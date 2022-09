Premios Konex 2022: más de cien figuras recibieron los diplomas al mérito en artes visuales

Las más de 100 figuras distinguidas levantan sus diplomas en la clásica foto de los Premios Konex (Franco Fafasuli)

Aún no se había apagado la tarde y el patio del Konex ya relucía con el centenar de artistas reunidos con trago en mano junto a sus más cercanos y otros invitados para recibir los diplomas al mérito por su tarea en las artes visuales durante la última década. Aunque hubo algunos ausentes, como Marta Minujín, Gabriel Chaile o Julio Le Parc, no faltaron caras reconocibles entre la multitud. Allí estaban Gino Bogani, Maricel Álvarez, Cristián Mohaded, Adriana Lestido, Alberto Goldenstein, Diego Bianchi, Max Gómez Canle, Mónica Millán, Claudia del Río, Elba Bairón y Max Cachimba, junto a tantos otros. Fue casi un enredo cuando tocó el momento de subir las escaleras y ubicarse en el auditorio, alrededor de las 19 horas, para comenzar la ceremonia de entrega de los Premios Konex, la 43° que realiza la fundación y la 5º destinada a esta actividad. El animador de la noche, Fernando Bravo, vería luego cómo se repetía cómicamente el embrollo en el escenario, ante la cantidad de representantes que pasaron a llevarse su distinción.

Instituidos en 1980 con el propósito de sembrar el porvenir, los Premios Konex distinguen anualmente a las personalidades e instituciones más valiosas en todas las ramas que componen el espectro cultural de la Argentina. Cada año, la Fundación Konex premia un ámbito en particular, en un ciclo que se repite cada diez años. Esta vez, el Gran Jurado –compuesto de veinte personalidades vinculadas a las artes visuales del país y presidido por Luis Felipe Noé– designó a las 100 figuras más destacadas de la última década entre las 20 disciplinas que componen el panorama de las artes visuales, eligiendo a cinco artistas o entidades por cada una de ellas.

Fernando Bravo fue el encargado de anunciar los diplomas al mérito. Detrás, Luis Felipe Noé, Luis Ovsejevich y miembros del Gran Jurado escuchan atentos (Franco Fafasuli)

“Quiero reconocer, felicitar y agradecer a todos los distinguidos esta noche por su inestimable contribución, en tiempos difíciles, al siempre vigente y prestigioso arte de los argentinos, esperando que esta premiación los estimule para seguir y sumar cada vez más arte a una sociedad que lo necesita y lo celebra”, expresó el presidente de la fundación, Luis Ovsejevich, durante el discurso inaugural. “Los debates han sido no solo una infatigable búsqueda de ecuanimidad y equilibrio, sino también una muestra de erudición y de apertura a todas las expresiones de la actividad. Les reitero mi especial gratitud por su magnífica tarea”, se refirió sobre la tarea del jurado, que tuvo a Matilde Marín como secretaria general.

A continuación, tomó la palabra Luis Felipe Noé, quien presidió por segunda vez el Gran Jurado de los Premios Konex a las Artes Visuales. “Fui presidente en 2012 por haber ganado el Konex Brillante en el 2002, junto a Víctor Grippo, quien falleció ese mismo año. El hecho de que esté aquí nuevamente se debe a que León Ferrari y el arquitecto César Pelli –quienes ganaron el Konex Brillante en el año 2012– murieron en el transcurso de estos diez años. Es así que he aceptado esta labor, aun cuando ya hace más de 30 años no quiero ser jurado de salones ni premios especiales. Sin embargo, hago una excepción con el Premio Konex porque se basa en el reconocimiento a las trayectorias artísticas personales y colectivas, lo cual me parece muy justo que exista”, explicó el artista plástico.

Noé también hizo hincapié en que las categorías de premiación a las artes visuales se van modificando según el signo de los tiempos. “Es tan múltiple y variada la actividad artística en nuestro país que este año se agregan las disciplinas Artes del Fuego, Colectivos Artísticos, Arte en el Espacio Público, Diseño del Espacio Público, Arte y Tecnología y Entidades de Artes Visuales. Esta última premia el trabajo de instituciones y fundaciones que realizan una labor más amplia nucleando artistas y obras”, señaló.

