Las nominaciones a los Emmy siempre son un lío, pero este año son peores

Las nominaciones a los Emmy inspiran sentimientos fuertes. Este año, cuando se anunciaron los nominados a la 75ª edición de los premios Emmy, hubo las quejas habituales -sobre los ignorados y los sobrenominados y la desconcertante incapacidad de la Academia de las Artes y las Ciencias de la Televisión para ajustarse a las realidades del arte sobre cuyos méritos se pronuncia- y también otras nuevas.

Así que no sólo está en duda el futuro de la televisión. Nadie sabe por el momento si se celebrarán los Emmy (previstos para el 18 de septiembre). La gala de entrega de premios a guionistas e intérpretes puede acabar sin nadie que la escriba y sin intérpretes que entreguen los galardones.

Lo que está en juego en esta edición de los Emmy es, por tanto, un tanto peculiar. Varias series estupendas o muy queridas han terminado recientemente y han sido reconocidas en estas nominaciones, como The Marvelous Mrs. Maisel, Ted Lasso, Succession, Barry y Better Call Saul, una obra maestra que, a pesar de contar ya con 53 nominaciones, nunca ha ganado un solo premio. Así que cualquier ostentación arcaica que pudiéramos asociar con los Emmy, se complica por la posibilidad de que no se celebren en absoluto.

Pasemos a las nominaciones

Este año ha habido un nivel inusualmente alto de competencia interna. Nada menos que cinco actrices de The White Lotus, la serie antológica de Mike White sobre la sociopatía en complejos turísticos de lujo, fueron nominadas a actriz secundaria destacada en una serie dramática. Jennifer Coolidge se enfrenta a sus compañeras de reparto Meghann Fahy, Aubrey Plaza, Simona Tabasco y Sabrina Impacciatore, y cuatro de sus compañeros masculinos -Will Sharpe, Theo James, Michael Imperioli y F. Murray Abraham- competirán por el premio al mejor actor de reparto en una serie dramática.

El concurso más previsible corresponde a Succession, el célebre drama de Jesse Armstrong sobre un magnate de los medios de comunicación que manipula a sus malcriados descendientes para que compitan por el control de su imperio. En una agradable reposición, dos de los hijos de Roy se enfrentan entre sí y a su padre por el primer puesto: Jeremy Strong y Kieran Culkin competirán por el premio al mejor actor protagonista de una serie dramática contra Brian Cox, que interpretó al temible patriarca que no se retiraba.

Sarah Snook, la única hija de los Roy, está exenta. Está nominada por su papel de Shiv Roy, no me malinterpreten. Pero en su categoría (actriz principal destacada en una serie dramática) Snook competirá con Melanie Lynskey, que interpreta a la versión mayor y extravagantemente asesina de Shauna en Yellowjackets, Sharon Horgan como Eva en Bad Sisters, Elisabeth Moss como Offred en The Handmaid’s Tale (por la que ganó en 2017), el memorable giro de Bella Ramsey como la joven superviviente a prueba de zombis en The Last of Us y Keri Russell por su trabajo como Kate Wyler, una funcionaria sin complejos en The Diplomat.

Quizás también sea apropiado que Alan Ruck -el hijo mayor de Roy en Succession, que nunca llegó a ser un aspirante- esté en una categoría distinta a la de sus hermanos, aunque también le enfrente a otros miembros del reparto: actor secundario destacado en una serie dramática. (El baño de sangre de Succession es prácticamente un subgénero en sí mismo este año; tres directores diferentes de la serie, Lorene Scafaria, Mark Mylod y Andrij Parekh, estaban nominados a mejor director). Ruck competirá con sus coprotagonistas Alexander Skarsgard, Nicholas Braun y Matthew Macfadyen, cuyo lugar en la categoría de “secundarios” parece, oh, cuestionable. (Al igual que el puesto de Coolidge en la categoría de “reparto” en una comedia por su trabajo como Tanya McQuoid en The White Lotus, por el que ganó el Emmy el año pasado ¿Quién fue la protagonista de la temporada pasada si no ella?).

