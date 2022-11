Vicente Zito Lema y Jacobo Fijman: un encuentro entre la poesía, la locura y la belleza hecha teatro

El proceso de creación de Encuentro de Poetas empezó hace un año, en octubre del 2021. Alejandro Spangaro había escrito una obra llamada La otra realidad, sus personajes eran Jacobo Fijman y un amigo de él llamado El Polaco. Los dos estaban internados en un hospicio e iban a descubrir esa “otra realidad” al teatro del mismo. Nos convocó a mí, para la dirección y a Alejandro Mazza,un gran actor que estuvo en esta etapa y por motivos personales no pudo seguir ensayando. De éste primer ciclo me quedó la certeza que la obra transcurría dentro de una caja de cartón que se transformaría en distintos espacios, conteniendo el mundo surrealista de Jacobo, sus dibujos, poesía, el misterio de lo que no se ve y se va develando desmembrado e integrando.

En éste espacio encontraríamos el encierro, los límites físicos que la imaginación tendría que desbordar, rebelándose a la marginación, a la reclusión. Giselle Bosio quien está a cargo de la escenografía con Spangaro, aportó con su mirada, la posibilidad de integrar máscaras y títeres a la escena.

Alejandro, en los primeros encuentros, nos contó la historia de la búsqueda de Vicente Zito Lema quien, fascinado con la poesía de Fijman y preguntando por el poeta, supo que estaba desaparecid.. Algunos, como Bate Planas, sospechaban que se podía hallar en un hospicio, pero no tenían datos concretos. Vicente decidió buscarlo por todos los hospicios del país. Dos años después lo encontró en el Hospital Borda. Alejandro contaba la historia de la búsqueda, el encuentro de los dos poetas que devino en una gran amistad. Y la historia, que como una “Antígona” contemporánea, protagonizara Zito Lema al cuidar el cuerpo de su “hermano”, incluso luego de la muerte de Fijman.

“Encuentro de Poetas” se presenta los domingos en Mil80 Teatro

Le propuse al actor que volviésemos a escribir una obra cuya acción sea la búsqueda de Vicente, bordando la poesía de los dos. Queríamos que el público conociera éste gran amor, ésta gran potencialidad de lo humano, que nos atravesara la gran pregunta de Vicente en uno de sus poemas “¿Qué hiciste con el Amor mientras el otro sufría?” y otros interrogantes tan fundamentales como éste “¿Con qué piedras se construye la morada de los iguales?¿Con qué espíritu se construye un orden de diferencia fraternal?”.

Estábamos entusiasmados con la escritura de esa nueva obra, pero también avasallados y perdidos, sensación de caos. Había que dejarlo ser y a la vez organizarlo, dejar que se desorganice otra vez, escuchar qué había allí y volver a estructurar. Leímos Diálogos de Zito Lema donde se encuentran algunas de las charlas acerca de la poesía, la locura, la religión, entre otros temas filosóficos entre los dos poetas. Leímos el libro de Daniel Bajarlía: Fijman, poeta entre dos vidas, vimos entrevistas y dejamos que los personajes de los poemas como “El Otro” o “Canto del Cisne” nos atravesaran con sus distintas máscaras.

Fui a ver a Zito Lema para contarle lo que estábamos creando, para pedirle autorización y ver si el impulso que tuvimos era posible. Me encontré con ese hombre cálido y fraternal que estaba en su escritura y en sus entrevistas. Nos autorizó entusiasmado por la búsqueda en la que estábamos. Escribimos, tachamos cuando nos poníamos muy literales, inventamos puentes de acción y palabra, mientras descubríamos las posibilidades escenográficas de esa caja que devino en mágica, los dos personajes centrales que tenía que componer Alejandro junto con los otros, los de los poemas y el hospicio. Mil80 teatro nos dio tiempo para descubrir.

El teatro tiene un escenario sobre el escenario, yo veía al mundo religioso de Fijman en ese altar, que pedía otro personaje. Convoqué a Grod Morel para que fuese otro aspecto de Fijman, el musical. La música en vivo, en principio iba a ser digital y luego devino en música hecha con deshechos, con cosas que se puedan encontrar en la basura. Creó esos dos planos, compuso música original grabada, donde la presencia del violín (Corina Guerrero) es protagonista, dado que Fijman era violinista, y la música en vivo en la que participan cantando Julia Conlazo y Pombinho Soares en una performance que comienza en la calle y se instala luego dentro del teatro.

Desde la dramaturgia nos dimos cuenta que no eran sólo músicos sino que en ella estaba la Novia de Fijman, es decir la Virgen María, entonces creamos ese personaje que lo ampara desde ese retablo, ese lugar de ascenso. Es una Virgen carnal, deseante. Antes de incorporar a estos artistas, convoqué a Ana González, actriz apasionada por la poesía con la que compartimos muchos espacios de creación en los talleres que doy ( “Poesía en Acción”). Es un gran aporte y retroalimentación su presencia apasionada.

Cuando ese mundo que fue apareciendo casi casualmente, al que escuchamos nacer, sorprendiéndonos por sus devenires ya estaba materializado, vino Betina Robles a completar con su diseño de luces y sombras, generando climas y haciendo que la obra se amplíe, como máquina invocadora de belleza, de poesía, de fraternidad. El día del estreno estuvo presente Vicente Zito Lema, y al final de la obra nos regaló una frase que atesoramos y que sentimos que corona nuestro proceso creativo: “Cuando el bien se junta con el amor, nace una belleza eterna”.

*La autora es la directora de la obra “Encuentro de Poetas”. Funciones todos los Domingos a las 19hs. En Mil80 Teatro (Muñecas 1080). Entradas desde S 1000 por Alternativa Teatral.

