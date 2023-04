Claudia Piñeiro: la desafiaron a ser como Patricia Highsmith y así se las arregló para estar a la altura

Todo surgió con un consejo del escritor Guillermo Martínez. “Él me sugirió que escribiera otro libro con el personaje de Inés, la protagonista de Tuya. A mí nunca se me había ocurrido retomar un personaje”, contó la escritora, guionista y dramaturga Claudia Piñeiro en el stand de Leamos-Bajalibros en la 47 Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.

“Tendrías que seguir el personaje como hizo Patricia Highsmith en El talentoso Mr. Ripley, le dijo Martínez y a Piñeiro le pareció que su amigo ponía la vara muy alta.

“El talentoso Mr. Ripley hace cosas que a uno, en principio, no le gustarían y sin embargo como lector estás queriendo ver qué hace, cómo zafa, qué cosa nueva hará…”, contó la escritora argentina. Y así fue como nació su última novela: El tiempo de las moscas, publicada en octubre del año pasado.

“Al principio pensé que el personaje de Inés debería estar presa y no me imaginé escribiendo una novela carcelaria. Sin embargo, durante la pandemia, me volvió esa frase de Guillermo y empecé a hacer cálculos y me di cuenta de que Inés ya podría haber salido de la cárcel por buena conducta”, contó la ganadora del Premio Clarín Novela en 2005 por su novela La viuda de los jueves.

Piñeiro, quien fue también finalista del Premio Booker Prize por Elena sabe y ganadora del Premio Dashiell Hammett durante la Semana Negra de Gijón por su novela Catedrales, conversó también sobre la literatura y la política.

“Escribir es un acto político. En mi última novela se cuenta cómo lo personal es político, a través de la figura del coro de la tragedia griega que muestra cómo la historia de las protagonistas, que es algo personal, también se convierte en algo político”.

El tiempo de las moscas es finalista del Premio Bienal de Novela Mario Vargas Llosa (la única argentina de la lista de doce candidatos) y también está en la lista de finalistas del Premio Dashiell Hammett. “Que una novela sobre dos mujeres que salen de la cárcel y tienen que ganarse la vida, mientras se preguntan sobre la maternidad, las leyes de cuidado, cuánto gana una mujer en el trabajo, etc… Que esa novela sea parte de un festival de novela negra donde antes entraban novelas muy masculinas, también me parece que habla de un cambio en el universo de la literatura”.

La escritora, que cuenta con varias de sus obras adaptadas para cine y televisión, es co guionista de la serie El reino junto a Marcelo Piñeyro. “La historia refleja el estado de las cosas en el mundo en general, esta tendencia a volcarse a la derecha. Pero la voluntad no fue escribir una serie para que se lea políticamente, sino que la voluntad, como siempre, es escribir una historia”, concluyó Piñeiro.

Sobre la inauguración de la feria

Quienes son seguidores de Piñeiro en Twitter leyeron sus comentarios sobre la ausencia de mujeres en el escenario durante la inauguración de la 47 Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. “Todas las personas que hablaron eran varones. Las mujeres que subieron fueron a reponer el agua o a acomodar micrófonos. Eso demuestra que, en algunos aspectos, las cosas no cambiaron tanto”, comentó la escritora.

“Creo que hay cosas que se pueden hacer. Si en la primera fila están Ida Vitale y Luisa Valenzuela, María Rosa Lojo, podrían haber subido ellas a cortar la cinta de la feria. Esas mujeres tienen una gran trayectoria dentro de la literatura y se podría haber hecho ese gesto. Pero para hacer ese gesto primero te tenés que sentir incómodo”, concluyó Piñeiro.

