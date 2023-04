Georgina Hassan: “Pienso en un disco como un libro de poemas”

Georgina Hassan - "Jazmín de deseo", canción que integra el disco "Las formas de la noche" (2023)

Es un hermoso disco el que Georgina Hassan presenta este viernes en el Xirgu. Climático, íntimo, nocturno. Se llama, de hecho, Las formas de la noche —título que, tal vez involuntariamente, hace eco con el documental sobre el Polaco Goyeneche—. Escrito antes y durante la pandemia, es de esos discos que se ponen cuando empieza a caer la tarde y la casa va entrando en la penumbra, pero uno tarda en prender las luces. Es una música que acompaña.

Las formas de la noche es su quinto disco. Trae catorce canciones en las que participan como músicos invitados Marcelo Moguilevsky y Liliana Vitale, entre otros. Abre con “Ya viene la madrugada”, una canción de aires moriscos, y cierra con el clásico de Violeta Parra “Volver a los diecisiete”. Entre una y otra hay un movimiento como de respiración, con momentos más calmos y otros más impulsivos.

“Pienso en un disco como un libro de poemas”, dice Hassan en diálogo con Infobae Cultura, “busco qué conexiones hay entre las canciones, y me di cuenta de que estaban atravesadas por la condición de haber sido escritas en la intimidad de la noche”.

Gerogina Hassan presenta "Las formas de la noche", su última producción

—Tu música, en general, es más bien intimista.

—Conecté mucho desde ese lugar. Pero también hay discos que son más para afuera. Mi segundo disco se llama Como respirar y en la tapa estoy saltando en una cama elástica. Es como más luminoso. Pero sí, tiendo hacia lo íntimo. Tiendo mucho a conectar con lo poético. Me gusta algo de la noche, que es la fractura del tiempo. Como cuando te vas quedando dormido y no sabés si pasaron cinco minutos o tres horas.

—Tu primer disco fue Primera luna: ¿esa nocturnidad aparecía prefigurada ya entonces?

—La diferencia es que en ese disco la mayoría de las canciones eran de otros autores. Es cierto que en el concepto y la elección de las canciones estaba la intimidad y, de hecho, la tapa es un atardecer. Además, hay una conexión entre Primera luna y Las formas de la noche, porque trabajé los dos con Pablo Fraguela como arreglador.

Hassan cuenta que en "Las formas de la noche" hay canciones que se las dictaron los instrumentos

—En esa búsqueda poética, ¿cómo encastran texto y música?

—Es un trabajo de pulir. A veces nace la poesía, nace el texto solito, y creo que ahí es más fácil. Pero a veces nace todo junto y hay que mover el texto para lograr el maridaje. Una canción es un milagro, en ese sentido. En el caso de Las formas de la noche también musicalicé tres textos: hay uno de Federico García Lorca; la canción “Ventanal” surge de un poema de Víctor Hugo Morales, y “En viaje” es de una letra de Eduardo Estévez,

—Por los instrumentos y los géneros que tocás hay un algo más latinoamericanista. Quería preguntarte esa búsqueda.

—Mi búsqueda primera es la música latinoamericana. Me encantan los ritmos latinoamericanos, y como me fui volcando cada vez más al género canción, siento que me permite mezclar los géneros. Con el cuatro me enamoré de la música venezolana y empecé a componer a partir de ese instrumento, que a veces lo uso desde el lado más tradicional y otras puede sonar como un instrumento antiguo, como un laúd. De hecho, “Ya viene la madrugada” me la dictó al instrumento. Le fui buscando una afinación que me llevó hacia el universo árabe. Yo digo que me vinieron los ancestros Hassan. El entorno de la canción deja que se vayan mixturando los folklores, que tienen una riqueza impresionante.

Cuenta Hassan sobre las canciones del disco "Las formas de la noche" : "Me di cuenta de que estaban atravesadas por la condición de haber sido escritas en la intimidad de la noche”

—¿Cómo va a ser la presentación del viernes?

—Va a ser muy especial. Van a estar la mayoría de los músicos y músicas que grabaron este disco. No todos, porque algunos están en otros países, pero Magdalena Matthey viaja especialmente de Chile. Van a estar Marcelo Moguilevsky, Liliana Vitale y Lautaro Matute. Va a estar el cuarteto de cuerdas y el quinteto que es la base de todo el disco: Pablo Fraguela, Rafael Delgado, Guido Martínez, Facundo Guevara, y yo. Va a ser muy especial porque va a estar muy presente el sonido real del disco. Esa posibilidad de escuchar en un teatro tan hermoso como es el Xirgu. El contexto merece un espacio así.

—De nuevo, es un teatro en donde puede haber público, pero no se pierde la intimidad.

—A mí me gusta mucho buscar el vínculo bien cercano de la escucha. Es un ritual. Yo disfruto mucho de eso.

* Las formas del la noche se presenta el viernes 14 de abril a las 20:30 en el Xirgu Untref, Chacabuco 875, C. A. B. A.

