Un libro indaga sobre el misterio de la vida en el gran océano cósmico

El libro intenta pensar la búsqueda de vida inteligente extraterrestre a partir de la aplicación de un método epistemológico racional que permite avanzar sobre bases sólidas

Si hablamos de vida extraterrestre sin dudas que nos adentramos en espacios que combinan desconocimiento y misterio; curiosidad e imaginación. Pero si le sumamos a esos ejes temáticos una vinculación con la investigación científica desde la fe, ya la zona que emerge es casi toda para profundizar en el asombro y el descubrimiento.

La Universidad Católica de Córdoba acaba de dar a luz el libro La búsqueda de la vida extraterrestre inteligente y ya desde el título nos despierta todos los sentidos en franca provocación. Sus autores —José G. Funes S.J. (como director de la edición), Marcelo Lares, Ximena Abrevaya, Mariano Asla y Lucio Florio— son todos científicos muy reconocidos y valorados por sus trayectorias y publicaciones en distintos países de nuestro mundo. Y cuenta con prólogo de Nathalie A. Cabrol, Directora del Carl Sagan Center for Research, Instituto SETI.

“La búsqueda de vida inteligente extraterrestre ha suscitado muchos proyectos e iniciativas científicas en las últimas décadas y que, a su vez, es acompañada por una gran fascinación en la opinión pública. Como sucede en otros campos de la investigación, en especial, la Astrobiología requiere un abordaje multidisciplinario. En este libro los autores, expertos en el campo de la Astronomía, la Biología, la Filosofía y la Teología, abordan el tema en un lenguaje accesible desde una perspectiva interdisciplinaria. Este tipo de investigación puede ofrecer un caso poco frecuente para ejercitar el diálogo entre Ciencia y Religión. El objetivo es ofrecer una hoja de navegación para el lector o la lectora que desee adentrarse en este océano cósmico”, proponen los autores a modo de resumen del objetivo la obra.

En 5 capítulos más prefacio, prólogo y epílogo, este libro transcurre entre preguntas como “¿Estamos solos en un universo pensante?” o “¿Qué pueden aportar las religiones y las teologías a una astrobiología?”, pasando también por cuestiones que van en busca de respuestas sobre “El contexto astronómico”, “Astrobiología y la evolución hacia la búsqueda de vida inteligente en el universo” y “En búsqueda de los otros: Una aproximación filosófica al problema de la vida extraterrestre inteligente”.

El sacerdote jesuita José G. Funes —no puede evitar recordar las preciosas conversaciones que mantuvieron en el aire radial el propio Funes con Magdalena Ruiz Guiñazú en varias ocasiones, entusiasmando tanto a la audiencia como a la misma mesa de periodistas que la acompañaban al hablar desde una perspectiva de fe sobre astronomía, novedades estelares y la posibilidad de la vida fuera de planeta Tierra—, quien tuvo a cargo la coordinación de la edición, en el Prefacio señala algunos aspectos que se abordan en el texto que desafían a los lectores desde lugares fascinantes y lo presentamos a modo de adelanto para Infobae:

“La humanidad se ha preguntado por la existencia de otros mundos habitados desde la época de los filósofos griegos, es decir, desde los tiempos en que los seres humanos comenzamos a pensar el cosmos con categorías filosóficas y científicas. (…) La Astrobiología requiere un enfoque multidisciplinario. (…) Son muchas las preguntas que este tipo de investigación provoca no sólo en la frontera entre ciencia, filosofía y teología sino también entre lo que consideramos ciencia afirmada y lo que algunos podrían considerar ciencia ficción. (…) Intentamos pensar la búsqueda de vida inteligente extraterrestre desde la seriedad de nuestros conocimientos adquiridos en el contexto de nuestras trayectorias académicas. (…) El objetivo de este libro es ofrecer una hoja de navegación para el lector o la lectora que desee sumergirse en este océano cósmico. Recuerdo el prefacio que un compañero jesuita había escrito para su libro de Teoría del Conocimiento. Decía: ‘Este libro es como una balsa que hace agua por todos lados, pero no se hunde’. Ojalá que nuestra obra ayude al lector a encontrar el rumbo en este tema que a veces nos puede hacer sentir como náufragos en esta pequeña isla cósmica que Carl Sagan llamaba ese Punto Azul Pálido”.

Preguntas que la humanidad se formuló desde siempre

“Las próximas décadas prometen así tremendos avances en la búsqueda de vida en el universo, ya sea simple, compleja, inteligente o tecnológicamente avanzada. En última instancia, algunos pueden preguntarse por qué esta búsqueda es importante y por qué nos importa. Ciertamente cautiva la imaginación y lo ha hecho desde el principio de los tiempos. Ya sea que lo abordemos desde el punto de vista científico, filosófico, sociológico o teológico, la cuestión de la vida más allá de la Tierra y la perspectiva de encontrar una respuesta a ‘¿Estamos solos?’ tienen el poder de desencadenar apasionados debates desde diferentes y esenciales perspectivas sobre una de las preguntas más profundas que la humanidad jamás se haya planteado”, sostiene en el Prólogo la Dra. Nathalie A. Cabrol.

Y deja flotando en el aire de la lectura una confianza en el futuro de la investigación tanto científica como espiritual: “Establecer contacto demostraría de una vez por todas que no estamos solos. Nos daría la oportunidad de comparar puntos de vista con otros que son, muy literalmente, alienígenas a nuestra forma de pensar acerca de cómo surgió la vida en el universo y quizás también por qué. (…) Se trata de comprender quiénes somos, nuestro lugar en el vasto océano cósmico y de cumplir nuestro destino. Está tratando de dar sentido a una sinfonía de la creación mucho más grande de lo que podemos comprender todavía. Y al tratar de hacerlo, la ciencia se acerca a la naturaleza a través de experimentos y mediciones. En cambio, la espiritualidad se acerca a lo que no se puede medir. Todas estas perspectivas son esenciales y no son contradictorias”.

Si llegaron hasta acá, casi que puedo imaginar las preguntas que se van sucediendo entre nuestros ciberlectores junto con el interés por encontrarse con este libro. Este jueves 24 de agosto se hará una presentación en modo híbrido a cargo de Nathalie Cabrol, a las 17 hs, en el Edificio Centro de la Universidad Católica de Córdoba (Obispo Trejo 323, Córdoba Capital).

Elijo esta frase de uno de los autores de La búsqueda de la vida extraterrestre inteligente, Dr. Lucio Florio, que estimula a seguir buscando respuestas sobre la vida por fuera de nuestro planeta y no sentirnos dicotómicos cuando profesamos tradicionales religiones monoteístas: “Interesa subrayar que, al menos como dato histórico, el hecho de que nos preguntemos por un diálogo con seres desconocidos, habitantes de otras regiones del universo, reposa parcialmente sobre un sustrato semántico bíblico, al menos en Occidente”.

