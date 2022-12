Anillos del Poder: cuáles son los cambios en el elenco

La segunda temporada de Los Anillos del Poder tendrá nuevas incorporaciones en el elenco.

Los Anillos del Poder, la serie inspirada en El Señor de los Anillos, tendrá nuevas caras en su segunda temporada. La nueva entrega de la precuela inspirada en la obra de JRR Tolkien ya está siendo rodada y, para sorpresa de sus fanáticos, los directores de Prime Amazon anunciaron importantes cambios en su elenco.

Esta serie de fantasía estadounidense está ambientada en la Edad Media del mundo de Tolkien, antes de El Hobbit, la precuela de El Señor de los Anillos, y tiene como principal protagonista a la actriz galesa Morfydd Clark, quien interpreta a Galadriel, una guerrera elfa que considera que el mal se ha desatado y quiere evitar el ascenso del Señor Oscuro Sauron.

Clark continuará en la piel de la heroína durante la segunda entrega, pero habrá nuevas incorporaciones. “Desde su estreno, El Señor de los Anillos: Los Anillos del Poder ha estado reuniendo al público para experimentar la magia y la maravilla de la magnífica Tierra Media de JRR Tolkien”, dice el comunicado de Director de Televisión Global de Amazon Studios Vernon Sanders. Y agrega: “Damos la bienvenida a estos maravillosos actores a nuestra compañía y esperamos contar más historias increíbles de la Segunda Edad en la segunda temporada”.

Las incorporaciones al elenco son Gabriel Akuwudike (Ridley Road), Yasen “Zates” Atour (The Witcher), Ben Daniels (The Crown), Amelia Kenworthy, Nia Towle (Persuasion) y Nicholas Woodeson (Rome). Sin embargo, a esta novedad se sumará un importante cambio en el actor de un personaje fundamental, Adar, el líder de los orcos. Quien lo interpretó en la primera temporada fue el inglés Joseph Mawle, que ahora será reemplazado por Sam Hazeldine (Peaky Blinders, The Sandman). Así, serán en total 7 nuevas incorporaciones al elenco de Los Anillos del Poder.

Sam Hazeldine reemplazará a Joseph Mawle en el papel de Adar.

A propósito de su salida de la serie, Mawle expresó en Twitter: “Me encantó mi tiempo explorando la Tierra Media y sumergiéndome en la mitología de Tolkien. Me siento muy honrado de que el personaje haya gustado. Se preocupó profundamente por contarte su historia. Aunque como actor sigue siendo mi deseo, la descripción de mi trabajo explorar nuevos personajes y mundos. Deseo lo mejor para el elenco y el equipo para S2, los estaré animando desde el margen X”.

Sus admiradores quedaron totalmente sorprendidos, y le dejaron algunos mensajes de aliento en la red del pajarito. “Lamentable escuchar esto, eras mi favorito personal del programa. Felicitaciones por el excelente trabajo”, “¡Fuiste el mejor actor de la serie! Supongo que Amazon realmente se está moviendo en una dirección diferente, pero nunca soñé que cambiarían a Adar. ¿Es esto necesario? Realmente molesto por esto”, fueron algunos de los comentarios que pudieron verse en respuesta al tuit de Mawle.

El twit de Joseph Mawle anunciando su salida de Los Anillos del Poder.

¿Cuándo se estrena la segunda temporada de <b>Los Anillos del Poder</b>?

Los 8 episodios de la primera temporada de Los Anillos del Poder fueron estrenados entre el 2 de septiembre y el 14 de octubre de este año. Las autoridades de Prime Amazon la describieron como “la mejor serie original de Prime Video en todas las regiones”, y agregaron, además, que ya la vieron " más de 100 millones de personas en todo el mundo”. Asimismo, aseguraron que se trata de “un verdadero éxito mundial que habla de la naturaleza universal de la narración poderosa”.

Con respecto a cuándo se estrena la segunda temporada de Los Anillos del Poder, todavía no se anunció oficialmente la fecha, pero sus realizadores calculan que será a fines del 2024 o principios del 2025, por lo que los fanáticos deberán esperar.

