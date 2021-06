La belleza del día: “Medio desnudo frente a una tuna”, de Anita Rée

“Medio desnudo frente a una tuna” (1922-1925) de Anita Rée

I

¿Qué es el erotismo? En el Kunsthalle de Hamburgo, un prestigioso museo alemán formado por tres edificios construidos a mediados del siglo XIX, hay una respuesta. Se llama Medio desnudo frente a una tuna. Es un óleo sobre lienzo de 66 centímetros de alto y 53,5 de ancho. La autora es Anita Rée.

La obra está rodeada de cuadros de Max Liebermann, Lovis Corinth, Philipp Otto Runge, Caspar David Friedrich, Adolf Menzel y Jean-Léon Gérôme. Sin embargo, pese a la magnitud de sus compañías, tiene bien ganado su lugar. No es la única obra de Rée en dicho museo; son varias.

En Medio desnudo frente a una tuna vemos una mujer en una posición sumamente erótica. Tiene los ojos celestes entreabiertos, la boca cerrada pero a punto de decir algo. Se toca los pechos y le sugiere al espectador alguna que otra fantasía. Detrás, las tunas completan la escena.

“El juego de colores y formas de los pezones con los frutos redondos y espinosos evoca una atmósfera misteriosa y cargada de erótica que contradice extrañamente la calma inexpresiva de la figura”, sostiene Inga Dreesen, historiadora del arte.

II

Anita Rée nació en 1885, en Hamburgo, Alemania, en el seno de una antigua familia judía que comerciaba mercancías de la India. Sin embargo fue bautizada y criada como luterana. A los veinte años comenzó a estudiar con el pintor Arthur Siebelist y al año siguiente conoció a Max Liebermann.

Rée apenas había pintado un par de cuadros. Fue Liebermann quien le decía que continuara, que tenía talento, y de hecho lo tenía. Le hizo caso y las cosas empezaron a ir bien. En 1910 formó un grupo de artistas pero debió abandonarlo. Se dice que fue por su amor no correspondido con Franz Nölken. Partió a París.

Estuvo en la capital francesa unos meses y le alcanzó para renovar y mejorar su estilo. En 1913 participó en una gran exposición en la Galerie Commeter de Hamburgo. Para la década del veinte se estableció en Positano, una bellísima ciudad de Italia a orillas del golfo de Salerno. Allí pintó Medio desnudo frente a una tuna.

Según Dreesen, es una obra con influencias de “los maestros italianos del Renacimiento temprano, nuevas tendencias objetivas y el vocabulario pictórico del realismo mágico”, cuyo resultado es “una escena enigmática y bien pensada, ejecutada con gran habilidad pictórica, donde el cuerpo humano y la flora se vuelven uno”.

III

Al volver de Italia en 1926 funda en Hamburgo la GEDOK, una asociación de mujeres artistas. También pinta varios murales en edificios públicos que el nazismo destruirá. Son momentos intensos, álgidos, llenos de intolerancia que despiertan lo peor de la sociedad alemana. Y Anita Rée los empieza a sufrir.

Primero, en 1932, le retiran el encargo de un tríptico para el altar en la nueva Ansgarkirche en Langenhorn; los eclesiásticos argumentan que es por “preocupaciones religiosas”. Segundo, la Asociación de Arte de Hamburgo la califica de “extranjera”. Además era judía y los nazis lo sabían. Tuvo que huir: se mudó a la isla de Sylt.

IV

Cansada de la hostilidad que venía sufriendo desde hacía años y el acoso antisemita que se recrudecía en todo el país, pero también por situaciones personales, toma la triste decisión de suicidarse. Fue el 12 de diciembre de 1933 en la isla. Tenía 48 años. Antes de hacerlo, escribe una carta dirigida a su hermana Emilie:

“Ya no puedo encontrar mi camino en un mundo así, al que ya no pertenezco, y no tengo otro deseo que dejarlo. ¿Qué sentido tiene, sin familia y sin el arte que alguna vez fue amado, seguir vegetando sola en un mundo tan indescriptible y enloquecido?”.

Los nazis hicieron lo que sabían hacer cuando veían una sensibilidad transgresora: tildaron sus obras de “arte degenerado” y las quitaron de los museos. Wilhelm Werner, un jardinero del Kunsthalle Hamburg, hizo algo heroico: escondió las obras de Rée en su departamento. Gracias a él, hoy las podemos apreciar.





