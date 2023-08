Mollo, Santaolalla y Gieco se unen en una canción con fines benéficos

Tres leyendas musicales argentinas se unen en "Tu razón de ser", una melodía que une corazones por causas nobles (Foto: prensa 300 producciones)

Ricardo Mollo, Gustavo Santaolalla y León Gieco se unieron en una canción con fines benéficos que tendrá un preestreno a las 17 de hoy a través de las redes sociales de distintas organizaciones no gubernamentales y, a partir de las 21, estará disponible en plataformas.

Titulada “Tu razón de ser”, el tema escrito por el líder de Divididos junto con su amigo y compañero de ruta Pedro Irigaray, reúne a tres referentes de la música argentina a beneficio de la Fundación Sí, Red Solidaria, Conduciendo a Conciencia, Proyecto 4 Patas, Fundación Empate, Movimiento Ambiental Hurlingham y Taller Protegido de Puán.

“La canción surge en ese rato donde estuvimos en casa guardados. Agarré una guitarra que tenía cuatro cuerdas y empecé a hacer unos acordes. En un momento se me ocurrió a esa melodía sumarle voces, sumé las voces y lo llamé a Pedro Irigaray, que es quien hizo la letra. Y le digo ‘mirá, tengo esta letra, que me hace acordar a una cosa entre (salvando las distancias) Los Beatles y Crosby, Stills and Nash. Luego, en un cruce con León le digo ‘tengo esta canción’, se la mandé y le gustó mucho. Y le dije que pensé que estaba bueno hacerla juntos con Gustavo”, dijo Mollo a través de un comunicado de prensa.

Mollo, Santaolalla y Gieco fusionan talentos en pro de la solidaridad, tejiendo acordes que resuenan con propósitos benéficos (Foto: prensa 300 producciones)

Por su parte, Santaolalla reveló: “El proyecto de hacer esta canción surgió de un mensaje que me mandó mi gran amigo Ricardo Mollo mostrándome una canción que había escrito con un compañero de secundaria. Una letra hermosa, distinta a las letras que hace Ricardo, que también tienen una belleza muy particular. Siempre me cautivaron mucho las letras que hizo él, que tienen una cosa más surrealista, más distinta. Esta es una letra más directa, y es muy lindo de lo que habla la canción. En estos tiempos, tanto en el mundo como en nuestro país, es una canción que habla de cosas muy importantes. Conservar, desarrollar y crear tus deseos, tu universo y tu mundo, y hacer de eso tu bandera.”

“Recibí una versión ya hermosa cantada por Ricardo haciéndose sus propios dúos, y de pronto, cuando ocurre la posibilidad de hacerlo producido por Gustavo Santaolalla y cantado a tres voces, siempre me hizo acordar a Crosby Stills and Nash, porque la canción da para eso. Estoy muy contento y muy feliz de compartir con Gustavo y con Ricardo Mollo esta hermosísima canción que espero que les guste”, apuntó, a su vez, León Gieco.

Fuente: Télam S. E.

