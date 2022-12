En Mendoza se levantará el primer Espacio Cultural Quino de la Argentina

El proyecto del Espacio Cultural Quino busca recuperar el predio del antiguo Hospital Emilio Civit, en el Parque General San Martín de la ciudad de Mendoza

Joaquín Salvador Lavado Tejón nació en Mendoza, el 17 de julio de 1932 aunque en los registros oficiales fue anotado el 17 de agosto. Desde su nacimiento fue nombrado Quino para distinguirlo de su tío Joaquín Tejón, apreciado pintor y diseñador gráfico, con el que –a los tres años de edad– descubrió su vocación. Quino fue hijo de Antonia Tejón y Cesáreo Lavado, españoles de la localidad de Fuengirola (Málaga) que emigraron a Argentina, y fue el menor de tres hermanos.

Quino es una de las personalidades que ha dado Mendoza y, merecidamente, el gobierno provincial emplazará un espacio cultural que estará dedicado exclusivamente a la figura y la obra de este destacado de la cultura. El lugar está proyectado en vinculación directa con un jardín botánico, de 24.000 metros cuadrados, que sigue modelos europeos como el de Barcelona y Londres o como el de Montreal, en Canadá. El fin es materializar la idea sobre ecología y la conocida filosofía sobre el cuidado del planeta que Quino plasmaba en sus viñetas.

La propuesta integral busca revalorizar la figura de Quino en las diferentes facetas de su obra, articulando la dimensión patrimonial, cultural, recreativa y educativa. Por esto, el proyecto está orientado a generar un nuevo espacio de encuentro, diverso e inclusivo para toda la ciudadanía.

A su vez, este primer jardín botánico que tendrá la provincia buscará rescatar el valor higienista original que tuvo Carlos Thays. Esta mirada plantea el reordenamiento de usos y avances no planificados de los predios linderos.

El Espacio Cultural Quino estará emplazado en un gran espacio verde en la ciudad de Mendoza

En este mismo sentido, el proyecto busca recuperar el predio del antiguo Hospital Emilio Civit –en el Parque General San Martín, donde funcionaba ese primer hospital público de Mendoza– como espacio verde de uso paisajístico, cultural y ambiental, contemplando el sentido histórico que conlleva.

Lo que se viene

Hace pocos días la ministra de Cultura y Turismo de Mendoza, Nora Vicario; el ministro de Planificación e Infraestructura Pública, Mario Isgro; integrantes de la familia de Quino y miembros de los equipos de ambos ministerios recorrieron el predio donde se emplazará el espacio cultural.

Julieta Colombo es una de las sobrinas de Quino, curadora de su obra y participó en el recorrido por las instalaciones. Infobae Cultura pudo dialogar con ella sobre lo que se viene:

En el ex Hospital Emilio Civit - Parque General San Martín se realizó la conferencia de prensa del convenio con la familia de Quino

—¿Qué piensa del proyecto del gobierno de la provincia de Mendoza de hacer el Espacio Cultural Quino?

—Es un proyecto que presentó la Provincia a la familia hace varios años, aún en vida de Quino y que consistía, inicialmente, en trasladar su estudio tal como estaba en su lugar original. A Quino le pareció una buena manera de mantener algo de una importancia fundamental para él y así fue que la provincia comienza a buscar un espacio para tal fin. Luego de un arduo trabajo de la provincia y de la aceptación por parte de la familia de sostener la decisión que Quino tomó, finalmente se logra definir lo que será el Espacio Cultural Quino y los medios necesarios para realizarlo. A mí me cabe la tarea de realizar la curaduría del espacio, conjuntamente con Marcela Furlani (artista mendocina y viuda de Eduardo Lavado, artista mendocino también, primo de Quino e hijo del tío Joaquín Tejón) y el Ministerio de Cultura de la provincia.

—Siendo usted la curadora de la obra de Quino, ¿qué debe haber en ese espacio sí o sí?

—Allí estará el estudio de Quino, además habrá un espacio para realizar muestras de sus obras, un espacio para visualizar digitalmente o físicamente parte de lo que incluye su estudio (libros suyos y de otros humoristas), sus instrumentos de trabajo, sus premios, etc., en el que la Biblioteca Nacional tiene una importante participación; un espacio para poder mostrar el trabajo de otros humoristas gráficos, provinciales y nacionales de ayer y de hoy; un espacio de guarda, seguramente la posibilidad de realizar talleres de historieta, visitas guiadas y demás actividades; y un espacio exterior, en el que se intentará hacer dialogar a las temáticas medioambientales de la obra de Quino con el espacio verde que está planteado para el lugar, de conservación de especies botánicas autóctonas y foráneas.

El proyecto del Espacio Cultural Quino ya fue llamado a licitación pública. La obra empezaría a principios del 2023.

—¿Qué debe ocurrir dentro de un espacio cultural llamado Quino?

—Fundamentalmente debe estar orientado a que el público que concurra pueda compartir la intimidad del espacio de trabajo de Quino, recordar o conocer su obra, la de nuevos y viejos colegas y, sobre todo, pasar un rato agradable en el entorno del parque, mezclando ambiente y cultura.

—¿Hay algo similar en alguna otra parte del mundo?

—Claro que existe en el mundo esta idea de mostrar el espacio íntimo de trabajo de un artista y, al mismo tiempo, dar a conocer su obra. No pudo ser en su casa natal porque fue demolida, por lo tanto no sé si de esta manera algo particular, en su ciudad natal, la que además eligió para vivir sus últimos años, con el formato de espacio cultural, no de museo y en interacción con el ambiente que lo rodea, en un espacio que, no sólo será conservado (una parte de la Maternidad del antiguo Hospital) sino que será restaurado para albergar este proyecto.

El proyecto del Espacio Cultural Quino busca recuperar el edificio del ex Hospital Emilio Civit en el Parque General San Martín de Mendoza

El proyecto ya fue llamado a licitación pública y el lunes 26 de diciembre se recibirán las ofertas. La obra empezaría a principios del 2023.

