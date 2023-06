“Mil grullas para Elsy”, un emotivo homenaje a la inmortalidad de Elsa Bornemann

La autora Paula Bombara en "Mil grullas para Elsy", una muestra homenaje que contó con la colaboración, en la curaduría, de la familia de la escritora (Foto: Gentileza Biblioteca del Congreso de la Nación)

A diez años del fallecimiento de la emblemática autora de literatura infantil y juvenil Elsa Bornemann, la Biblioteca del Congreso de la Nación Argentina junto con el Proyecto Loqueleo, decidieron celebrarla y honrar su memoria releyendo y revisitando su obra. De este modo, la exhibición Mil grullas para Elsy constituye un conmovedor tributo a la figura de la autora dentro del espacio de la Biblioteca.

Si bien la exposición estaba abierta desde el 4 de mayo, tuvo su inauguración oficial con un acto realizado el 22 de junio. El evento se llevó a cabo en la Sala Infanto Juvenil, que se convirtió en el escenario perfecto para recibir a destacados editores, ilustradores, escritores y mediadores culturales, quienes se dieron cita en el acto inaugural.

La muestra ha sido concebida como un recorrido visual y emocional a través de la vida y obra de Elsa Bornemann. En ella, se exhiben manuscritos originales, objetos personales, libros e ilustraciones que permiten sumergirse en el universo creativo de la autora. Cada elemento expuesto brinda una perspectiva única de su proceso de escritura, su visión artística y su impacto en la literatura infantil y juvenil.

Diferentes ediciones de los libros de Elsa Bornemann pueden verse en la exposición "Mil grullas para Elsy" (Foto: Gentileza Biblioteca del Congreso de la Nación)

La exhibición Mil grullas para Elsy ha sido cuidadosamente curada con la colaboración de la familia de la autora, entre las que estuvieron sus hermanas, presentes en el acto. Margarita e Hilda Bornemann compartieron su conocimiento íntimo sobre su vida y obra. El objetivo de la muestra es brindar a los visitantes, especialmente a los niños y niñas, una experiencia enriquecedora y emocionalmente significativa que los acerque a la figura de Elsa Bornemann.

Entre las personalidades que participaron en el evento estuvo la escritora Paula Bombara, quien expresó su admiración hacia Bornemann y resaltó el respeto y ternura que esta sentía por la infancia y las emociones que sus libros lograban plasmar. Guillermo Saavedra, escritor y quien fue su editor, cerró la jornada destacando la frescura y la intensidad con las que la autora escribía, y subrayó que nunca traicionó a la niña que fue y siempre mantuvo viva la capacidad de jugar con las palabras.

La inauguración de la exposición ha sido recibida con gran entusiasmo en la Biblioteca del Congreso, espacio idóneo para acoger a todos aquellos que desean rendir tributo a Bornemann y sumergirse en su legado literario.

La muestra Mil grullas para Elsy estará abierta al público de manera libre y gratuita de lunes a viernes de 8 a 23 horas, y los días sábados y domingos de 10 a 20 horas hasta 26 de septiembre. Se espera que miles de chicos y chicas puedan disfrutar de esta experiencia única y descubrir la magia de las historias de Elsa Bornemann.

Objetos personales e ilustraciones de sus libros son parte de la exhibición que puede visitarse hasta el 26 de septiembre (Foto: Gentileza Biblioteca del Congreso de la Nación)

Con esta muestra, se consolida el reconocimiento y su valoración como una de las escritoras más influyentes en el ámbito de la literatura infantil y juvenil, cuya obra continúa inspirando y emocionando a lectores de todas las edades.

* Sala Pública de Lectura de la Biblioteca del Congreso de la Nación Argentina, ubicada en Hipólito Yrigoyen 1750, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Sobre el proyecto de lectura: Mil grullas para Elsy: Homenaje a Elsa Bornemann (1952-2013)

Organizada por la editorial Loqueleo, además del homenaje junto con la Biblioteca del Congreso, se llevará a cabo este año un proyecto didáctico integral denominado Mil grullas para Elsy. Esta propuesta, dirigida a estudiantes de nivel primario, es un proyecto integral de lectura y producción que abarca todos los años de la escuela primaria.

Consiste en que cada curso seleccione y estudie un libro de Elsa Bornemann para luego realizar su reelaboración. Esta reinterpretación puede adoptar diversas formas artísticas, como la narración oral, la danza, la música, muestras, carteles, presentaciones audiovisuales, entre otras.

En la antología de cuentos "No somos irrompibles" se encuentra el cuento "Mil grullas", que da nombre a la muestra homenaje

El objetivo final es reunir a estudiantes, docentes y familias en un evento en el que se puedan compartir las producciones creativas inspiradas en la obra de Bornemann.

Para mayor información se puede acceder a través de la web de la editorial.

Sobre Elsa Bornemann (1952-2013)

Nacida en Buenos Aires, fue profesora en Letras y ejerció la docencia en todos los niveles educativos. Además, impartió numerosos cursos, conferencias y participó en mesas redondas y como jurado literaria.

Desde la década de 1970, Bornemann publicó libros que cautivaron a niños y adolescentes, dejando una huella imborrable en varias generaciones de lectores.

Con una obra que incluye poesía, novelas y cuentos emocionó a gran cantidad de generaciones a través del humor y la ternura

Su literatura se caracteriza por el amor, el humor y el terror, y ha sido reconocida nacional e internacionalmente por su compromiso con la libertad y los derechos humanos, entre ellos, la Lista de Honor del Premio Internacional Hans Christian Andersen por Un elefante ocupa mucho espacio, galardón otorgado por IBBY (International Board on Books for Young People) por primera vez para un escritor argentino al ser considerada “un ejemplo de literatura con Importancia Internacional”; sede Suiza de IBBY, 1976; la Faja de Honor de Sade (Sociedad Argentina de Escritores), 1972, por El espejo distraído; Cuadro de Honor en la selección The White Ravens, Alemania 1988 por El último mago o Bilembambudín; Medalla Alicia Moreau de Justo, Comisión de Reconocimiento Mujeres a Mujeres, 1995, por el conjunto de su obra literaria. Diploma al Mérito del Premio Konex, 1994 y 2004 y Konex de Platino por las décadas 1984-1994 y 1994-2004. Falleció en Buenos Aires el 24 de mayo de 2013.. Su talento y dedicación a la literatura infantil y juvenil la convierten en un referente imprescindible en el ámbito literario.

Sin embargo, la literatura de Elsa Bornemann también enfrentó desafíos en tiempos difíciles. Durante la dictadura militar en Argentina, sus textos a favor de la libertad y los derechos humanos sufrieron prohibiciones y censuras. A pesar de ello, su legado literario resistió el paso del tiempo y continúa siendo relevante en la actualidad, cautivando a las nuevas generaciones de lectores.

