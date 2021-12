Disputa legal por un Mondrian de USD 100 millones expoliado por el nazismo

"Composición con azul" (1926), de Piet Mondrian

Los herederos del pintor abstracto no figurativo Piet Mondrian se encuentran en litigio legal con el Museo de Arte de Filadelfia (Estados Unidos) por Composición con azul, una obra valuada en 100 millones de dólares que el pintor de los Países Bajos concretó en 1926 y que se encuentra en posesión de la institución estadounidense desde hace 70 años, presuntamente como producto del expolio nazi.

Composición con azul –un cuadro en forma de rombo de 76,2 x 76,2 x 8,7 centímetros cuya composición consta de dos líneas negras y un triángulo azul sobre una superficie blanca– fue pintado por Piet Mondrian (Amersfoort, Países Bajos, 1872 - Nueva York, Estados Unidos, 1944) durante su estancia en París. La obra había quedado bajo la custodia del Museo Provincial de Hannover (Alemania), el actual Landesmuseum, dejada por la historiadora de arte y marchand alemana Sophie Küppers (1891-1978), quien la tenía en consignación allí.

En 1924 Küppers se interesó por la promoción de la obra de Mondrian y le pidió que le enviara algunas para venderlas en Alemania. El cuadro en disputa podría haber quedado también en consignación en Hannover luego de la exposición “Onafhankelijken” realizada en Ámsterdam en 1926, afirma el propio Museo de Arte de Filadelfia sobre la procedencia de la pintura en disputa. En 1937 la pintura fue expoliada por los nazis como parte de la política cultural comandada por el Ministerio para la Ilustración Pública y Propaganda del Tercer Reich a cargo de Joseph Goebbels, quien había ordenado sacar de circulación el considerado “arte degenerado” (degradante, inmoral) como sucedió también con las obras Gustav Klimt, entre otros.

Ese año el gobierno nazi desmanteló el Abstraktes Kabinett (Gabinete de Arte Abstracto) y confiscó unas 270 obras del museo: esta “purificación” de los espacios museísticos alemanes continuó hasta marzo de 1938. En ningún lugar consta que el museo alemán fuera el dueño de esta obra de Mondrian sino que era propiedad del artista, quien esperaba que fuera vendida por intermedio de Küppers, que la dejó en la institución con esa idea, luego de irse a vivir a Rusia con su esposo de origen judío.

El cuadro valuado en más de 100 millones dólares es actualmente parte del acervo del Museo de Arte de Filadelfia, entidad a la que fue donado en 1952 por el coleccionista A.E. Gallatin (1881-1952), quien lo había adquirido en 1939 a través de la galería Buchholz Gallery de Nueva York dirigida por Curt Valentin, que trabajaba con obras de arte expoliadas durante el nazismo en Alemania.

En la época del nacionalsocialismo alemán, Karl Buchholz de Berlín fue uno de los cuatro marchands de arte encargados de vender las obras de arte confiscadas que podían tener mayor poder de reventa en el mercado internacional del arte. La obra se encuentra en el Museo de Filadelfia desde 1943 en préstamo y luego como donación desde 1952. La demanda de los herederos de Mondrian, presentada en el Tribunal de Causas Comunes del Condado de Filadelfia, argumenta que el artista nunca perdió la titularidad del cuadro, que es una de las 17 obras con forma de rombo que realizó el artista y que según los representantes se valúa en por lo menos 100 millones de dólares, según indica el New York Times.

El pintor holandés Piet Mondrian

Para el abogado Lawrence M. Kaye, del estudio jurídico que representa a los herederos, “los museos estadounidenses no deberían seguir manteniendo en sus colecciones obras de arte saqueadas por los nazis”, cita el medio estadounidense. Por otra parte el director y consejero del Museo de Arte de Filadelfia, Timothy Rub, citado por el medio dijo “que el museo apoya plenamente la restauración de obras de arte saqueadas por los nazis y que ha devuelto objetos perdidos durante la Segunda Guerra Mundial a museos de Dresde (Alemania) y la República Checa”.

Sin embargo, esta obra en particular no fue reclamada por Mondrian ni su heredero, el pintor Harry Holtzman, según el representante del museo. Holtzman facilitó la inmigración a Nueva York del artista neerlandés que venía escapando del nazismo ya desde Londres. En la investigación realizada para los tres hijos de Holtzman por el abogado alemán Gunnar Schnabel, y la investigadora Monika Tatzkow, ya el ex director del museo alemán, Alexander Dorner, que también había emigrado a Estados Unidos, reconoció que Composición con azul había pertenecido a un particular y no era propiedad del museo que estuvo a su cargo.

Los herederos sólo supieron que conservaban la propiedad legal del cuadro a partir de la investigación y se presentaron en el museo en 2018 para resolver la disputa fuera de los tribunales. Entre los argumentos que esgrimen los herederos de Holtzman está el hecho de que Mondrian no sabía que podía realizar una reclamo válido sobre los bienes confiscados por los nazis, porque según la ley nazi la confiscación de arte a particulares no alemanes estaba prohibida, indica el medio.

Fuente: Télam

