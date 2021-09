Mariana Enríquez, nominada a un nuevo premio internacional

La escritora argentina Mariana Enríquez. EFE/Marta Perez/Archivo

El libro de cuentos Los peligros de fumar en la cama, de la escritora Mariana Enríquez, el mismo texto por el que hace pocos meses aspiraba al prestigioso Premio Booker Internacional, integra ahora la lista de obras nominadas al Premio Kirkus, un galardón dotado de 50.000 dólares, cuyo fallo ganador se dará a conocer el 28 de octubre en Austin, Estados Unidos.

En su traducción al inglés por Megan McDowell, Los peligros de fumar en la cama fue definido en junio de este año por Kirkus Reviews -la publicación que otorga el premio- “insidiosamente absorbente, como arenas movedizas”. En ese libro, a través de doce relatos góticos y de terror, Enríquez construye una atmósfera metafórica sobre temas y problemáticas actuales.

“Bueno, yo sé que hoy el tema es otro, pero estoy nominada a este premio con Megan McDowell. También está Joy Williams así que es totalmente imposible que lo gane”, dijo en su cuenta de Twitter la escritora y periodista argentina, autora de la premiada novela Nuestra parte de noche y del libro Las cosas que perdimos en el fuego, que pronto tendrá uno de los relatos adaptados al formato audiovisual.

Dotado de una generosa cifra para un certamen literario, 50.000 dólares, el premio Kirkus se otorga de forma anual en tres categorías -ficción, no ficción y literatura para jóvenes- y es impulsado por la revista Kirkus Reviews, una publicación de reseñas y críticas literarias que al año revisa entre 8.000 y 10.000 libros de todo el mundo, de los cuales un diez por ciento reciben una estrella de reconocimiento. Sobre esa Kirkus Star, se eligen seis finalistas en cada categoría.

“Los peligros de fumar en la cama da cuenta de un lugar de aprendizaje como escritora", dijo de su libro Mariana Enríquez

“La lista de finalistas de este año es tan excepcional como cualquiera que hayamos visto”, dijo el editor jefe de Kirkus Reviews, Tom Beer. “Nuestros jueces han examinado un campo notablemente diverso e identificado los libros que merecen la mayor cantidad de lectores posible. Esa siempre ha sido nuestra misión en Kirkus y estamos encantados de promoverla con los premios de este año”, sostuvo, según lo citado en la web de la publicación.

Junto al libro de Enríquez, aspiran a la categoría de ficción The love songs of W.E.B Du Bois, de Honorée Fanonne Jeffers, la novela que se convirtió en éxito editorial luego de ser seleccionada en el club de lectura de Oprah Winfrey; también Harlem Shuffle de Colson Whitehead; Harrow de Joy Williams; My Monticello de Jocelyn Nicole Johnson y Bolla de Pajtim Statovci.

Por Los peligros de fumar en la cama, la autora argentina quedó seleccionada en la lista corta de escritores que aspiraban al prestigioso Premio Booker Internacional 2021, que finalmente se lo llevó el francés David Diop. “Los peligros de fumar en la cama da cuenta de un lugar de aprendizaje como escritora. Y también puedo ver con claridad cómo en ese momento ya estaba eligiendo cosas: pobreza, chicos vulnerables, la ciudad, los traumas familiares, los cuerpos de las mujeres (...) Hoy, una década después y con traducciones de por medio, puedo ver cómo están conectadas, que hacen un libro”, dijo la autora en una charla en mayo pasado a propósito de su nominación al Booker.

Las tres obras ganadoras del Kirkus se darán a conocer el 28 de octubre en una ceremonia que tendrá lugar en la Biblioteca Central de Austin, en Texas, Estados Unidos.





Fuente: Télam

