Claudia Piñeiro debuta en el teatro infantil con la adaptación de “Un ladrón entre nosotros”

La obra permite “espiar” la dinámica de un aula y establece un vínculo entre el mundo de los adultos y el de los niños.

La escritora, dramaturga y guionista de televisión Claudia Piñeiro adaptó su novela Un ladrón entre nosotros en formato de obra de teatro infantil. Formará parte de la programación de “Konex para chicos” a partir del 24 de junio. Es el debut de la autora argentina en un espectáculo para niños.

La obra muestra la dinámica de un aula y establece un vínculo entre el mundo de los adultos y el de los niños. Un ladrón entre nosotros, que está dirigida por Nicolás Gil Lavedra y Virginia Magnano, arranca con una serie de robos en el aula de 4° A pero la maestra está muy sorprendida y no puede concebir la idea de que el ladrón esté entre sus alumnos. Entonces, los espectadores y los alumnos se convertirán en investigadores privados y deberán resolver los misterios que ocurren en esta aula. La obra es una hermosa lección acerca del poder de la amistad y la confianza.

"Un ladrón entre nosotros es el segundo libro que publiqué para chicos y es la primera vez que un texto mío pasa al teatro infantil", contó Claudia Piñeiro (Gustavo Gavotti)

“Uno de los desafíos fue adaptar un poco el lenguaje. Me pareció que había cosas que se decían, que tenían que ver con los prejuicios, sobre todo los prejuicios de qué cosas son de varones y qué cosas de nena que, si bien todavía algunos subsisten, es mejor que no subsistan y muchas de esas cuestiones fueron modificadas”, contó la autora sobre este nuevo desafío

Y aclaró: “En la novela, no hice estas modificaciones porque si esta novela la da un docente en el aula puede explicarle a los chicos que esta historia fue construida hace mucho tiempo atrás. En cambio, el niño que va al teatro y ve esas divisiones lo va a sentir viejo, lo va a sentir raro y a mí no me dan ganas que pase eso. Me dan ganas de ajustar ese lenguaje, sobre todo en ese punto: en cómo cambiaron en estos últimos veinte años ciertos prejuicios que había con respecto a ser niña o ser niño o ser niñe”.

Los personajes de los chicos son interpretados por adultos

“En un primer momento, me enganché mucho con el libro: cómo hablan los chicos, la imagen que tienen de los adultos, cómo se va articulando lo policial con lo que un chico de 10 años va viviendo”, relató el director Nicolás Gil Lavedra sobre las motivaciones que lo llevaron a adaptar esta novela. Además, destacó algunas características del espectáculo: “Es una obra donde se habla de la confianza, la amistad, de la mirada de los grandes sobre cosas que le pasan a los chicos. Muchas veces los chicos hacen cosas o dicen cosas porque no encuentran la manera de expresar lo que les pasa y de eso también habla la obra”.

La obra se estrena el sábado 24 de junio y podrá verse todos los sábados de julio a las 15:30 horas en Ciudad Cultural Konex (Sarmiento 3131, CABA). También habrá funciones los viernes y domingos durante las vacaciones de invierno. Las entradas se pueden comprar en la boletería del lugar o de manera anticipada en la web.

