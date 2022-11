Llega el 3.er Encuentro de las Becas Martha Argerich

El 3.er Encuentro de las Becas Martha Argerich se llevará a cabo del 23 al 26 de noviembre

Entre el 23 y 26 de noviembre se realizará el 3.er Encuentro con los 35 jóvenes instrumentistas que forman parte de las becas para seguir profundizando el plan de formación en torno a la práctica orquestal. Además, como Orquesta de las Becas Martha Argerich, ofrecerán un concierto el 25 de noviembre a las 19 h en el Auditorio de la Radio Nacional y, el sábado 26, realizarán un intercambio con la Orquesta El Tambo de La Matanza.

Los 35 músicos incluidos en el programa de becas son integrantes de orquestas vinculadas al Programa Social de Orquestas Infantiles y Juveniles del Ministerio de Cultura de la Nación, las cuales desarrollan su trabajo en barrios populares a lo largo de todo el territorio nacional.

Las Becas Martha Argerich comenzaron en junio de 2021, con la premisa de brindar herramientas didácticas y artísticas a integrantes de las orquestas infantiles y juveniles, para que puedan convertirse en un futuro en profesoras y profesores de sus orquestas o de orquestas similares. Desde esa fecha, los becarios han accedido a distintas actividades de formación y capacitación en modalidad virtual, y han tenido la oportunidad de participar en los Encuentros presenciales realizados en la ciudad de Buenos Aires, en el Centro Cultural Kirchner, en diciembre de 2021 y en San Miguel de Tucumán en agosto de 2022. La modalidad virtual ha permitido la participación de estudiantes y docentes desde distintas provincias del país, lo cual ratifica, para sus organizadores, el carácter federal propuesto para las becas.

El concierto de la Orquesta de las Becas Martha Argerich dará cuenta del recorrido musical logrado en el transcurso de las becas

Este 3.er Encuentro de las Becas Martha Argerich recoge la experiencia acumulada en casi dos años de recorrido. A su vez, resume el resultado del programa de formación que han transitado las y los becarios, quienes han recibido durante este período capacitación en temáticas como técnica especializada del instrumento, técnica vocal y canto, didáctica y formación docente, herramientas digitales para la educación musical, análisis de arreglos y edición de partituras, música argentina y latinoamericana, educación popular, nociones de política cultural orientada a las orquestas y práctica orquestal.

La becaria Luz Andrada, quien es charanguista de la Orquesta Tunquelén del Partido de Escobar (Buenos Aires), afirmó: “El haber formado parte de estas becas me ayudó mucho a crecer musicalmente y profesionalmente, a conocer un montón de cuestiones de docencia y pedagógicas, y también me ayudó el haberme vinculado con un montón de chicos y chicas de distintas orquestas de todo el país”. Por su parte, Emanuel Godoy, integrante de la Orquesta Popular Latinoamericana Rolando “Chivo” Valladares (Tucumán), comentó: “Me llevo muchas herramientas para abordar la docencia, para seguir aprendiendo, me siento mucho más capacitado para transmitir todo lo que aprendí a mis compañeros. Y desde lo colectivo he conocido a compañeros maravillosos, hemos formado vínculos de amistad muy lindos y estoy convencido que estas becas cambian nuestra realidad, nos brindan muchas posibilidades para el futuro”.

Los 35 músicos incluidos en el programa de becas integran las Orquestas Infantiles y Juveniles del Ministerio de Cultura de la Nación

Otro aspecto para destacar del proceso de formación es que, en esta oportunidad, la organización del Encuentro se está llevando a cabo conjuntamente entre el grupo de becarios y la coordinación del Programa Social de Orquesta Infantiles y Juveniles del Ministerio de Cultura. Si bien cuentan con respaldo y acompañamiento, la organización como colectivo de becarios les aporta un aprendizaje adicional al propuesto desde los talleres, experiencia que resulta fundamental en la vida cotidiana de una orquesta.

Siguiendo la línea del trabajo social que realizan las orquestas vinculadas al Programa Social de Orquestas Infantiles y Juveniles del Ministerio de Cultura, las cuales desarrollan su trabajo en barrios populares a lo largo de todo el territorio nacional, el sábado 26 los becarios realizarán una visita a la Orquesta El Tambo ubicada en el Partido de La Matanza, donde ambas orquestas realizarán actividades compartidas.

El concierto central de este Encuentro tendrá lugar el viernes 25 de noviembre a las 19 h, en el Auditorio de la Radio Nacional (Maipú 555, CABA). Además, será trasmitido por FM 98.7, Radio Nacional Folklórica, el jueves 1 de diciembre a las 20 h. El repertorio que interpretará la Orquesta de las Becas Martha Argerich dará cuenta del recorrido musical logrado en el transcurso de las becas. Abordarán una importante diversidad de especies musicales que pasa por el huayno, la chacarera, el chamamé, el bailecito, la zamba, la cueca, el triunfo, la tonada, la cueca cuyana, el tango, así como la cumbia colombiana y el joropo llanero venezolano. Puede consultarse la lista de becarios en este enlace.

Seguir leyendo