El anacronismo de esas imágenes carga con una naturaleza bizarra o extrañada parecida a la de un sueño”, detalla el artista, aunque no hay una relación directa con su propia actividad onírica, en la que advierte cierta neurosis y obsesiones que se manifiestan bajo distintas formas.

“Lo que me pasa en los sueños se abstrae bastante de la realidad. Aparecen cuestiones que tienen que ver más con la subjetividad del soñante, aunque yo creo que algo de lo social se revela de manera disfrazada. Eso lo deberá determinar quien lo pueda leer de ese modo”, plantea en relación a esta pieza. Como lo fue para los surrealistas o los románticos, los sueños son para Wehbi una cantera de su producción artística.

Ya desde sus trabajos con El Periférico de Objetos, le han provisto de un material con el cual proponer o bien una crítica o un subterfugio a la lógica imperante en nuestro mundo cotidiano. “Hay una frase de Hölderlin que uso al final de la lectura y que dice ‘El hombre es un dios cuando sueña y un mendigo cuando piensa’. Esas palabras, de algún modo, resumen la libertad moral, ética y de imaginación que da el sueño al no estar filtrado por el yo. Como es puro, te da un montón de materialidad que cuando estamos conscientes reprimimos por diferentes causas”, razona.

Con Maricel Álvarez, su compañera de trabajo y de la vida, fueron seleccionados para una residencia artística en Arthaus que los tendrá el año que viene y parte del 2025 desarrollando una nueva trilogía con la Columna Durruti, colectivo escénico disruptivo creado por ambos en 2015, con el que realizaron años atrás Herodes Reloaded, La Chinoise y La caverna de Platón/La cabeza de Medusa en Fundación OSDE. “No sabemos qué formato tendrán ni cuáles son los contenidos porque va a ser producto de la experiencia de residencia. Pero sí vamos a trabajar sobre algunas figuras femeninas que nos interesa destacar como Rosa Luxemburgo y la filósofa católica Simone Weil”, adelanta el performer. También señala que habrá una vuelta de tuerca respecto de la última performance presentada este año en el FIBA, Nocturno de Ulrike, centrada en la figura de una de las líderes de la agrupación armada Baader Meinhof.

“Nuestros planteos para la residencia apuntan a la solidaridad, la comunión y el acercamiento, antes que la disrupción. Esa era la estrategia de los espectáculos anteriores, pero en este momento la violencia es potestad del poder, en sentido simbólico y fáctico –argumenta Wehbi–. Entonces hay que encontrar otra lógica que para mí va por el camino de tejer redes y alianzas sensibles que puedan desde una sensibilidad amorosa encontrar un discurso que enfrente el odio, la violencia y la descalificación propia de quienes gobiernan. Buscaremos un remanso y luego una alternativa para recuperar aquellos consensos democráticos que creíamos haber construido y que se están derribando a partir de tener una vicepresidenta negacionista. Estamos pensando el presente para dar otro tipo de respuestas”.

Expreso a Oriente

García Wehbi acaba de publicar por estos días su segunda novela, Dafne sobre fondo de Monte Fuji, trabajada en pandemia a partir de las notas que fue tomando en distintos viajes a Japón para dar clases y seminarios. El protagonista es un alter ego del artista, que se involucra sentimentalmente con una joven japonesa.

“La esencia de la novela es la tensión que hay entre la cultura occidental y la oriental, especialmente la nipona”, resume el autor, quien buscó reflexionar a través de esta historia de erotismo y delirio sobre la imposibilidad de comprensión entre esos dos universos. “Para un sujeto criado en Occidente –explica– es casi una epopeya entender esa cosmovisión en términos profundos. La nuestra es una cultura de oposición, dialéctica, la de ellos se basa en el complemento y la integración”.

*Morfeo 60 se presenta por única vez este lunes 18 de diciembre a las 20 h en Arthaus (Bartolomé Mitre 434, CABA). Entradas en Alternativa Teatral.