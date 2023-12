Nan Goldin encabeza el prestigioso ranking anual “The Power 100″ de la revista ArtReview

Las fotografías de Nan Goldin son recordadas porque se salen de los moldes (Vianney Le Caer/Invision/AP)

Nan Goldin, la visionaria fotógrafa de contraculturas y grupos marginados, y más recientemente, ferviente activista contra los intereses corporativos responsables de la crisis de opioides en Estados Unidos, encabeza la lista The Power 100 de ArtReview de este año. La lista está dominada por artistas que no solo utilizan sus plataformas para discutir la libertad, tanto de expresión como en un sentido más amplio, sino que también la practican, interviniendo a través de acciones, palabras e imágenes en los urgentes problemas sociales y políticos del momento.

El trabajo de Goldin a lo largo de cuatro décadas ha llegado a ejemplificar cómo un artista puede representar y abogar por aquellos que a menudo han sido ignorados y excluidos por aquellos en el poder. Desde la epidemia del SIDA en los años 80 hasta el más reciente escándalo de adicción a analgésicos que ha arrasado América, la mezcla de intimidad personal y activismo público de Goldin ha influenciado a toda una generación de artistas, animándonos a enfrentar a quienes detentan el poder, desde museos de arte hasta aquellos que buscan controlarlos, desde patrocinadores corporativos hasta gobiernos.

En sintonía con esto, por primera vez en la historia, los artistas ocupan todas las diez primeras posiciones de la lista, compartiendo una causa común: no solo crear obras para museos y galerías, sino también utilizar su estatus para promover y efectuar un cambio social más amplio.

Steve McQueen fue elegido por su película sobre la tragedia de la Torre Grenfell en la que murieron 72 personas (AP)

Más que regresar a la “normalidad” después de la pandemia de COVID-19, el mundo del arte está presenciando la consolidación de una tendencia en la que los problemas sociales y políticos son, para bien o para mal, parte inseparable de cómo los artistas comprenden la función de su trabajo en la sociedad. Estos artistas utilizan su trabajo y la plataforma que su éxito les proporciona para dar forma a comunidades e intervenir en el discurso público.

Desde el impactante film de Steve McQueen sobre el desastre de la Torre Grenfell en Londres, que actuó como catalizador para un cambio legislativo, hasta las interacciones sociales abiertas e inclusivas de Rirkrit Tiravanija en Chiang Mai, Nueva York y muchos otros lugares, y los ensayos en video de Hito Steyerl sobre el capitalismo global y sus intervenciones en las controversias en curso en Alemania en relación al antisemitismo, tanto dentro como fuera del mundo del arte. En 2023, su obra “Green Screen” formó parte de la exposición Dear Earth: Arte y esperanza en tiempos de crisis. Esta pieza consistía en una pantalla digital primitiva construida con cajas de cerveza y botellas de plástico, un experimento conceptual para reflexionar sobre cómo liberarse de la dependencia de los grandes conglomerados tecnológicos. En un momento en que los problemas sociales están en primer plano de una cultura pública conflictiva y a menudo polarizada, los artistas se han convertido en figuras influyentes, ocupando cerca del 40 por ciento de los puestos en la lista en general.

La alemana Hito Steyerl es una de las artistas que encabeza esta prestigiosa lista

Este año ha sido testigo del impacto global de varios artistas destacados. Amy Sherald llevó su obra premiada en la Bienal de Venecia 2022 a Boston, exhibiendo nueve de las poderosas meditaciones escultóricas sobre la feminidad negra y el feminismo en el Instituto de Arte Contemporáneo. Isaac Julien, reconocido por sus exploraciones sobre la cultura afroamericana, finalmente recibió su primera retrospectiva en la Tate Britain, presentando su aclamada película Once Again... y su trabajo en la Bienal de Sharjah. Ibrahim Mahama, con obras monumentales, impactó las bienales en Sharjah, São Paulo y Venecia, mientras su influencia se extendía a través de instituciones en Ghana. La Fundación Rebuild de Theaster Gates no solo revitalizó la comunidad negra en Chicago, sino que también colaboró con Prada en un programa de incubación artística y reutilizó edificios vacíos para fines culturales. El colectivo aborigen Djakarta expuso su trabajo en museos internacionales, abordando el racismo histórico en sus películas. Por último, la investigación de Cao Fei sobre la realidad virtual y su reflexión sobre la posibilidad de escapar del Metaverso se presentaron en exposiciones en Berlín, explorando el futuro digital con avatares y vídeos.

A medida que ha crecido la influencia de los artistas, también lo ha hecho la de los curadores, quienes representan un quinto de la lista. Los curadores son clave en una cultura global de grandes exposiciones públicas, donde lo que se ha denominado el Sur Global está emergiendo como un jugador importante. A través de bienales y trienales, los curadores son fundamentales para dirigir (y a menudo provocar) discusiones públicas sobre cuestiones como el medio ambiente y el cambio climático, las historias coloniales y poscoloniales y su relación con el presente, los derechos de la tierra y de los pueblos indígenas, así como el presente y futuro de la humanidad y las tecnologías emergentes.

Sin embargo, también se destaca en la lista del 2023 la persistencia y, de hecho, el crecimiento del aspecto comercial duradero del mundo del arte: el mundo de los galeristas y las ferias de arte. A medida que los galeristas buscan nuevos coleccionistas y mercados, la lista registra la creciente influencia de un puñado de galerías comerciales muy grandes, con imperios que abarcan América, Europa y Asia, así como las mega-cadenas de ferias de arte como Frieze, de propiedad estadounidense, y Art Basel, de Suiza.

The Power 100 se moldea con el aporte de un panel de 40 participantes del mundo del arte de todo el mundo, quienes consideran tres criterios para la inclusión: que aquellos en la lista hayan estado activos durante los últimos 12 meses, que lo que hacen esté dando forma a los desarrollos actuales en el arte y que su impacto se pueda considerar global en lugar de local. Esta lista revela una transformación en curso en el mundo del arte, donde la práctica artística va más allá de las galerías y los museos, convirtiéndose en un vehículo activo para el cambio social y político.