El MALBA ingresa en Google Arts & Culture con sus clásicos digitalizados

El Museo Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA) digitaliza parte de su patrimonio para integrar la plataforma Google Arts & Culture a partir de 2023 (Foto: Télam S. E.)

Las luces del primer piso están bajas, el museo se encuentra cerrado al público. Unas pocas personas se acercan a mirar con asombro el trabajo minucioso de un grupo de fotógrafos argentinos, que bajo una guía estricta de Google, siguen las indicaciones al pie de la letra. La luz se concentra sobre una sola obra: nada más y nada menos que La Manifestación, de Antonio Berni, una de las obras más importantes de la historia del arte argentino. Una cámara especial, con un lente de 300 mm en su interior registra el cuadro, en un proceso que tardará aproximadamente 45 minutos y que dará como resultado unas 886 fotografías que luego se unirán en una sola imagen final. El Museo Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA) está en pleno proceso de digitalización de parte de su patrimonio para integrar la plataforma Google Arts & Culture, un trabajo que verá la luz el próximo año y que promete herramientas y recursos para una nueva forma de visualización de las piezas seleccionadas.

“El proyecto contempla el registro de más de 70 obras de la colección MALBA e incluye algunas piezas de la colección personal de Eduardo Constantini. Este trabajo se estará llevando adelante durante todo un mes y los resultados de este proyecto van a estar disponibles a partir de 2023 en una página especial de MALBA alojada dentro de la plataforma Google Arts & Culture, bajo responsabilidad de Google”, afirma Fernando Bruno, coordinador de Proyectos Digitales del museo, en diálogo con Infobae Cultura.

En este sentido, Sabrina Valls, responsable de comunicación de Google Arts & Culture en Argentina, cuenta: “En noviembre empezamos la digitalización de más de 70 obras de la colección MALBA con el objetivo de ponerlas a disposición próximamente para que las personas de todo el mundo puedan disfrutar de la riqueza cultural y artística de la Argentina de forma online y gratuita. Para lograrlo, en algunas obras estamos utilizando nuestra Art Camera: una herramienta especialmente diseñada para capturar imágenes en gigapíxeles. De esta forma, cada imagen digital se compone de más de mil millones de píxeles, permitiendo descubrir cada centímetro de las obras, incluso accediendo a detalles que son demasiado pequeños para identificar con el ojo humano”.

"A partir de 2023 habrá una página especial de MALBA alojada dentro de la plataforma Google Arts & Culture", cuenta Fernando Bruno, coordinador de Proyectos Digitales del museo (Foto: Télam S. E.)

De las más de 600 que tiene el museo, se buscaron obras representativas del espíritu de la colección y en particular, que tuvieran una cierta complejidad plástica que justifique su ampliación. Al obtener resultados con tanto detalle, se seleccionaron obras que se pudieran investigar de forma minuciosa y que ese zoom, producto de la resolución en gigapíxeles, valga la pena. “Además, hay una cuestión de tamaño, ya que no pueden ser obras demasiado chicas. Eso lo determina la cámara. Si las medidas de las obras son menores a 30 x 30 cm, la cámara no llega a registrar la imagen”, afirma Juan Pablo Lanciotti, uno de los fotógrafos encargados del registro.

La Art Camera, con la que se realizan los registros, es una cámara robótica, hecha a medida para crear imágenes de gigapíxeles de forma más rápida y sencilla. Un sistema robótico dirige la cámara automáticamente para captar cada detalle, tomando cientos de primeros planos de alta resolución de la pintura. Para asegurarse que el enfoque sea correcto en cada pincelada, la cámara está equipada con un láser que usa un sonido de alta frecuencia para medir la distancia con la obra de arte. Una vez que se captura cada detalle, el software toma miles de primeros planos y, como un rompecabezas, une las piezas en una sola imagen.

Momento del registro fotográfico sobre "La Manifestación", de Antonio Berni, una de las obras más importantes de la historia del arte argentino (Foto: Google Art & Culture)

Tanto la Art Camera como la computadora que procesa las imágenes fueron enviadas especialmente por Google desde Estados Unidos. Los fotógrafos fueron contratados para hacer el proyecto y capacitados previamente para utilizar la tecnología de un modo específico. Cada foto en particular tiene una muy alta calidad y eso genera que el resultado final sea exquisito, permitiendo ver más que lo que puede detectar el ojo humano. “El tiempo que tarda en hacer el proceso depende del tamaño de la obra. También, hay un tema de proporciones. A la cámara le resulta más simple registrar obras con una disposición horizontal”, afirma Juan Pablo Lanciotti. Una vez finalizada la jornada de registro, se sube todo el material a una nube y ellos analizan el trabajo realizado. Procesan la imagen, editan, hacen los retoques necesarios y dan la aprobación final.

La primera obra registrada fue Vallombrosa, de Emilio Pettoruti. Dentro de la selección figuran obras de Frida Kahlo, Tarsila do Amaral, Cándido Portinari, Jorge de la Vega, Diego Rivera, Joaquín Torres García, Miguel Covarrubias o Antonio Berni. “El objetivo de este proceso es, por un lado, la obtención de vistas muy detalladas, y por otro lado, la posibilidad de estar dentro de la plataforma de Google, lo que otorga mucha visibilidad”, afirma Soledad Álvarez Campos, coordinadora de comunicación del museo.

La "Art Camera" que registra las obras, es una cámara robótica genera imágenes de gigapíxeles, con cientos de primeros planos de alta resolución (Foto: Télam S. E.)

Manifestación en foco

Hace un año, comenzó Manifestación en foco, un proyecto que propone un diálogo entre el pasado y el presente a través de una investigación profunda sobre los aspectos materiales, históricos y culturales de Manifestación (1934), de Antonio Berni, una de las obras emblemáticas del artista y pieza central del arte argentino del siglo XX.

En este sentido, y en el marco del proceso de digitalización de esta obra para Google Arts & Culture, se realizará un encuentro con especialistas, para presentar los resultados del trabajo y develar los hallazgos de esta investigación, realizada de forma conjunta entre los equipos de curaduría y comunicación de MALBA, y con el apoyo del Centro Tarea de la Escuela de Arte y Patrimonio (EAyP) de la Universidad Nacional de San Martín.

El proyecto que investiga "Manifestación" (1934), la emblemática obra de Antonio Berni, se presenta este lunes 28 de 10 a 18, en el Auditorio del museo, con entrada libre y gratuita (Foto: Télam S. E.)

Esta serie de trabajos colaborativos incluyó exámenes oculares detallados, observaciones con luz ultravioleta, radiografías, mediciones con fluorescencia de rayos X (XRF), toma de muestras y estratigrafías.

Los estudios se efectuaron en diálogo permanente con un equipo de académicos especialmente invitados para la ocasión (Roberto Amigo, Silvia Dolinko y Guillermo Fantoni), y en el marco de ese diálogo permitieron conocer aspectos desconocidos de la materialidad de la obra y de los procedimientos pictóricos empleados por Berni.

El encuentro será este lunes 28 de 10 a 18, en el Auditorio del museo, con entrada libre y gratuita hasta completar la capacidad de la sala.

Seguir leyendo