¡Es oficial! La temporada 2 de “Los anillos de poder” ha comenzado a filmarse

Morfydd Clark es Galadriel en "Los anillos de poder". (Prime Video)

Para su segunda entrega, la producción de Los anillos de poder comenzó este lunes en el nuevo centro de Bray Studios en las afueras de Londres. Cabe recordar que la primera temporada del programa se filmó en Nueva Zelanda durante un tiempo de 18 meses -durante la pandemia-.

Sin embargo, para la segunda entrega - se compondrá de ocho capítulos-, Prime Video decidió cambiar la producción de la serie al Reino Unido, puesto que se considera más asequible monetariamente; además de un nuevo lugar donde la compañía se encuentra radicando un nuevo centro de espectáculos diversos. No obstante, no se excluye del todo regresar a Nueva Zelanda en un futuro si las condiciones financieras cambian, explicaron sus productores en The Hollywood Reporter.

Post oficial de "El señor de los anillos: los anillos de poder". (Prime Video)

Los anillos de poder es una ficción que construye con mucha consciencia las historias individuales hasta el mapa completo de personajes con sus únicas historias que compondrán la serie. Por el momento, la información confirmada en cuanto a los personajes es que Círdan, el carpintero de Barcos y uno de los más ancianos, sabios e importante de los elfos, se sumará al cast como un personaje muy presente en la trama de ahora en adelante. Aunque, todavía no se sabe nada del actor que lo caracterizará.

El señor de los anillos: los anillos de poder estrenará este viernes 7 de octubre su penúltimo episodio, en el que continuará presentando al público una legendaria producción fantástica, esta vez llena de nuevos, conocidos y esperados personajes. El octavo y episodio final llegará el viernes 14.

Morfydd Clark y Robert Aramayo, dos actores protagónicos en "El señor de los anillos: los anillos de poder". (Prime Video)

Los anillos de poder cuenta con un cast gigantesco liderado por actores y actrices de la talla de Morfydd Clark, Cynthia Addai-Robinson, Robert Aramayo, Owain Arthur, Maxim Baldry, Nazanin Boniadi, Ismael Cruz Córdova, Charles Edwards, Trystan Gravelle, Sir Lenny Henry, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Joseph Mawle, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Lloyd Owen, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers, Leon Wadham, Benjamin Walker, Daniel Weyman y Sara Zwangobani.

En un periodo de relativa calma, los personajes se enfrentan al resurgimiento del mal en la Tierra Media. (Prime Video)

Los anillos de poder con Morfydd Clark como Galadriel marcó un récord histórico en Prime Video

Con el lanzamiento de los dos primeros episodios de la serie medieval, la compañía de streaming hizo público el número de visualizaciones que se registró en las primeras 24 horas del estreno. Un total de 25 millones de espectadores a nivel mundial vieron el debut de la producción televisiva basada en el universo de J. R. R. Tolkien. Además, con un presupuesto de 465 millones de dólares, también ha sido el título más costoso en la historia de Prime Video.

Si aún no la has visto El señor de los anillos: los anillos de poder, todavía estás a tiempo de disfrutar esta grandiosa historia de la tierra media que estrenó el pasado 2 de septiembre. ¡Disfrútala y espera lo que se viene!

