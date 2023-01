Noah Baumbach, Greta Gerwig y una comedia apocalíptica “imposible de filmar”

Noah Baumbach en los Oscar de 2020 (Richard Shotwell/Invision/AP, Archivo)

Fue a principios de la pandemia cuando Noah Baumbach, por primera vez en su carrera, se encontró preguntándose qué iba a hacer a continuación.

2019 había sido un gran año, tanto profesionalmente como en su vida personal. Había perdido a su padre. Tuvo un hijo, con su pareja Greta Gerwig. Y ambos tenían grandes películas (la de él era Historia de un matrimonio, la de ella Mujercitas) que les habían metido en un circuito de premios de meses con un bebé hasta los Oscar.

Cuando el mundo se apagó, Baumbach eligió el clásico de Don DeLillo de 1985 White Noise, sobre un profesor de estudios hitlerianos en una universidad genérica del Medio Oeste, su familia mixta y el evento tóxico aerotransportado que tiene a todo el mundo en pánico. Encontró en ella una voz inspiradora y familiar, y unos temas un tanto extraños en el contexto de la pandemia, y decidió probar suerte en la adaptación.

Tráiler de la comedia apocalíptica de Netflix, "White Noise", dirigida por Noah Baumbach

Baumbach habló sobre el rodaje de la película, que llegó a Netflix el 30 de diciembre y está protagonizada por Gerwig, Adam Driver y Don Cheadle, sobre la posibilidad de incursionar en distintos géneros y sobre cómo “Greta siempre tiene razón”. Los comentarios han sido editados para mayor claridad y brevedad.

— La gente utiliza mucho la palabra “imposible de filmar” cuando se trata de White Noise y de muchos libros posmodernos. ¿Significa algo para usted?

— No, supongo que si lo hubiera sabido me habría sentido más intimidado. Siempre me pareció filmable. Supongo que lo que la gente quiere decir es que es muy literario y los libros extremadamente literarios parecen tanto un libro y algo que sólo se puede hacer en literatura. Pero éste tenía muchos elementos abiertamente cinematográficos.

— En lo que respecta al lenguaje cinematográfico utilizado aquí, el nombre de Spielberg ha salido a relucir a menudo, al igual que el de Godard. ¿Podría explicarme algún ejemplo en el que hiciera referencia a algo concreto?

— Por ejemplo, la evacuación y la catástrofe de la segunda parte de la película. Eso tiene una contrapartida cinematográfica real y un lenguaje que estaba a mi disposición. Después, Jack va al motel a matar a un hombre, es una secuencia muy noir. Los niños hablando en el coche mientras el padre intenta atravesar el bosque parece una comedia familiar, con el padre engreído y todo el mundo exigiéndole cosas que no puede cumplir. Pensé que sería divertido adoptar esos elementos cinematográficos. Fue emocionante para mí porque no he tenido un material que me pidiera eso.

El director Noah Baumbach y los miembros del reparto Adam Driver, Greta Gerwig, Don Cheadle, Jodie Turner-Smith, May Nivola, Raffey Cassidy y Sam Nivola en el Festival de Venecia (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

— Estaba tratando de pensar si usted ha tenido un arma en alguna de sus películas.

— Nadie dice siquiera la palabra pistola.

— Greta interpreta a Babette, un personaje difícil de entender, empático y profundo. ¿Cómo descubrió quién iba a ser fuera de la mirada de DeLillo?

— Tengo el privilegio de tener a Greta sentada a menudo frente a mí mientras escribo. Reflexioné en voz alta: “¿Quién crees que estaría bien como Babette?”. E inmediatamente dijo: “Yo, yo debería interpretarla”. Y Greta siempre tiene razón, así que la fiché allí mismo. Creo que me dio confianza que Greta se viera a sí misma en el personaje. Me permitió ver ese personaje de una manera más clara. Pero en el libro, estás en la cabeza de Jack, así que ella es más una proyección.

— Los niños también se convierten en personas reales en la película y aportan algo de ruido blanco, a la vez que se llevan algunas de las mejores líneas.

— Todos eran tan profesionales y tan niños al mismo tiempo, que es la mejor combinación. Les sugerí que eran como una radio que se enciende al principio y se mantiene encendida durante toda la película. Estén o no en cámara, siguen hablando. Para todos fue un poco como aprender una canción, saber cuándo solaparse, cuándo es demasiado, cuándo se convierte en un buen ruido blanco o en una especie de ruido blanco poco atractivo.

Escena de "White noise", una adaptación de una novela de Don DeLillo (Netflix)

— Recurrió al coreógrafo David Neumann no sólo para el baile del final, sino también para las escenas del público y del desayuno. ¿Había trabajado así antes?

— En Historia de un matrimonio me eché atrás. En aquella película le había contratado para las escenas de teatro. En esta película le traje desde el principio porque tenía la sensación de que, sabiendo que iba a terminar con un baile, todo amenazaba con convertirse en un baile desde el principio.

— Muchos cineastas y directores de series ambientan sus películas sobre pandemias en cálidos lugares de vacaciones, como Grecia, Sicilia y Hawai, y usted se fue a Cleveland en noviembre.

— Mucha gente también volvió a su infancia. Pero yo ya lo había hecho. En realidad sólo seguía la novela y la lógica del guión. Me gustó trabajar en Ohio y la comunidad de allí. La gente estaba entusiasmada con la película y con aparecer en ella, y utilicé a muchas familias reales. Me gustó que hubiera un tipo de entusiasmo que en mis años de rodaje en Nueva York he visto disminuir. Antes, si volvía a Brooklyn para rodar, la gente se emocionaba. Ahora nadie se entusiasma.

