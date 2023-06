La IA le devuelve las voces de Michael Jackson y Notorious BIG, pero ¿debería?

Michael Jackson es uno de los artistas que abrió la polémica acerca de usar o no inteligencia artificial en su obra

El artista favorito de todos los tiempos de Dante Deiana es Notorious B.I.G., el rapero que murió a los 24 años en un tiroteo en 1997. Deiana, disc-jockey de 39 años y propietario de un negocio en Chicago, siempre se ha preguntado qué podría haber hecho Christopher Wallace, también conocido como Biggie Smalls, si su carrera no hubiera terminado tan repentinamente. A finales de abril, Deiana tuvo la oportunidad de probarlo por primera vez y se quedó boquiabierto.

Una canción generada por inteligencia artificial con la voz de Biggie Smalls rapeando “N.Y. State of Mind”, de Nas aterrizó en las redes sociales y su calidad cosechó críticas muy favorables de los fans. Pero también suscitó un debate: ¿Representaba una violación del legado del rapero?

“Sólo escucharle en algo nuevo es como descubrir algo de la cámara acorazada”, dice Deiana en una entrevista. Pero pensar más a fondo “me devolvió a la tierra y me hizo darme cuenta de que esto no es real. ... Esto lo ha hecho la IA”.

The Notorious B.I.G. 1972-1997 (Foto: REX Features/Shutterstock /The Grosby Group)

El tema forma parte de la oleada de música generada por IA que llegó a los oyentes en las últimas semanas, cuando el auge de la tecnología de IA generativa ha dado lugar a aplicaciones capaces de producir películas, obras de arte, novelas y otras obras, revolucionando la industria tecnológica y cautivando al público. La música no ha sido una excepción, y el lanzamiento de temas creados por la IA y ampliamente consumidos con los nombres más importantes de la música, plantea interrogantes sobre el futuro de la industria musical en un mundo impregnado de herramientas de IA.

El uso de la voz de un artista fallecido añade otra capa de incertidumbre legal y ética, y los fans y los artistas están sopesando el deseo de más música de artistas fallecidos mientras se enfrentan a la incomodidad de traer sus voces de vuelta de entre los muertos. Algunos fans han expresado su preocupación por la creación de obras de arte con las voces de estos artistas sin su consentimiento, y por la posibilidad de que alguien que no sea el artista o su familia pueda beneficiarse de ello. También han cuestionado la autenticidad de la música y si puede considerarse arte.

La portada de Nas no es el único ejemplo de réplica de Biggie por parte de AI. El influyente productor de hip-hop Timbaland, que ha ganado cuatro Grammys y ha trabajado con Beyoncé y Justin Timberlake, adelantó su propia canción con la voz de Biggie Smalls en un vídeo visto un millón de veces en Twitter, además de ser publicado en Instagram.

Timbaland, famoso productor de hip hop (Foto: REUTERS/Mario Anzuoni)

“Siempre quise trabajar con Big y nunca tuve la oportunidad, hasta hoy”, dijo en un vídeo antes de interpretar un fragmento de la canción que incluye la imitación de Notorious B.I.G..

Algunos oyentes escribieron que estaban impresionados, comentando con emoji de fuego e incluso calificando la producción de histórica. Otros argumentaron que el uso de la voz de Biggie sonaba inorgánico, que ciertas letras parecían extrañas en la voz del artista.

Timbaland, cuyo nombre de pila es Timothy Mosley, declaró que entendía las críticas. Recordó la producción del álbum póstumo de Michael Jackson de 2014, “Xscape”, como al principio “un poco espeluznante”, pero también algo que finalmente “me llegó al alma”.

Mosley describió una sensación similar al crear su pista de Biggie, y señaló que sus intenciones eran mostrar lo que la nueva tecnología podía hacer, y no necesariamente lanzar una pista por dinero. Comparó la escucha de la muestra con la contemplación de bellas artes impregnadas de historias y “memoria”, y habló de cómo la tecnología ofrecía la oportunidad de conectar con los artistas que los fans más echan de menos. Mosley dijo que tenía en proyecto otras producciones similares. “Realmente era una declaración de arte... para decirle al mundo: ‘Esto está aquí, esto no va a ninguna parte’”, afirmó.

En 2014, se editó un álbum póstumo de Michael Jackson llamado “Xscape” (Foto: REUTERS/Leonhard Foeger)

La incomodidad inicial de los oyentes ante un nuevo trabajo basado en artistas muertos puede superarse, dijo Mosley. Añadió que estaba barajando ideas para utilizar respetuosamente las voces de los artistas, como música para una “celebración” en el cumpleaños de un artista fallecido, o producir un lanzamiento único. “Nos trae recuerdos”, argumentó y agregó: “A veces, si se hace bien -y si se hace con clase y gusto, la canción estaba bien escrita y llegaba al alma-, creo que nos encantaría”.