El presidente de la Fundación Konex, Luis Ovsejevich, y el presidente del Gran Jurado, Luis Felipe Noé, entregaron los diplomas en la categoría Pintura (Franco Fafasuli)

Los nominados en pintura fueron los primeros en pasar al escenario. Recibieron sus diplomas Max Gómez Canle, Silvia Gurfein, Graciela Hasper y Leila Tschopp. Magdalena Jitrik, en Colombia por estos días, envió a otra persona en su lugar. Luego les tocó el turno a Claudia Aranovich, Elba Bairon, Marcela Cabutti, Claudia Fontes y Carola Zech, distinguidas en Escultura. En la categoría Objeto se reconoció la trayectoria de Irene Banchero, Carlota Beltrame, Daniel Joglar, Irina Kirchuk y Cristina Schiavi. En la flamante Artes del Fuego los elegidos fueron Gabriel Baggio, Leo Battistelli, Gabriel Chaile, Nushi Muntaabski y Débora Pierpaoli.

En Dibujo, el jurado distinguió a Adriana Bustos, Claudia del Río, Matías Duville, Cynthia Kampelmacher y Mauro Koliva. Los diplomas de Grabado los recibieron Esteban Álvarez, Lulú Lobo, Andrea Moccio, Elisa O’Farrell y María Inés Tapia Vera. Celina Eceiza, Mónica Millán, Ariadna Pastorini, Inés Raiteri y Guido Yannitto se llevaron el mérito en Arte Textil. En Instalación los nombrados fueron Eugenia Calvo, Valeria Conte Mac Donell, Alicia Herrero, Julio Le Parc y Adrián Villar Rojas. En Performance, se eligió a Maricel Álvarez, Mariana Bellotto, Diego Bianchi, Ana Gallardo y Osías Yanov.

Uno de los momentos más emotivos del evento tuvo que ver con la distinción a los Colectivos Artísticos, cuando llegó el reconocimiento a las chicas de Belleza y Felicidad de Villa Fiorito. “Quienes forman parte de esta categoría son agentes de profundo cambio”, le dijo a Infobae Cultura una de las integrantes del Gran Jurado, la curadora y docente Florencia Battiti. “Lo bueno de este premio es que visibiliza ciertas presencias y prácticas que están muy activas y que quizás el público no las tiene tan claras. Otra cosa a destacar es su permeabilidad para agregar categorías en función de cómo el arte contemporáneo se va conformando, ya que es una práctica muy dinámica”, agregó la curadora del Parque de la Memoria. Junto a Belleza y Felicidad fueron también distinguidos Croquiseros Urbanos de Buenos Aires, el grupo Etcétera, GAC (Grupo de Arte Callejero) y la ONG Vergel, arte y salud.

Belleza y Felicidad de Villa Fiorito, una de las reconocidas entre los colectivos artísticos (Franco Fafasuli)

Otras de las categorías nuevas del premio son Arte en el Espacio Público, en la que se distinguió a Elian Chali, Franco Fasoli, Marta Minujín, Marino Santa María y Tec; y Diseño del Espacio Público, que seleccionó a Daniel Becker, CCFGM Arquitectos Asociados, Estudio a77 / Diéguez – Gilardi, Estudio Cabrera – Trlin y Martín Torrado. En Arquitectura los reconocimientos fueron para Bares - Bares - Bares – Schnack, Nicolás Campodónico, Estudio del Puerto-Sardin, MONOBLOCK y RDR Arquitectos / Richter - Dahl Rocha. Ignacio Dahl Rocha, fue el encargado de dar el discurso en representación de todos los premiados.

