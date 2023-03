Isaac & Nora, los niños franceses que emocionan con sus versiones de canciones latinoamericanas

Isaac & Nora y Nicolás tocarán el 10 en Buenos Aires y luego seguirán con una gira por Brasil, Colombia y Perú, tras haber pasado por Chile

Hay videos virales que llegan al corazón. Que se convierten en un fenómeno y cuando cruzan fronteras no desaparecen, se expanden. Es el caso de Isaac & Nora, dos niños franceses que, junto a su padre Nicolás, comenzaron subiendo videos caseros en los que interpretaban canciones latinoamericanas y que, en estas semanas, están realizando su segunda gira por la región y, el próximo viernes 10, se presentarán en el Auditorio de Belgrano de Buenos Aires.

Con 14 y 11 años hoy, Isaac & Nora comenzaron a grabarse como parte de un juego familiar, explican en este diálogo con Infobae Cultura vía mail, interpretando temas de autores icónicos como Violeta Parra, Facundo Cabral, Lucho Bermúdez, María Teresa Vera, Carlos Mejía Godoy y Natalia Lafourcade, entre otros, y desde allí no pararonde creccer: sólo su versión de “Veinte años” posee más de 90 millones de reproducciones en Facebook.

Isaac & Nora en La Boca

En junio de 2021 lanzaron su álbum debut y un año después agotaron entradas en lo que fue su primera gira por Colombia, México, Chile y Perú, oportunidad en la que grabaron una docuserie donde se narra este primer acercamiento a la cultura latinoamericana, junto a anfitriones musicales como Monsieur Periné, Manuel García, Rozalén o Daniel me estás matando.

Te puede interesar: Isaac et Nora: los niños franceses que enamoran con sus canciones visitan Colombia

Durante esta gira presentan su nuevo disco, Latin & Love Studies, y que luego de Buenos Aires los llevará por Río de Janeiro (16/3); Cusco (29/3); Arequipa (30/3); Lima (2/4); Medellín (21/4); Bogotá (25/4) y Cali (27/4).

Promo de la primera gira por Latinoamérica de Isaac & Nora

—¿Cómo surgió formar un grupo familiar?, ¿cuál es su experiencia musical previa al grupo?

—Nicolás: Solo soy un aficionado de la música. Cuando era niño, estudié la trompeta clásica en un conservatorio en Francia, pero era un mal alumno y mis recuerdos son los de una experiencia bastante dura. Cuando Isaac y Nora empezaron a tocar los instrumentos que tenemos en la casa tenía miedo que vivieran la misma experiencia, así que tocamos música solo en casa, sin el objetivo de alcanzar un nivel alto de técnica, sino de solo disfrutar cantando canciones que nos gustan.

Isaac empezó a soplar en una trompeta cuando tenía 7/8 años. Nora, que tenía 4 años, quería participar pero como era muy pequeña, empezó a cantar. Y yo acompañándolos con la guitarra, muy básicamente. Así empezó nuestro grupo familiar.

Isaac & Nora interpretan "Olvídala Amigo" de Luis R. Cueto

—¿Cómo surgió la idea de publicar sus videos en youtube?

—Nicolás: Con la mamá, queríamos guardar recuerdos de esos momentos de música familiar, así que grabamos unos videos. Y uno de esos nos gustaron mucho, los encontrábamos muy graciosos, así que tuvimos ganas de compartirlos.

—¿Cómo fue el acercamiento a la música latinoamericana y por qué eligieron cantarla?

—Nicolás: No sé por qué, pero a nosotros nos gusta mucho la música latina. Y creemos que no somos los únicos a disfrutar de escuchar ese repertorio inmenso. Entonces nos parece normal querer tocar las canciones que nos gustan escuchar.

Te puede interesar: 100 años de Chabuca Granda, la voz peruana que traspasó las fronteras de Latinoamérica

—¿Qué es lo que más les gusta de la música que realizan?

—Nora: Lo que nos gustan son los conciertos, los encuentros con otros músicos, conocer a nuestro público en la vida real y no sólo en las redes sociales. También nos gusta viajar, descubrir nuevas culturas, nuevos países, nuevas comidas…

—Isaac: Lo que nos gusta en la música latina es que al mismo tiempo puede haber mucha emoción y también mucho ritmo y te da ganas de bailar.

Isaac & Nora interpretan "No soy de aquí, ni soy de allá", de Facundo Cabral

—¿Qué significa esta gira por la región? ¿qué se va a encontrar el público argentino?

—Isaac: Estamos muy felices de descubrir por primera vez Argentina y la ciudad de Buenos Aires. Ya somos fanes de la Chocotorta y del Choripán.

—Nora: También pudimos visitar varios barrios de Buenos Aires como San Telmo, La Boca, Recoleta, Palermo, y pasamos dos días en las islas del delta de Tigre, que es muy preciosa.

Para el concierto en el auditorio de Belgrano, vamos a tocar clásicos latinos como solemos hacer (por supuesto clásicos argentinos también), canciones más modernas de la escena actual de la música latina y unas canciones de nuestro nuevo álbum que salió hace unos días.

Isaac & Nora interpretan "Tu Falta de Querer", de Mon Laferte

—¿Cuál es la canción favorita de cada uno? y ¿cuáles son los músicos/cantantes de la región que admiran o escuchan?

—Nora: Mi canción favorita de nuestro repertorio es Tu Falta de Quere de Mon Laferte o Hasta la Raíz de Natalia Lafourcade. Me encantan ambas. Y ambas cantantes son mis ídolas.

—Isaac: A mi me encanta Gracias a la vida de Violeta Parra, es la canción que más me emociona, y mis artistas favoritos son Daniel e Ivan de Daniel me estás matando, una banda de México.

—Nicolás: Hay tantas que me encantan que es difícil hacer una selección. Me gusta mucho un vals peruano que se llama Olvídala Amigo, una cumbia peruana que se llama La cunumicita. También me gusta mucho una canción del nuevo álbum que se llama Estrella. ¡Y tengo demasiados ídolos en el mundo latina para citar uno!

*Isaac et Nora se presentan en el Auditorio Belgrano, Virrey Loreto 2348, el viernes 10 de marzo, a partir de las 21. Click aquí para conseguir entradas.

Seguir leyendo