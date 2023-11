Flavio Lo Presti ganó el Premio Internacional de cuentos Victoria Ocampo

Flavio Lo Presti

Con el cuento “El muñeco equivocado” y bajo el seudónimo de Penny Pace, el escritor argentino, Flavio Lo Presti ganó la II edición del Premio internacional de cuentos de la Revista Be Cult, que en esta ocasión tomó el nombre de Victoria Ocampo y fue organizado con el apoyo del CCEBA Centro Cultural de España en Buenos Aires, Fundación Sur, Fundación Santander/Mecenazgo y Cadra.

Lo Presti nació en 1977 en la ciudad de Córdoba, es profesor y licenciado en Letras por la UNC y desde hace dos décadas se desempeña como crítico literario y periodista cultural en La voz del interior, Ñ y Cuaderno Waldhuter, entre otros medios. Ha publicado dos libros de crónicas autobiográficas, Recuerdos de Cordóba (China Editora, 2013) y Yo escribo mucho peor (Llanto de mudo, 2015, reeditado en versión aumentada como Mucho peor por 17 grises en 2019), y los libros de cuentos Los veranos (17 grises, 2018) y Los nombres (Obloshka, 2021).

El Jurado de esta segunda edición volvió a estar presidido por el escritor cubano Leonardo Padura, Premio Princesa de Asturias a las Letras; Claribel Terré Morell, directora de la Revista Be Cult y la destacada escritora argentina María Rosa Lojo, miembro del Consejo de la Fundación Sur, quienes otorgaron el segundo lugar a “Diente de Leche”, de Gisela Olmedo, presentado bajo el nombre de Mimbre y el tercer premio a “Algunas cosas se hacen así”, de Sandra Flomenbaum, seudónimo Carmela Navarro.

Gisela Olmedo fue distinguida con el segundo premio de la convocatoria

El jurado también otorgó una Mención Especial a “Donde suelen quedarse las cosas”, de Miguel Bruno y menciones a “Lejos de la costa”, de Leandro Ríos, “Jueves de Teatro”, de Mireya Ribas Medal y “Laberintos”, de Rosa M. Ruiz Adanti.

En la presente edición participaron 2002 mil escritores con un único cuento, bajo seudónimo. Los premios otorgados son monetarios y corresponden, 280 mil pesos al primer premio, 200 mil al segundo y 110 mil al tercero. Los escritores mantienen los derechos sobre sus obras que serán publicadas en la Revista Be Cult.

Esta es la segunda convocatoria al premio literario de la Revista Be Cult que se produce cada dos años y cambia de nombre en cada ocasión para homenajear a un escritor reconocido. El anterior premio homenajeó a Abelardo Castillo.

Los tres miembros del jurado, junto con los auspiciantes, coincidieron en la importancia de acciones destinadas a estimular la creación artística y el reconocimiento de nuevas voces en momentos contemporáneos de grandes búsquedas, de renovaciones culturales y de nuevas formas de la crueldad. De ahí la frase de Victoria Ocampo, elegida por el concurso: “Soy lo otro. Pero ¿qué?”

El Premio internacional de Cuento Victoria Ocampo fue organizado por la Revista Be Cult, con Leonardo Padura y María Rosa Lojo de jurados

Claribel Terré Morell, directora de la revista Be Cult, reconoció la gran participación de buenos narradores que no tienen obra publicada y el arduo trabajo del prejurado de selección del Premio internacional de cuento Victoria Ocampo, que estuvo formado por destacados escritores y críticos literarios; Flavia Pitella, Maxi Legnani, Mauricio Koch, Valeria Groisman, Esteban De Gori y Juan Pedro Finat. También significó la cooperación entre la revista y el CCEBA Centro Cultural de España en Buenos Aires, cuyo 35 aniversario en Argentina se cumple este año, la participación de CADRA, que protege y gestiona los derechos de autor en Argentina, la Fundación Sur, que no solo mantiene el legado de Victoria Ocampo sino que también interviene activamente en la cultura, y de la Fundación Santander y Mecenazgo.