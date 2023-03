Comienza la temporada de conciertos 2023 del Ensamble ArtHaus

Ensayo del Ensamble ArtHaus, que estos 18 y 19 de marzo inauguran sus conciertos de la temporada 2023 con "La comunidad de soñantes" en su propio auditorio (Foto: Rodrigo Mendoza)

El Ensamble ArtHaus de Música Contemporánea, integrado por músicos argentinos del más alto nivel, inaugura su temporada de conciertos los días 18 y 19 de marzo con La comunidad de soñantes. En su propio auditorio, que posee una de las mejores acústicas de Latinoamérica, presentará este concierto de cuatro obras –dos de ellas estreno en Argentina–, acompañado por un filme creado especialmente, con los músicos como protagonistas.

Con el título de La comunidad de soñantes y con Ezequiel Menalled como director invitado, el primer concierto incluye las piezas Deconstrucción del argentino, de Andrés Buhar, y Lo spazio inverso, del italiano Salvatore Sciarrino. Las obras que se estrenan en la Argentina son la pieza So nah so fern II, del francés Philippe Hurel, y Laberinto transparente, de Pablo Borrás, una de las dos piezas ganadoras del Concurso Nacional de Composición ArtHaus 2022.

Esta pieza fue seleccionada entre más de ochenta por un jurado formado por Matthias Pintscher, Julio Viera, Rebecca Saunders, Santiago Santero y Daniel D’Adamo. Borrás toma prestado material melódico y armónico de “Durazno sangrando”, de Luis Alberto Spinetta, elaborándolo y exponiéndolo para construir una escritura hiper detallada y exigente.

"La comunidad de soñantes" se presenta en su propio auditorio, que posee una de las mejores acústicas de Latinoamérica (Foto: Rodrigo Mendoza)

Los conciertos 2023 del Ensamble ArtHaus, cuya dirección general es de Pablo Druker, han sido pensados como experiencias singulares, caracterizadas por la utilización de nuevas tecnologías y el cruce con otras disciplinas. Esto último ha llevado a que en el debut de esta temporada se estrene, también, el filme La interpretación de los sueños, con guion y dirección del cineasta Ignacio Masllorens. El relato cinematográfico fue pensado y creado en consonancia con cada una de las obras del concierto. Los músicos protagonizan la película.

Programa de La comunidad de soñantes

18 y 19 de marzo de 2023

Deconstrucción, de Andrés Buhar (2021, 10′)

Lo spazio inverso, de Salvatore Sciarrino (1985, 8′)

Laberinto transparente, de Pablo Borrás (2021, 15′)

Premio Nacional de Composición ArtHaus 2022

So nah so fern II, de Philippe Hurel (2022, 17′)

Proyección del film La interpretación de los sueños, a propósito del lanzamiento del Ensamble ArtHaus.

Tráiler de "La interpretación de los sueños", de Ignacio Masllorens

Sobre las obras

Deconstrucción, de Andrés Buhar (2021, 10′)

Este sexteto pone en funcionamiento distintos mecanismos de relojería, que se arman y se desarman constantemente, en una suerte de deconstrucción. En ese proceso se confrontan dos temporalidades antagónicas: un tiempo pulsado, mecánico, y otro liso, sin medida.

Lo spazio inverso, de Salvatore Sciarrino (1985, 8′)

Una vez abolido el ritmo, el movimiento se crea a partir de la gravitación polifónica, como la de las estrellas en el cielo o como el perfil de las montañas en el horizonte. En el desierto, las características fisonómicas aparecen como siluetas: islotes de sonidos dibujan mares de silencio. En el interior de ese silencio, encontramos los sonidos de nuestro cuerpo, los reconocemos como nuestro yo primitivo y percibimos las tensiones más pequeñas producidas por los intervalos, como almas en pena que, desprovistas de toda emoción, se iluminan como gestos en la oscuridad. Nuestro espíritu es lo suficientemente generoso como para aceptar esta música terriblemente frágil. La música ya no es para adormecer a las masas, sino para despertar nuevos logros en el momento en el cual el silencio ha caído en nosotros mismos.

Laberinto transparente, de Pablo Borrás (2021, 15′)

Confluyen diferentes posibilidades de agrupar los elementos rítmicos y poder jugar con la combinación de lo periódico y lo aperiódico, lo regular e irregular, lo sincrónico y lo asincrónico; posibilidades que aparecen a veces yuxtapuestas y otras superpuestas. El material melódico y armónico se desprende en gran parte de la introducción de la canción de Luis Alberto Spinetta “Durazno sangrando”, de modo que coexistan con apariciones sorpresivas que se irán desarrollando y permutando a lo largo de la obra, provocando muchas veces giros inesperados.

