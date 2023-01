La argentina Solange Levinton ganó el Premio de No Ficción Libros del Asteroide

Solange Levinton

La escritora y periodista argentina Solange Levinton obtuvo la tercera edición del Premio de No Ficción Libros del Asteroide con el proyecto Pumper Nic: nacimiento, auge y decadencia de un sueño americano argentino, sobre la primera cadena de restaurantes de comida rápida creada en Argentina, cuya historia corre paralela a la del propio país.

El primer Pumper Nic fue inaugurado en el centro de Buenos Aires en 1974 a imagen y semejanza de las cadenas estadounidenses. A pesar de la juventud de su impulsor, Alfredo Lowenstein, y del convulso clima político que asolaba Argentina por aquel entonces, el negocio prosperó rápidamente y se convirtió a lo largo de la década de los ochenta y noventa en un mito nacional.

“Su idea insolente de ofrecer hamburguesas en el país del bife de chorizo fue un negocio millonario y una burbuja capaz de sobrevivir a todo tipo de crisis”, escribió Levinton sobre el aparente universo feliz de Pumper Nic, el reverso del espejo de un país devastado por la incertidumbre.

Logo de Pumper Nic

El jurado —integrado por Jordi Amat, Daniel Capó, Leila Guerriero, Daniel Gascón y el editor Luis Solano— ha valorado especialmente “la originalidad del proyecto, su calidad literaria y la exhaustiva labor de investigación periodística de la autora” así como “su capacidad para retratar la compleja realidad política de Argentina a finales del siglo xx a través de una historia familiar sorprendente y única”.

Por su parte, el proyecto finalista Heroína, de la periodista Rebeca Yanke, se centra en la epidemia de la heroína en el País Vasco durante el conflicto terrorista y pone el foco en la juventud de la región durante los años ochenta del siglo xx, en una investigación que aúna historia personal y social. La autora se fijará especialmente en los llamados “chicos burgueses de Getxo”, hijos de familias conservadoras, religiosas y, en ocasiones, amenazadas por ETA, muchos de los cuales murieron de SIDA.

Rebeca Yanke

En palabras del jurado, el proyecto de Yanke aborda “el relato silenciado de una generación perdida a partir de la impactante historia de su familia y su entorno» y le permitirá a la autora reflejar una tragedia colectiva y trazar un extraordinario retrato de la sociedad española de aquellos años”. La periodista relatará en Heroína, a través de sus propias vivencias familiares, las consecuencias devastadoras de la drogadicción.

El Premio de No Ficción de Libros del Asteroide se distingue de otros galardones de no ficción del mundo hispanohablante por ser un premio otorgado a proyecto y no a obra terminada y tiene una dotación económica de 7.000 euros. En su tercera edición se han recibido un total de 288 propuestas, de las cuales 136 procedían de Latinoamérica.

Seguir leyendo