“Creo que es muy oportuna la diversidad de disciplinas que incluyen las artes visuales sabiendo que las mismas están cada vez más entrelazadas, que sus fronteras se van diluyendo y que se nutren mutuamente. Esta gran diversidad incluye desde el arte puro, quizás la más profunda y misteriosa expresión de nuestra cultura, hasta otras que, si bien comparten el universo de lo visual, atienden a tantísimas cuestiones prácticas de nuestra sociedad que van desde la concepción y el diseño del universo digital hasta los problemas de desigualdad social y degradación del medio ambiente que generan nuestras ciudades”, expresó Dahl Rocha.

En las categorías gráficas y de diseño recibieron diplomas Hernán Berdichevsky, Estudio ZkySky, Martín Gorricho, Marius Estudio y Fabián Muggeri (Diseño Gráfico); BCK ID, Hernán Fretto, Francisco Gómez Paz, Alexandra Kehayoglou y Cristián Mohaded (Diseño Industrial); Gino Bogani, Mariana Cortés, Mariana Dappiano, Pablo Ramírez y Andrea Saltzman (Diseño de Indumentaria); Max Cachimba, Sergio Langer, Delius - María Delia Lozupone, María Luque y José Muñoz (Humor e Historieta); Mariana Chiesa Mateos, Guillermo Decurgez (Decur), Juan Lima, Gustavo Rosemffet (Gusti) y María Wernicke (Ilustración); Cristina Fraire, Alberto Goldenstein, Adriana Lestido, Esteban Pastorino y Santiago Porter (Fotografía).

Max Cachimba, Sergio Langer, Delius - María Delia Lozupone y María Luque posan para la foto junto a Luis Ovsejevich, quien les entregó los diplomas de Humor e Historieta (Franco Fafasuli)

Gabriela Golder, Florencia Levy y Mariela Yeregui pasaron a recibir sus diplomas al mérito en Arte y Tecnología. Por Tomás Saraceno y Narcisa Hirsch, quienes residen lejos de Buenos Aires, recogieron la distinción sus familiares. BIENALSUR – UNTREF, Fundación Federico Jorge Klemm, Fundación Forner – Bigatti y el Museo Provincial de Bellas Artes Rosa Galisteo de Rodríguez fueron las instituciones destacadas en la flamante categoría de Entidades de Artes Visuales.

Además de la entrega de los 100 Diplomas al Mérito, durante el acto se rindió homenaje a figuras de las Artes Visuales fallecidas durante la década que fueron galardonadas con el Premio Konex en ediciones anteriores. Se trata de los inolvidables Norberto Gómez, Jorge Gumier Maier, María Juana Heras Velasco, Gyula Kosice, Margarita Paksa, Alejandro Puente, Juan Carlos Romero, Guillermo Roux, Graciela Sacco y Clorindo Testa. También hubo una distinción especial para Joaquín Lavado (Quino), quien fue designado Konex de Honor por el Gran Jurado, y dos Menciones Especiales a Rubén Fontana y Liliana Porter, destacados por su significativo aporte. El Premio Konex también guarda un lugar para destacadas personalidades de la región, en la categoría Mercosur: los elegidos fueron Alfredo Jaar (Chile), Rosana Paulino (Brasil) y Ana Tiscornia (Uruguay).

El Gran Jurado deberá seleccionar a una figura que ostente la trayectoria más significativa de cada uno de los 21 quintetos, quienes recibirán el Konex de Platino. Luego, se decidirá entre los seleccionados al Konex de Brillante, quien se consagrará como la personalidad más destacada de la actividad Artes Visuales de la última década (2012-2021). Anteriormente, fueron Konex de Brillante en Artes Visuales Horacio Butler (1982), Juan Carlos Distéfano (1992), Víctor Grippo y Luis Felipe Noé (2002), y León Ferrari y César Pelli (2012).

La entrega de los Konex de Platino, el Konex de Brillante, el Konex de Honor, los Konex Mercosur y las Menciones Especiales, se realizará en el Acto Culminatorio de los Premios Konex el martes 8 de noviembre de 2022 en Ciudad Cultural Konex.