So nah so fern II, de Philippe Hurel (2022, 17′)

El título hace referencia a ese sentimiento que podemos tener por los seres queridos que nos han dejado pero que siguen muy presentes en nuestra memoria a pesar de su desaparición física.

Esta nueva partitura es una especie de reminiscencia de So nah so fern I, un recuerdo lejano en cierto modo. Los diferentes materiales de So nah so fern I reaparecen en esta nueva obra, pero transformados y desarrollados.

Musicalmente, como es el caso de la primera versión, So nah so fern II está organizada como un único proceso enérgico, seguido de una especie de coda más meditativa.

ARTHAUS 18-19 CONCIERTO INAUGURAL 2023

Sobre los artistas

Andrés Buhar es pianista y compositor, estudió piano con Carmen Scalcione y Susana Kasakoff, análisis musical con Graciela Tarchini y composición con Virtú Maragno y Marcelo Delgado. Sus obras fueron estrenadas en la Fundación OSDE, el Centro Cultural Conti y en el Centro Cultural Kirchner.

Salvatore Sciarrino, tras sus estudios clásicos y unos años de universidad en su ciudad natal, el compositor siciliano se trasladó a Roma en 1969 y en 1977 a Milán. Desde 1983 vive en Città di Castello, en Umbría. Enseñó en las Academias de Música de Milán (1974–83), Perugia (1983–87) y Florencia (1987–96).

Pablo Borrás es licenciado en Artes Musicales con orientación en Composición en la Universidad Nacional de las Artes. Obtuvo diversos premios nacionales e internacionales, entre los que se destacan el Karol Szymanowski de Composición para piano 2022, el Premio Nacional Arthaus de Composición 2022, entre una larga lista. Sus obras han sido interpretadas por solistas y conjuntos de cámara de la Argentina y del extranjero. Forma parte de Imaginario Sur, un grupo de compositores argentinos dedicado a la creación y difusión de obras representativas de cosmovisiones y estéticas individuales.

Philippe Hurel, tras realizar estudios en Toulouse y en París, participa en dos grupos de investigación musical del Ircam en 1985 y 1988. De 1986 a 1988 es residente en la Villa Medici - Academia de Francia en Roma y en 1995, recibe el premio Siemens. Enseña composición de 1997 al 2001 en el marco del Curso de informática musical del Ircam y de 2013 a 2017 en el Conservatorio Superior de Música de Lyon. Desde 1991 es director artístico del ensamble Court-circuit. En 2022, los ensambles Court-circuit de Francia y Meitar de Israel encargan su obra So nah so fern II.

Ezequiel Menalled es compositor y director musical. Obtuvo su licenciatura y maestría en Composición en el Real Conservatorio de La Haya, donde luego enseñó desde 2008 hasta 2016. Se especializa en obras instrumentales, con o sin el uso de electrónica y otros medios tecnológicos. En 2003 fundó el ensamble holandés Modelo62 y desde entonces es su director musical y artístico. También cuenta con amplia experiencia como docente, desempeñándose tanto en el ámbito institucional como en el privado.

Ignacio Masllorens es cineasta. Ha realizado diversos films, como Martin Blaszko III, Hábitat, Japonesita y The Girl from Downtown, entre otros. Codirigió los largometrajes El teorema de Santiago, Atlas y Fanny camina. Su obra fue exhibida en diversos festivales nacionales e internacionales, y espacios como Anthology Film Archives, Cinémathèque française, Filmmuseum München, MALBA, Fundación Klemm y Fundación Andreani.

"La comunidad de soñantes", está bajo la dirección de Ezequiel Menalled como director invitado (Foto: Rodrigo Mendoza)

Previo a la temporada de conciertos, Arthaus Música, dirigido por Lucas Fagin y Daniel D’Adamo, organizó el Concurso ArtHaus de composición y el Atelier de composición, que tendrán sus ediciones este 2023, lo que propició la creación de nuevas obras, a través del encargo de partituras originales a compositores argentinos.

Entre las particularidades de la programación anual se incluyen el Festival Internacional de Música Electroacústica (FIME) y la ejecución, en completa oscuridad, de Solstice, La conquista del espacio- Episodio I, de Georg Friedrich Haas.

Los músicos solistas participantes son Amalia Pérez (flauta)‚ Federico Landaburu (clarinete), Valentín Garvie (trompeta), Pablo Fenoglio (trombón), Marcelo Balat (piano), Xavier Inchausti (violín), Grace Medina (violín), Mariano Malamud (viola), José Araujo (violoncello), Benjamín Báez (violoncello), Julián Medina (contrabajo), Bruno Lo Bianco (percusión).

