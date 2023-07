Natalia Lafourcade gira con nuevas canciones y la esperanza de una mujer presidenta para México

Natalia Lafourcade inicia la gira de presentación de su nuevo disco "De todas las flores" (Foto: Alfredo Estrella / AFP)

“Este es un disco enorme, es un disco enorme porque tiene muchas ramas, tiene muchos campos, muchas áreas. Me ha llevado como a reencontrarme con muchos espacios de mi creatividad, de mis mundos creativos”, confía Natalia Lafourcade.

“No sabía que podía hacer esto –revela acerca de De todas las flores, publicado en octubre de 2022–. Es un momento muy importante, un parteaguas en mi camino artístico. No sabía que podía hacer esto, y me abre nuevas ramas en la cantidad de cosas que puedo ir explorando sobre la marcha”, subraya la cantautora mexicana.

Te puede interesar: Artistas e intelectuales latinoamericanos repudian actos de censura en España

Entre 2017 y 2021, Lafourcade sacó cuatro discos repletos de folclore, cosechó 15 Grammys latinos y dos estadounidenses, cantó en galas como los Óscar y fue llamada a colaborar por el director venezolano Gustavo Dudamel. Con De todas las flores, una colección de 12 canciones sobre la feminidad, la naturaleza, lo místico y el amor, la veracruzana de 39 años siente que está iniciando una nueva etapa en sus más de dos décadas de trayectoria musical.

“Hacer todo primero y después recién México nos va a permitir un show perfecto", declaró Natalia Lafourcade en el anuncio de su gira (Alfredo Estrella / AFP)

Cómo es la gira de Natalia Lafourcade

La gira Natalia Lafourcade para la presentación de De todas las flores –el primer álbum con canciones inéditas y de su propia autoría desde Hasta la raíz, del 2015– comenzó en el Carnegie Hall de Nueva York y continuó por Canadá y España. Tras los shows que está dando en Estados Unidos (concluye el 3 y 4 de agosto en Los Ángeles), la cantautora mexicana se presentará el 10 de agosto en Buenos Aires, el 16 en Santiago de Chile, el 20 en Lima y el 24 de agosto en Bogotá. En noviembre la artista volverá a México para presentarse el 7 de noviembre en el icónico Auditorio Nacional, el 22 de noviembre en Monterrey, y finalmente el 26 de noviembre en Jalisco, su tierra natal.

Sobre este nuevo álbum, compuesto en buena parte en su casa familiar del estado de Veracruz, Lafourcade ahonda: “Ha sido un proyecto que me ha recordado todas las áreas de mi jardín interno, y me ha empujado a no tener miedo de arriesgar a nivel creativo y artístico. Eso es el show, la historia detrás de la portada del disco: un espacio más onírico, más surrealista, de un rincón de mi mente que ni yo misma me había permitido entrar”.

Sobre el tramo de la gira que concluirá en su país, dice: “Hacer todo primero y después México nos va a permitir un show perfecto, sin el nervio después de cinco años sin girar, desde 2018. Tengo mucho tiempo de no hacer giras, tengo mucho tiempo de no volver al escenario de la manera que estamos haciendo ahora. Y entonces digo, bueno, ¿y qué sigue, y qué canción sigue y qué voy a decir ahora? ¡Es padrísimo! Ahora ese abismo lo veo como algo muy bueno. Pero es un abismo, es así, es un vacío”.

"De todas las flores", de Natalia Lafourcade

Además de hablar de su regreso a los escenarios mexicanos, la artista se muestra emocionada por la coyuntura política que vive su país, donde varias mujeres podrían postularse para la presidencia: las más notorias, la alcaldesa de Ciudad de México Claudia Sheinbaum y la senadora del PRI, Claudia Ruiz Massieu. “Genera esperanzas, genera la parte de decir: ¿Será que lograremos hacerlo distinto?, ¿será que lograremos hacerlo mejor? Entonces me da gusto por ese lado, me da mucho gusto, mucho orgullo también”, dice Lafourcade. Además, considera que una presidenta podría impulsar un enfoque más equilibrado y menos radical, y aunque prefiere mantenerse al margen de la contienda política, admira la inteligencia, sensibilidad y preparación de las mujeres que han alzado la mano en busca de una posible candidatura.

Las rutas por las que Lafourcade encamina su trabajo como artista, pese a ir evolucionando, están cimentadas sobre el mismo tenor: su amor por la música. “La música es mi compañera, mi maestra, mi dadora. Siempre ahí para consolarme, para aterrizarme, para enseñarme tantas cosas que ahora, para mí, se ha convertido en mi vida, mi pasión, mi servicio, mi trabajo, mi fiesta, mi agua. En mi camino ha habido temporadas muy distintas, pero amo la música que amo hacer”, concluye.

Con información de EFE y AFP

Seguir leyendo