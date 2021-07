Piazzolla regresa a Francia, de la mano de Ksenija Sidorova en el Concierto de París

Ksenija Sidorova interpreta a Piazzolla.

Astor Piazzolla volverá a París. Su indomable espíritu sonará en las calles que tanto amó cuando Ksenija Sidorova, la embajadora principal del acordeón clásico, interprete Libertango nada menos que en el impresionante Concierto de París de hoy, el festejo por los 132 años de la toma de la Bastilla. Esa pieza fue incluida en Piazzolla Reflections, el disco que publicó en febrero último en homenaje a los 100 años del nacimiento de Astor.

“Es la primera vez que voy a tocar en este Concierto y estoy muy emocionada de estar allí. Debido a la pandemia no sabía si podríamos tocar y finalmente nos confirmaron. Eso me ilusiona porque será un momento único tener mi acordeón en un escenario tan importante, uno de los más espectaculares del mundo”, le dijo a Infobae Sidorova.

La acordeonista comenzó a ejecutar el instrumento con apenas 6 años entusiasmada por su abuela con quien tocaban los temas clásicos de Rusia. Con el tiempo supo que ese sería el camino a seguir. Lo estudió con Marija Gasele y más tarde obtuvo la licenciatura y posgrado en la Royal Academy of Music donde estudió con Owen Murray en Londres.

Ksenija Sidorova nació en 1988 en Riga, Letonia, y con solo 12 años conoció el tango.

“Hay muchas mujeres que tocan el acordeón, pero cuando llega el momento de decidir si se lo hará de manera profesional llega también el momento de hacernos muchas preguntas respecto a cómo será la vida, si quieres familia o no, porque es difícil tenerlo todo; es difícil viajar tener el apoyo de la familia”, asegura sobre el momento en que decidió hacer del acordeón su carrera profesional.

Ksenija Sidorova nació en 1988 en Riga, Letonia, y con solo 12 años conoció el tango y se enamoró de los sonidos del acordeón, y buscó la manera para que su instrumento reproduzca temas como Por una cabeza (Gardel-Le Pera) o el Libertango de Piazzolla.

“Astor Piazzolla simplemente es el rey del tango nuevo. Con él nació un estilo nuevo y exquisito. Creo que su música es muy cercana a mi porque empecé a tocarla a los 12 años cuando intentaba acercarme a este estilo. Siento que hay algo en común entre la melancolía rusa y la melancolía argentina, hay algo en común entre estas dos culturas también. Con mi idioma musical creo que también aporto algo al tango de Piazzola”, define Sidorova.

Ksenija Sidorova interpretará "Libertango", de Astor Piazzolla, en el Concierto de París.

La artista es amante del tango. Antes de conocer a Piazzolla se impresionó con la voz de Carlos Gardel cuando lo descubrió en una película. “Él es una figura muy grande, cada vez que tocamos sus obras en algún concierto la gente se vuelve loca porque les encanta escuchar los temas de Gardel. Es una gran figura”, opina y cuenta: “La primera vez que escuché a Gardel fue en una película, mucho antes de comenzar a tocar sus temas”.

En su repertorio incluye también obras desde Johann Sebastian Bach, a Efrem Podgaits y Václav Trojan, hasta Erkki-Sven Tüür y George Bizet, pasando por nuevos conciertos en acordeón compuestos especialmente para ella, además de multitud de proyectos de cámara la música que en mayo de 2012 se convirtió en la primera ganadora del Premio Internacional de la Fundación Bryn Terfel.

En octubre de 2015 apareció en el Royal Albert Hall como parte de las celebraciones de su 50 cumpleaños junto a Sting. Recibió la Beca Musical Martin de la Philharmonia Orchestra y el Premio Friends of the Philharmonia, así como la Medalla de Plata Worshipful Company of Musicians.

Este miércoles -a partir de las 16.30- será parte del festejo por los 132 años de la toma de la Bastilla donde confluirá con la Orquesta Nacional de Francia al pie de la Torre Eiffel.

Bajo la dirección de Simone Young y acompañada por el Coro de Radio France, la orquesta recibirá a reconocidos solistas como la soprano Pretty Yende, el tenor Piotr Beczała, el violinista Renaud Capuçon, la mezzosoprano Clementine Margaine y el trompetista Ibrahim Maalou.

SEGUIR LEYENDO