Ensayo del Ensamble ArtHaus de "La comunidad de soñantes" en su propio auditorio (Foto: Rodrigo Mendoza)

A través de su actividad, el Ensamble Arthaus se propone construir un espacio de producción y de difusión musical en donde las ideas y las experiencias circulen y tengan un rol articulador. Cada concierto tiene por sede el Auditorio Arthaus, con capacidad para 120 personas y una acústica considerada entre las mejores de América Latina

Dirección general Ensamble Arthaus: Pablo Druker, dirección Música ArtHaus: Lucas Fagin y Daniel D’ Adamo, dirección Arthaus: Andrés Buhar, Ensamble Arthaus: ensamble de solistas, Amalia Pérez (flauta), Federico Landaburu (clarinete), Valentín Garvie (trompeta), Pablo Fenoglio (trombón), Marcelo Balat (piano), Xavier Inchausti (violín), Grace Medina (violín), Mariano Malamud (viola), José Araujo (violoncello), Benjamín Báez (violoncello), Julián Medina (contrabajo), Bruno Lo Bianco (percusión). Las distintas formaciones de los programas se completarán con instrumentistas convocados.

El Ensamble Arthaus está integrado por músicos argentinos de primer nivel (Foto: Rodrigo Mendoza)

Programación completa Temporada 2023

Km 0 - La comunidad de soñantes

18 y 19 de marzo

Andrés Buhar

Deconstrucción

Salvatore Sciarrino

Lo spazio inverso

Pablo Borras

Laberinto transparente

Premio de composición ArtHaus 2022

Philippe Hurel

So nah so fern II

Estreno para la Argentina

Ignacio Masllorens

La interpretación de los sueños

Film estreno

15 y 16 de abril de 2023

Utopías

Gérard Grisey

Périodes

Pablo Araya

DELTA S - RE 4000

Encargo Arthaus (2022)

Tristan Murail

Ethers

28 de abril

VOCE STRING QUARTET & PABLO MARQUÉZ

Fernando Fiszbein

Gardel picado

Estreno mundial

Luciano Berio

Sequenza XI

Isabel Mundry

Zeichnungen

Estreno argentino

13 y 14 de mayo

Cuarteto

Tristan Murail

Stalag VIIIA

Estreno argentino

Olivier Messiaen

Quatuor pour la fin du temps

10 y 11 de junio

Gas de la risa

Luciano Berio

Sequenza V

Mauro Lanza

The Skin of the Onion

Estreno argentino

Januibe Tejera

L’Utopie de la toupie

Estreno argentino

Pablo Freiberg

La medida del desorden

Encargo Arthaus (2022)

Facundo Llompart

Gas de la risa

Cine concierto Chaplin

Estreno mundial

El Ensamble ArtHaus son Amalia Pérez (flauta); Federico Landaburu, (clarinete), Bruno Lo Bianco (percusión), Marcelo Balat (piano y celesta) Xavier Inchausti (violín), Mariano Malamud (viola), José Araujo (violoncello) y Ezequiel Menalled, dirección (Foto: Rodrigo Mendoza)

5 y 6 de agosto

A Patricia Martinez

Hernán Piro

Tres piezas para clarinete

Atelier de composición (2022)

Estreno mundial

Gastón Ares

Espectral

Premio de composición ArtHaus 2022

Gerardo Gandini

Estudios I a V

Alberto Posadas

Nebmaat

Estreno argentino

Patricia Martínez

Endless II

Estreno mundial

Del 21 al 24 de agosto

Festival Internacional de Música Electroacústica (FIME)

9 y 10 de septiembre

La conquista del espacio - Episodio I

Georg Friedrich Haas

Solstices, para ser ejecutada en completa oscuridad

7 y 8 de octubre

¡Felices 100, György!

Damián Gorandi

Encargo ArtHaus (2023)

Kaija Saariaho

Cendres

Cecilia Pereyra

Encargo ArtHaus (2023)

Demián Rudel Rey

Styx

Estreno argentino

György Ligeti

Trío para violín, corno y piano

11 y 12 de noviembre

La unión hace la fuerza

Ensamble ArtHaus + trío de jazz invitado

Steve Reich

Four Organs

Trío invitado

Jazz

Eva García Fernández

Repetición y diferencia

Encargo ArtHaus (2022)

Louis Andriessen

Workers Union

Junto con el concierto de apertura se estrenará el filme "La interpretación de los sueños", con guion y dirección del cineasta Ignacio Masllorens, basado en cada una de las obras del concierto (Foto: Rodrigo Mendoza)

Con el estreno de varias obras en Argentina y en el mundo y un filme que los tiene como protagonistas, comienza la Temporada de Conciertos 2023.

Concierto inaugural Ensamble ArtHaus, sábado 18 de marzo a las 20:30 y domingo 19 de marzo a las 18:30. Entradas en venta en Alternativa Teatral

* Auditorio ArtHaus Bartolomé Mitre 434, C. A. B. A.

