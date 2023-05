Vero Bellini y Daniela Horovitz presentan “La canción de las poetas: De Safo a Pizarnik”

Daniela Horovitz y Vero Bellini se presentan con “La canción de las poetas: De Safo a Pizarnik"

Este jueves el Bebop Club se viste de poesía de la mano de Daniela Horovitz y Vero Bellini, que se presentan con su espectáculo La canción de las poetas: De Safo a Pizarnik. Este concierto reúne el reciente álbum La canción de las poetas (grandes poetas latinoamericanas musicalizadas por la compositora Vero Bellini), con la obra de la primera poeta griega Safo de Lesbos (musicalizada por Daniela Horovitz).

Con este espectáculo, reúnen poesía y música popular en un recorrido por la historia y los diversos estilos musicales en un formato íntimo.

Daniela Horovitz es cantante, compositora, autora y actriz. Editó cinco discos propios, tres de ellos declarados de interés cultural por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Creó la obra y compuso la música del unipersonal El dulce amargo, canciones de Safo, declarada de interés cultural por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Vero Bellini es pianista, compositora y arregladora. Formó parte de diversas agrupaciones de tango y otros géneros. Desde el año 2007 lidera su proyecto China Cruel, con dos discos de composiciones propias editados, y desde 2021 participa del grupo de compositoras Tangueadoras.

Daniela Horovitz en la mismísima costa de la isla de Lesbos, Grecia

“Me enamoré de esta poeta porque a pesar de los siglos que nos separan la siento cercana. Ellas fue una mujer que logró transmitir su deseo, su fuerza vital, su amor por otras mujeres, amantes, madres, abuelas e hijas de forma directa, con sensibilidad, virtuosismo y humor. Hoy siento que a través de ella puedo desplegar mi propia visión del arte, de la poesía y de la música, como si hubiéramos hecho esta dupla de letra y música en la mesa del comedor, o como si nos conociéramos de todas las vidas”, dice Daniela Horovitz de la poesía y la personalidad de Safo de Lesbos.

Vero Bellini, sobre su proyecto La canción de los poetas, cuenta: “Al reencontrarme con estos poemas y leerlos uno tras otro, sentí que cobraban una unidad y que había un germen de algo interesante para explorar. Además, me permitió tener la curiosidad. Debe haber muchas más poetas que no conocemos, y en el disco hay algún descubrimiento, como Silvia Fernández, que ganó premios y escribió en diarios y, sin embargo, no aparece en ningún lado. Me gusta pensar que desde este presente con más posibilidades se puede hacer un rescate. Me gustó encontrar la contundencia de reunir a estas poetas que fueron punta de lanza en una especie de colectivo tardío”.

* La canción de las poetas: De Safo a Pizarnik, con Daniela Horovitz: voz y composición; Vero Bellini: voz y composición; Noelia Moncada: cantante invitada; Hernán Reinaudo: guitarra, este jueves 11 de mayo a las 20 en Bebop Club- Uriarte 1658, C. A. B. A.

