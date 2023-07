A sus 55 años, Damon Albarn se siente “profundamente más triste”

Damon Albarn está de regreso con Blur y un nuevo disco "The Ballad of Darren", que se publica el viernes 21 de julio (Foto: REUTERS/Dylan Martinez)

La banda británica Blur regresa con un nuevo álbum y una gira de reunión, una oportunidad de “viajar en el tiempo” para su líder, Damon Albarn, aunque admite que los años le están pasando factura. The Ballad of Darren, su segundo álbum en 20 años, fue una sorpresa para todos, incluidos los miembros de la banda.

“No le dije a nadie que lo estaba escribiendo”, dice Albarn durante una visita a París, contando que ocurrió mientras estaba de gira con su otra banda, Gorillaz, en Estados Unidos durante 2022. “Volví en enero y dije: ‘Vengan al estudio, tengo algo que tocarles’”. Presentó a la banda 20 canciones y les dijo que eligieran sus favoritas para el álbum, que será publicado el viernes 21 de julio.

Se trata de un conjunto de canciones típicamente potentes, pero más el Blur suave de “Tender” que el pop alegre de “Girls and Boys” o el rock grunge de “Song 2″. “Soy una persona profundamente más triste a mis 55 años”, explica el cantante, riendo mientras lo dice.

“Está bien... me apoyo en mi tristeza. No está tan lejos de la felicidad. Me siento cómodo con la melancolía”. De hecho, Albarn admite que su personaje descarado y feliz de los noventa nunca encajó de forma natural.

Alex James, Graham Coxon, Damon Albarn y Dave Rowntree, los miembros de Blur en el estudio (Foto: Reuben Bastienne-Lewi/Parlophone Records/Handout via REUTERS)

Quién es Damon Albarn

Es una figura icónica en la música contemporánea, conocido por su versatilidad y su habilidad para cruzar géneros y estilos musicales. Mejor conocido como el líder de Blur, una de las bandas más influyentes del movimiento Britpop en la década de 1990. Pero eso no es todo. En 2001, co-creó Gorillaz, una “banda virtual” que mezcla rock, pop, hip hop, electrónica y una variedad de otros géneros.

Además de Blur y Gorillaz, Albarn ha trabajado en una serie de otros proyectos. Ha lanzado música como solista, incluyendo el álbum Everyday Robots de 2014, y ha trabajado en varios proyectos de colaboración, como The Good, The Bad & The Queen y Rocket Juice & The Moon. También ha compuesto música para el teatro y la ópera, incluyendo Dr Dee: An English Opera y Monkey: Journey to the West.

Conocido por una voz distintiva y su habilidad para escribir canciones que son a la vez pegadizas y profundas, su música a menudo explora temas de identidad, cultura y política, y es conocido por su compromiso con la experimentación y la innovación.

Damon Albarn al frente de Blur, en la edición Barcelona del Festival Primavera Sound

Blur modelo 2023

Damon Albarn piensa en su “yo” más joven, cuando se plantea las enormes fechas que se avecinan en Wembley -el estadio nacional de Inglaterra-, donde Blur nunca tocó en su mejor momento. “Eso me habría aterrorizado más allá de lo comprensible. Ataques de pánico, de todo”, dice.

“El yoga me ayudó muchísimo. Primero fue la heroína, y obviamente la dejé hace 100 años. Y ahora el yoga... Si lo hago casi todos los días, estoy tranquilo. Que no se enseñe en todas las escuelas es absurdo”.

También le anima el espectáculo surrealista de todos los jóvenes que acuden a los conciertos de Blur estos días. “Es como viajar en el tiempo. El público vuelve a ser joven”, dice. “Es raro... a veces te olvidas de dónde estás”.

Damon Albarn dice que dejó la heroína y ahora practica yoga casi todos los días (Foto: REUTERS/Dylan Martinez)

Albarn en la Inglaterra de hoy

Albarn siempre fue el más inquieto de las estrellas del britpop, explorando nuevos sonidos y estilos en cada álbum. Le dio fama mundial, pero dice que le costó la aceptación general en su país. “En este momento me siento bien, por supuesto, porque la gente se ha dado cuenta de que existo de nuevo, pero hace tiempo que Inglaterra no es un lugar en el que me sienta bienvenido”, afirma.

El deseo de Albarn de ser el centro de atención es el tema central de su reciente y contagioso single “The Narcissist”, en el que se remonta a sus años de adolescencia “con mi luz estroboscópica, mi espejo y mi sintetizador en mi oscuro dormitorio, escuchando mis discos favoritos”.

“Ese fue el comienzo de mi narcisismo”, afirma, aunque la canción también trata sobre “el hecho de que vivimos en la era más narcisista del hombre”. “Yo no tengo teléfono, pero entiendo el principio. Todos llevamos esta máquina que nos envía fotos de nosotros mismos, las miramos, las comprobamos, fabricamos nuestro propio narcisismo”.

No es que disfrute escribiendo letras. En absoluto. “Lucho enormemente, casi inhumanamente, con mis letras. Siempre hay un mes en el que intento terminar la letra de algo... uf, es horrible”, confiesa.

Blur - St. Charles Square (del disco "The Ballad Of Darren", a publicarse el 21 de julio de 2023)

En Francia se está mejor

Desde la primera pausa de de Blur allá por 2003, Francia es el mejor lugar para los proyectos experimentales de Albarn, incluida una ópera completa que planea en el Lido de París el año que viene.

“La última vez que intenté algo así en Inglaterra, fue en el National Theatre y acabé siendo intimidado para hacer un espectáculo navideño por ‘cuestiones comerciales’”, dice, escupiendo las últimas palabras.

También hay recuerdos felices de las primeras visitas de Blur a París: noches en el legendario club Bains Douches (“un lugar bastante explícito”, ironiza), y el Refuge des Fondus en Montmartre, famoso por servir su vino en biberones.

“Imagínate que eres un chico inglés de 21 años y te dan vino tinto en biberones y queso fundido. Nos volvimos locos”.

Fuente: AFP

