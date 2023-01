Murió la escritora británica Fay Weldon

Fay Weldon (Foto: Adrian Sherratt/Shutterstock)

Fue a través de la agencia literaria Georgina Capel que la familia dio a conocer la triste noticia “Con gran tristeza anunciamos el fallecimiento de Fay Weldon (CBE), autora, ensayista y dramaturga. Murió en paz esta mañana del 4 de enero de 2023″, dice el tuit compartido hoy. Nacida como Franklin Birkinshaw (Birmingham, 22 de septiembre de 1931), esta escritora británica publicó más de cincuenta libros.

Como activista temprana del feminismo, su ficción se encargó de retratar a mujeres contemporáneas “apegadas” al machismo. Entre sus libros se destacan Amigas, Energía vital y ¿Por qué nadie publica mi novela?, que fueron traducidos al español. También Leader of the Band. Affliction, Splitting, Praxis, Weekend, Little Sisters y Remember me.

Su gran éxito fue The Life and Loves of a She-Devil (”La vida y los amores de una diabólica”), una novela de 1983 sobre una mujer “poco atractiva” que decide vengarse de su marido y su joven amante. Weldon dijo que no era un libro sobre la venganza, sino sobre la envidia. Tres años después, Philip Saville la convirtió en una miniserie y en 1989 Susan Seidelman dirigió su versión cinematográfica (La diabla) con los protagonismos de Roseanne Barr y Meryl Streep.

Fay Weldon (Foto: Adrian Sherratt/Shutterstock)

Según sus propias palabras (recogidas de su sitio web), “la triste verdad es que nadie está muy interesado en lo que les sucede a las mujeres después de cumplir 35 años. Esa es la edad en que dejé de vivir y comencé a escribir”. Hasta entonces “mi vida fue ligeramente escandalosa”; “después de eso me puse seria”.

La influencia literaria ya estaba en su familia. Su abuelo materno fue el escritor Edgar Jepson, y su madre, conocida por el pseudónimo de Pearl Bellairs, publicó varias novelas. Su infancia la pasó en Auckland, Nueva Zelanda, y tras el divorcio de sus padres —ella tenía 14 años— se mudó a Inglaterra con su madre y su hermana. Su primer marido fue Ronald Bateman, un maestro veinte años mayor. Luego se casó con el poeta Nick Fox. Con él vivió en Hampstead, Londres.





Seguir leyendo