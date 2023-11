Una biografía rompe mitos sobre George Harrison, “el Beatle tranquilo”

"George Harrison: The Reluctant Beatle" de Philip Norman

Algunos de nosotros siempre fuimos del “Equipo George”.

A principios de 1964, los Beatles salieron del aeropuerto JFK, subieron al escenario de “The Ed Sullivan Show” y entraron en los corazones frenéticos de millones de adolescentes. Los que para sus padres eran cuatro músicos idénticos, rápidamente fueron individualizados por sus hijos. Mis dos hermanas mayores se pelearon por el LP Meet the Beatles y se enfrentaron en el eterno debate teleológico: John vs. Paul. Yo tenía 6 años y la mayoría de mis compañeros de la escuela primaria preferían a Ringo: era divertido y de aspecto gracioso, un payaso nato. Pero ya fuera por su caricatura de una sola ceja, su conciso dominio de sí mismo o el simple hecho de que los otros tres parecían cautivados, me sentí atraído por George Harrison como mi Beatle personal. Eso fue parte de la revolución: por primera vez en la cultura popular, cada miembro de un grupo pop era indispensable para el conjunto y, sin embargo, había que elegir solo un favorito.

La ironía es que Harrison, “el Beatle tranquilo”, era en muchos sentidos el más franco en la vida privada. Fue más crítico con el grupo y con la historia cultural de lo que generalmente se reconoce. Sin él, los Beatles tal vez nunca hubieran existido. La primera versión de la banda, los Quarrymen, se había disuelto hasta que George los reformó para una cita clave en un club. Su reunión inicial de 1962 con el productor de EMI, George Martin, iba mal hasta que Harrison rompió el hielo insultando la corbata de Martin.

The Beatles (EFE)

¿Quién fue el primer rockero en explorar la espiritualidad oriental y negociar lo que se llamaría música mundial? George Harrison. ¿Quién impulsó a los Beatles a dejar las presentaciones en vivo y expandir su paleta sonora en el estudio? George Harrison. ¿Quién despertó la conciencia social del rock e inventó el evento benéfico de estrellas con el Concierto por Bangladesh en 1971? Te estás dando cuenta.

Esto es parte del ímpetu detrás de la nueva biografía de Philip Norman, George Harrison: The Reluctant Beatle, para prestar la debida y tardía atención al autodenominado “caballo oscuro” del grupo pop más importante del siglo XX. La otra parte parece ser completismo: Norman fue autor del primer libro serio sobre los Cuatro Fabulosos, “¡Shout!: The Beatles in Their Generation”, que se publicó en 1981, y desde entonces ha escrito biografías de John Lennon y Paul McCartney, por no mencionar mencione a Elton John, Mick Jagger, Eric Clapton y Jimi Hendrix. Uno imagina una lista de nombres en el refrigerador de Norman, dos tercios de ellos marcados, y el pobre Ringo Starr, de ojos tristes, al final.

Philip Norman

No sorprende que gran parte de la investigación del autor ya se hubiera realizado cuando llegó el momento de escribir el nuevo volumen, especialmente en lo que respecta a la “década de los Beatles” de 1958 a 1970. Estos pasajes se sienten recalentados, como si Norman estuviera recitando una historia familiar mientras se recordaba a sí mismo mantener la atención en el guitarrista principal justo detrás de John y Paul. Es en los capítulos sobre la infancia de Harrison (George era posiblemente el más pobre de los cuatro Beatles, pero provenía de la familia más cálida y solidaria) y en los años posteriores a la ruptura donde nos acercamos más a los detalles y paradojas de este hombre enigmático.

Y hay muchas paradojas, la principal de ellas lo que Ringo describió como la batalla de su compañero de banda entre “la bolsa de rosarios [de oración] y la bolsa de cocaína”. Para el público, George era la más santa de las estrellas de rock, pero en privado pecaba tanto como sus pares de primera categoría, y al leer sobre sus aventuras extramaritales, incluyendo acostarse con la esposa de Ringo, Maureen Starkey, y perseguir a la hermana adolescente de su propia esposa -es entender por qué Pattie Boyd, también conocida como “Layla”, lo dejó por Clapton. (Aquí hay una anécdota muy extraña sobre Harrison, el marido traicionado, que invita a su amigo y rival a un enfrentamiento de guitarras: Stratocasters al amanecer). La ironía general, como Norman señala desde el principio, es que cuanto más meditaba George, más tenso parecía llegar.

El guitarrista, cantante y compositor inglés George Harrison (1943 - 2001) con su novia Pattie Boyd, con quien más tarde se casaría, en 1964 (Larry Ellis/Daily Express/Hulton Archive/Getty Images)

Pero “The Reluctant Beatle” es también la biografía de un hombre excluido: un buen compositor en una banda con dos grandes de todos los tiempos y un músico talentoso cuyos talentos rara vez fueron reconocidos. Incluso Martin admite que siempre fue “bastante bestial” con Harrison. Los espectadores del enorme documental de Netflix de Peter Jackson de 2021, Get Back, vieron cómo años en los que Lennon y McCartney menospreciaban las contribuciones creativas de Harrison habían irritado su ego. La venganza de George (el megapalooza de triple disco de 1970 All Things Must Pass fue, con diferencia, el álbum solista más vendido de un ex Beatle) debe haber sido dulce. Por qué los álbumes que siguieron fueron tan extrañamente intrascendentes es una cuestión que Norman no explora. ¿La decisión legal de 1976 que encontró a Harrison culpable de plagiar el éxito de Chiffons de 1963 “He’s So Fine” para “My Sweet Lord” sofocó sus impulsos creativos? ¿Se había secado simplemente el pozo? Una biografía crítica podría profundizar en estas cuestiones. “The Reluctant Beatle” no es uno de ellos.

¿Entonces que es? Principalmente un relato obediente de la vida de un niño pobre pero feliz que amaba el rock and roll con una pureza que excluía la necesidad de hacerse famoso y cuya respuesta al convertirse en una de las cuatro personas más famosas del planeta lo convirtió en un buscador. y un patán, un místico y un misógino. Es revelador que Norman entrevistó a todos los que pudo, con excepción de la viuda de Harrison, Olivia, y su hijo, Dhani; el biógrafo especula que es posible que se hayan desanimado por un obituario poco entusiasta que escribió en el momento de la muerte de George en 2001.

George Harrison (Photo by Aaron Rapoport/Corbis via Getty Images)

Norman recibe mucha información de primera fila de Boyd, y Sir Michael Palin, de la compañía Monty Python, está presente para relatar cómo Harrison hipotecó su mansión para financiar “a vida de Brian de Monty Python y se convirtió en uno de los personajes más importantes. importantes productores de cine independiente de la década de 1980, un legado que algún día podrá considerarse tan importante como su Beatledom. Dejemos entonces que Palin contrarreste el mito de George Harrison “el Beatle tranquilo”. “Eso debe haber significado sólo con John y Paul”, le dice a Norman. “Cuando estaba cerca de nosotros, difícilmente podías hacer que se callara”.