Abbott Elementary, el destacado falso documental de Quinta Brunson para ABC sobre un grupo de educadores de una escuela primaria de Filadelfia, principalmente negra y con escasos fondos, tiene a Janelle James y a la ganadora del Emmy 2022 Sheryl Lee Ralph compitiendo por actriz secundaria destacada en una serie de comedia. También están Juno Temple y Hannah Waddingham, antiguas alumnas de Ted Lasso. Phil Dunster y Brett Goldstein -también de “Lasso”- optan al premio al mejor actor de reparto en una serie de comedia, al igual que Anthony Carrigan y Henry Winkler, de Barry. Joseph Lee y Young Mazino, de Beef, están nominados a mejor actor de reparto en serie limitada, al igual que Paul Walter Hauser y Ray Liotta, de Black Bird.

Hay otras historias aquí: la no aparición de Atlanta, que puso fin a su carrera de expansión del género, y la inexplicable ausencia de Reservation Dogs, fácilmente una de las mejores comedias de la televisión. Es incomprensible que Mrs. Davis, quizá la serie más innovadora, emocionante y salvajemente inventiva que se ha emitido este año, sólo haya obtenido una nominación (¡en edición de sonido!). Y aunque es gratificante ver cierta diversidad -Pedro Pascal fue nominado por su trabajo en The Last of Us y Jenna Ortega por Merlina-, varios de los actores de Beef (entre ellos Ali Wong, Steven Yeun, Mazino y Lee) recibieron nominaciones, y cuatro de las siete nominadas a actriz secundaria destacada en una serie de comedia son negras (entre ellas Ayo Edebiri, de The Bear, y Jessica Williams, de Shrinking); es extraño ver que Ted Lasso está sobrerrepresentada en una temporada que (para ser caritativos) dista mucho de ser la mejor.

Pero es la categoría de actor principal en una serie de comedia, creo yo, la que deja claras las formas en que la Academia de Televisión no ha sabido adaptarse.

No se me ocurre una manera de clasificar de forma responsable y productiva la actuación a veces enredada y a veces desenredada de Bill Hader en la última temporada de Barry y la intensidad de Jeremy Allen White como chef en The Bear frente a las caóticas aportaciones de Jason Segel como terapeuta en Shrinking, el alegre egoísmo de Martin Short como Oliver Putnam en Only Murders in the Building y el compulsivamente agradable Ted Lasso de Jason Sudeikis.

No son interpretaciones comparables. No porque unas sean mejores que otras (aunque lo son), sino porque lo que está en juego no es ni remotamente parecido. Este es un problema evidente también en la categoría de comedia destacada, ya que se ha hinchado para dar cabida a excelentes programas que no encajan del todo en el género. Hay candidatas directas, como “Abbott Elementary” (que, por cierto, es la única serie de la televisión abierta nominada), The Marvelous Mrs. Maisel, Only Murders in the Building, Ted Lasso y Merilina. También está “Jury Duty”, un divertido experimento híbrido. ¿Pero Barry y The Bear?

The White Lotus, que en mi opinión está más o menos en el mismo campo que esas series -con una mezcla de comedia negra y algo de drama duro también- fue obligada por la Academia a pasar a “drama” (en lugar de serie limitada, donde compitió el año pasado). Pero es difícil entender por qué “Lotus”, que es mucho más divertida que dramática, cuenta como drama, mientras que The Bear cuenta como comedia.

Son programas estupendos, pero su presencia en las categorías de “comedia” y “drama”, cuando no encajan en ninguna de ellas, parece abogar por una revisión de las clasificaciones existentes. Los Emmy han decidido innovar ofreciendo premios a los concursos, lo cual es justo, pero resulta desconcertante que la industria del prestigio, mientras vigila si “Lotus” puede ser una serie limitada, no se haya adaptado todavía a la proliferación de “dramedias”.

