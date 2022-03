Efecto Paloma Herrera: Jorge Telerman es el nuevo director general del Teatro Colón

Jorge Telerman (Foto Manuel Pose Varela)

Jorge Telerman es el nuevo director general del Teatro Colón, según confirmó un comunicado oficial de la sala publicado en el atardecer del martes. El ex Jefe de Gobierno porteño, que actualmente se desempeñaba como Director General y Artístico del Complejo Teatral Buenos Aires, asumirá su nuevo cargo este jueves. No hay confirmación todavía de quien asumirá en el cargo que deja, del cual dependen los cinco teatros públicos de la Ciudad de Buenos Aires.

El desembarco de Telerman en el Colón es una consecuencia directa de la crisis generada luego de la renuncia de la directora del Ballet Estable, Paloma Herrera. Desde que se dio a conocer, el tema tuvo alto perfil mediático dado el reconocimiento y prestigio de la ex bailarina que, en todas las entrevistas que concedió, aludió a las trabas internas que había tenido para desarrollar su trabajo. Y especialmente, a la situación de indefinición sobre la edad de jubilación de los bailarines, su condición de empleados estatales y la incompatibilidad con la vida útil -física sobre todo- de un artista de este calibre. “Un bailarín en cualquier compañía del mundo está hasta los 40, 45 años, dependiendo de las lesiones”, ejemplificó. Herrera se quejó de tener que trabajar en esas condiciones y a partir de ahí se generó el debate sobre el rol gremial en los entes oficiales de cultura.

Toda la situación y su rebote mediático desgastó a Alcaraz que, de cualquier manera, no esperaba este final. Todo se desarrolló muy rápidamente a lo largo del día. María Victoria Alcaraz, la directora saliente, fue convocada para las 16 a una reunión con el ministro de Cultura, Enrique Avogadro, y el jefe de gabinete, Felipe Miguel, en la sede del gobierno porteño en el barrio de Parque Patricios. “Fue un desenlace veloz, le pidieron la renuncia esta tarde. Ella no se lo esperaba para nada. La citaron hoy y le pidieron que se vaya”, revela una fuente del gobierno. Desde dentro del teatro confirmaron a Infobae Cultura que la sensación es que este es el único cambio que habrá en la cúpula de conducción. Esto significa que Martín Boschet seguiría en su cargo de director ejecutivo. Pero no hay confirmación al respecto: Avogadro y Telerman fueron consultados para esta nota, pero prefirieron no hacer comentarios.

Felipe Miguel, Horacio Rodríguez Larreta, María Victoria Alcaraz y Enrique Avogadro

“Luego de 6 años, María Victoria Alcaraz, Directora General del Teatro Colón deja su cargo para asumir un nuevo desafío en el ámbito del Ministerio de Cultura de la Ciudad”, comienza el comunicado oficial del Teatro Colón que anunció la llegada de Telerman. Allí también anticipa que “en los próximos días el GCBA anunciará el nuevo Director General y Artístico del CTBA”. En el final, hay una declaración del ministro Avogadro: “Agradecemos profundamente el aporte que hizo María Victoria conduciendo el Teatro Colón con responsabilidad y profesionalismo. Realizar una programación de excelencia, abrir las puertas del Teatro a nuevos públicos, reposicionarlo internacionalmente y crear el Colón Fábrica son solo algunos ejemplos de su gestión”.

