El American Ballet Theater regresa a China luego de una década

La compañía nacional de ballet de Estados Unidos regresó el jueves a China por primera vez en una década en la última señal de que las tensas relaciones entre Estados Unidos y China están empezando a mejorar.

Los 85 bailarines del American Ballet Theater se prepararon para la noche del estreno en el Gran Teatro de Shanghai, donde iban a interpretar Classic Old and New, un ballet que abarca movimientos contemporáneos y coreografía clásica, según Susan Jaffe, directora artística del grupo.

La gira marca un renacimiento de los intercambios culturales entre China y Estados Unidos. La nación asiática también acogerá una serie de actuaciones a partir de la semana que viene de miembros de la Orquesta de Filadelfia, con motivo del 50 aniversario de la histórica visita de la orquesta a China en 1973.

Tras cuatro noches de actuaciones en Shanghai, la compañía de ballet se trasladará a Pekín, donde pondrá en escena su aclamada versión de Giselle, un ballet romántico clásico, en el Centro Nacional de Artes Escénicas del 9 al 12 de noviembre.

“Es un año muy especial para mí”, declaró Jaffe, que asumió la dirección artística de la compañía hace menos de un año y actuó por última vez en China en 2000 como bailarina principal.

“El ballet es un lenguaje universal”, añadió. “Compartimos emoción y belleza y forma y musicalidad y amor a través de nuestra forma de arte, y para los estadounidenses poder compartir este amor y este lenguaje universal con el pueblo chino en este momento de intercambio cultural creo que es una experiencia muy sanadora para todos: para nosotros, y esperamos que también para el pueblo chino”.

Los espectáculos estaban previstos inicialmente para 2021, pero se pospusieron debido a la pandemia de coronavirus.

Zhang Xiaoding, director general del Gran Teatro de Shanghái, declaró que estaba deseando reanudar su relación con el ABT lo antes posible tras las restricciones impuestas por la pandemia.

Zhu Xiaoyi, de 43 años y residente en Shanghai, que recibió clases de ballet durante sus años escolares, se preparó para asistir el jueves a la representación inaugural de Classic Old and New. Dijo que los intercambios culturales entre Estados Unidos y China “son muy necesarios” en estos momentos.

“Espero que a través del intercambio cultural... puedan aumentar las comunicaciones y los intercambios en otros campos”, afirmó.

Washington y Pekín se han acercado mutuamente en las últimas semanas mientras se preparan para una reunión entre los presidentes Joe Biden y Xi Jinping a finales de este mes en la cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico en San Francisco.

La semana pasada, el gobernador de California, Gavin Newsom, fue recibido calurosamente en Pekín, mientras que el ministro chino de Asuntos Exteriores, Wang Yi, visitó Washington. Wang dijo, sin embargo, que el camino hacia una reunión Biden-Xi no sería “coser y cantar”.

Las relaciones entre China y Estados Unidos se han agriado por cuestiones que van desde la seguridad, el comercio y los derechos humanos hasta conflictos internacionales como la invasión rusa de Ucrania.

A pesar de sus diferencias, ambos países quieren más intercambios entre personas, dijo el lunes el embajador de Estados Unidos en China, Nicholas Burns, durante un acto de homenaje a los veteranos estadounidenses de la Segunda Guerra Mundial que ayudaron a China a luchar contra Japón.

“Estamos en un momento difícil en la relación entre Estados Unidos y China”, dijo Burns. “Somos rivales en muchos sentidos, estratégicamente. Pero los dos pueblos de los países siempre han estado juntos”.

El ABT actuó por última vez en China en marzo de 2013 en Pekín. Fundada en 1939, la ABT fue la primera compañía de danza estadounidense en actuar en la antigua Unión Soviética, en 1960, como parte de la iniciativa de diplomacia cultural del entonces presidente Dwight Eisenhower.

