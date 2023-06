Nunzia Locatelli y Cintia Suárez, reconocidas como personalidades destacadas de la cultura

Nunzia Locatelli y Cintia Suárez fueron reconocidas por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Fotos: Nicolás Stulberg)

El trabajo del periodista es poner el ojo y dar luz a cuestiones que algunos quieren acallar, como también darle voz a aquellos que no son vistos o tenidos en cuenta. Un claro ejemplo de este profesionalismo son las investigaciones que han realizado Nunzia Locatelli y Cintia Suárez. Una de las más destacadas es la que está plasmada en el libro Mama Antula. Una mujer empoderada en el Buenos Aires colonial, donde ellas cuentan la historia de esta mujer pionera de los derechos humanos en Argentina y considerada la primera escritora rioplatense.

Nunzia Locatelli y Cintia Suarez, junto al diputado Facundo Del Gaiso en la Legislatura porteña

En la tarde del martes, las periodistas fueron distinguidas como personalidades destacadas de la cultura en un acto que se celebró en el Salón Eva Perón de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y contó con la presencia de diversas personalidades del mundo de la cultura y del embajador de Italia, Fabrizio Lucentini

En el inicio, el mensaje de Emmanuel Ferrario, vicepresidente primero de la cámara, destacó: “El aporte de Nunzia y Cintia a la cultura y a la literatura sobre grandes mujeres que han dejado una marca en la historia es excepcional”.

Luego, tomó la palabra el diputado Facundo Del Gaiso, quien impulsó el reconocimiento. “Las conocí investigando sobre Mama Antula, enseguida descubrí la pasión y dedicación que tienen por su trabajo. Allí comenzamos un camino para reivindicar a esta mujer, que podría ser la primera santa argentina, que fue una luchadora en la Buenos Aires colonial de mediados de 1700. Ellas son unas grandes investigadoras y periodistas”, afirmó. Y agregó que “entre las cosas que logramos, ya es ley en la estación de Independencia de la línea E, lleve el nombre de Independencia Beata Mama Antula. Destaco el rol de ellas en cómo trabajaron para poder humanizar una Mama Antula que vivió acá, caminó por estas calles y que fue un personaje muy importante de la época. Además, tienen una forma de narrar muy divertida que permiten al lector imaginarla pidiendo audiencias a Saavedra o a los próceres de mayo”.

La periodista italiana Francesca Ambrogetti elogió el trabajo periodístico de Nunzia Locatelli y Cintia Suarez

Luego tomó la palabra la periodista italiana Francesca Ambrogetti: “Pensando en ellas, se me vino la mente inmediatamente una palabra italiana que es impegno, que se parece un poco al castellano empeño, pero significa compromiso. Son dos palabras que se llevan muy bien, que se complementan porque no vale tener un compromiso con algo sin empeñarse en realizarlo. Ellas se han empeñado y comprometido con su profesión y vocación y han hecho un trabajo fantástico de valorizar y hacer conocer la figura de Mama Antula”. Y agregó que “su trabajo ha contribuido a que sea conocida en la Argentina y en el resto del mundo. Ambas se complementaron perfectamente también en el otro libro que también rescata una figura olvidada que es la de Juan Pablo I. Con respecto a Nunzia, quiero destacar su compromiso con su nuevo país y con la sociedad con la que vive”.

Amalia Amoedo junto al empresario Martín Cabrales, Nunzia Locatelli y su marido, Marcos Bulgheroni, y el vicepresidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, Fabián Perechodnik

Antes de finalizar el encuentro, Amalia Amoedo, quién trabaja codo a codo con Nuzia en la Fundación Policía Federal, remarcó: “Siempre me ha impresionado tu rigurosidad y tenacidad, características que se ven reflejadas en las investigaciones que han llevado a cabo en todos estos libros y que tanto aportan a la difusión de hechos y personas que marcaron grandes momentos en nuestra historia. El cariño y amorosidad con que llevas a cabo estos proyectos son los que imprimen su sello personal”.

Roberto Dabusti destacó la "calidad profesional y calidez humana" de las periodistas homenajeadas

Por otra parte, Roberto Dabusti, gerente de Responsabilidad Social de Axion Energy, destacó de las periodistas: “En 2015, ambas comenzaron a tejer una amistad la que se fue entrelazando y afianzando de la mano de trabajos profesionales que hicieron juntas. Fueron muchas horas de dedicación, de sacrificio familiar, de estudios, de viajes, de investigaciones, pero que se irían plasmando en las publicaciones, en las notas periodísticas y en los libros presentados. Calidad profesional y calidez humana se encuentran en sus publicaciones, pero más importante aún son características que la destacan a ellas.

El Embajador de Italia en Argentina, Fabrizio Lucentini, junto a Nunzia Locatelli

Sobre la distinción, Nunzia Locatelli comentó: “Me siento muy honrada y emocionada por esta distinción. Creo que gracias es la palabra que engloba todo lo que nos está pasando. Hemos dedicado nuestro trabajo en poner en evidencia y en darle voz a quienes no tienen, especialmente a las mujeres. Cuando vine a vivir a Buenos Aires y empecé a trabajar, al principio, tuve que derribar un prejuicio acerca de que el extranjero no tenía que ocuparse de temas argentinos y además el hecho de ser mujer no facilitaba las cosas”.

Y añadió: “Esa carga fue menos pesada al llevarla de a dos. En Cintia encontré una gran compañera y profesional. Podemos realmente derribar todos esos obstáculos e instalar temas en la opinión pública con nuestras publicaciones, nuestras notas. Esta distinción me da un renovado entusiasmo para seguir trabajando e investigando. Gracias a esta ciudad maravillosa que desde hace 10 años es mi casa”.

"El periodismo es una forma de vida", definió Cintia Suarez en su alocución

Por último, Cintia Suárez comentó muy emocionada: “Esta dupla que hemos armado de Santiago del Estero - Milán narra esas historias de mujeres que han superado distintos obstáculos, por otro lado, hechos inexplicables y también experiencias espirituales. Mi principal objetivo con esas publicaciones es la de ofrecer una historia que genere esperanza, que renueve la esperanza, que sea inspiradora para otras personas que nos están leyendo. Muchas veces, estas publicaciones incomodan o quieren ser acalladas, sin embargo, siempre las editoriales o los medios nos permiten un espacio para poder contar sin filtro lo que nosotras investigamos y pensamos”.

Sus palabras de cierre definen la emoción del momento vivido. “Tomo esta distinción como una llave que abre paso a nuevas investigaciones y desde este lugar poder contribuir a la Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. Para nosotras el periodismo, más que una profesión, es un modo de vida, nunca paramos porque tenemos la convicción, que esa es la manera de hacer las cosas”.