Justin Bernardez, productor musical de 27 años con 2 millones de seguidores en TikTok, dijo que empezó a utilizar software musical impulsado por IA hace un par de meses. Lo ha utilizado para imitar a artistas vivos como Drake, Bruno Mars y Rihanna, pero Bernardez también ha creado pistas replicando las voces de artistas muertos como Michael Jackson, XXXTentacion y Notorious B.I.G.

Bernardez dice que ha luchado con la ética de este tipo de producción musical y ha seguido de cerca los comentarios de sus seguidores. “Es muy, muy delicado”, afirma Bernardez. “Hay una parte de la gente que dice: ‘Esto no me parece bien, dejémosles descansar en paz’. Y luego hay otra parte de Internet que dice: ‘Dios mío, muchas gracias’. Es como si su voz fuera a vivir para siempre, y ahora me están permitiendo imaginarmelo de una forma que nunca habría imaginado’”.

The Weeknd y Drake fueron los primeros artistas afectados por la inteligencia artificial (Foto: Joseph Okpako/Redferns via Getty Images)

Bernardez dijo que no gana dinero con contenidos que imitan a otros artistas para evitar complicaciones legales. Ahora mismo, dijo, está centrado en la creatividad y en hacerse un hueco en lo que considera el futuro de la producción musical. También dijo que evita utilizar las voces de artistas fallecidos recientemente “para tener en cuenta el tiempo de procesamiento”. “Simplemente intento esperar todo lo que puedo y asegurarme de que mi público sabe que es por respeto, creatividad e imaginación”, remarcó.

En abril, el lanzamiento de “Heart On My Sleeve”, un tema de IA generativa al estilo de Drake y The Weeknd, suscitó un debate sobre la definición de expresión artística y dejó entrever el apetito de los consumidores por la música creada con IA. En respuesta al tema, Universal Music Group, que trabaja con Drake y The Weeknd, preguntó “de qué lado de la historia quieren estar todas las partes interesadas en el ecosistema musical: del lado de los artistas, los fans y la expresión creativa humana, o del lado de las falsificaciones profundas, el fraude y la negación a los artistas de su debida compensación”. Puede que a la discográfica no le guste la respuesta. “Heart On My Sleeve” recibió 15 millones de visitas en TikTok y 600.000 streams en Spotify antes de ser retirada de esas plataformas.

Tras la publicación de la portada de “N.Y. State of Mind”, el fundador de Reddit, Alexis Ohanian, predijo que la industria musical idearía un sistema para pagar a los artistas y sus patrimonios por el uso de voces generadas por IA. “Van a ser unos meses complicados, pero las discográficas pueden no meter la pata esta vez si se apoyan en el cambio tecnológico”, tuiteó.

Las experiencias musicales se han transformado gracias a la popularidad de las plataformas digitales y al auge de la inteligencia artificial.

Según los juristas, la legislación estadounidense sigue siendo muy inestable en lo que respecta a la propiedad y los derechos de autor de las obras creadas por inteligencia artificial, aunque está claro que las voces, en sí mismas, no suelen estar sujetas a derechos de autor. Más bien, el derecho a la voz de una persona se encuadra más bien en un mosaico de leyes estatales destinadas a proteger el uso del nombre, la cara y otros aspectos de la “imagen” de un famoso.

Pero algunos expertos señalaron otro peligro que se ha intensificado en la era de las redes sociales y que podría dispararse a medida que se popularice la música generada por IA.

“Históricamente, si nos fijamos en la música, los artistas afroamericanos rara vez han recibido el crédito y la compensación proporcionales a sus contribuciones”, comentó Olufunmilayo Arewa, profesora de Derecho Mercantil en la Facultad de Derecho Beasley de la Universidad de Temple. Añadió que la era digital ha facilitado la denegación de compensación y reconocimiento a los artistas negros.

Arewa, que también es antropóloga, señaló que una encarnación reciente del problema es el uso de música producida por artistas negros en bailes de TikTok por creadores blancos. Y si esa tendencia continúa a medida que la IA generativa se vuelve más popular, dijo Arewa, podría negar a los artistas negros una compensación adecuada y conducir a una representación errónea u otros problemas imprevistos. “Ese es el mundo en el que vivimos hoy”, afirma. “Y creo que va a asomar la cabeza en todo tipo de lugares”.

