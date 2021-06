Vuelve el Concurso KPOP Latinoamérica con un homenaje especial al grupo BTS

BTS (Foto: VIACOM/Handout vía REUTERS)

El pop coreano se extendió por el planeta y con ello BTS se erigió como el grupo más importante del pop mundial. El próximo 13 de junio se cumple el octavo aniversario de esta boyband de siete surcoreanos y el Centro Cultural Coreano (CCC) en Argentina se suma a los festejos con la doceava edición del Concurso KPOP Latinoamérica, uno de los eventos más importantes del mundo por la cantidad de países involucrados y la extensión geográfica que abarca.

En esta competencia de baile audicionaron miles de personas de distintos países de América Latina y solo 11 grupos llegaron a la instancia definitiva. La final tendrá una transmisión mundial el 13 de junio desde las 20 (hora de Argentina) a través del canal de YouTube del CCC. La conducción estará a cargo de los periodistas e influencers Lizardo Ponce y Majo Martino. El jurado se compone con la actriz Soledad Silveyra, el bailarín y coreógrafo Facundo Mazzei y la youtuber coreana Jini.

La final contará con 11 grupos finalistas: Glowback y RB Thread (Argentina), Go Game Over Go (Bolivia), Rocket Dance Team (Brasil), DA’s (Cuba), KBNC y Swat (Ecuador), Vllion (Guatemala), Eye Candy y Optimum (México), y Coincidence (Paraguay).

Según Moonhaeng Cho, director del CCC, “es un orgullo poder hacer un festejo doble, el de nuestro mayor evento del año, el Concurso KPOP, y un nuevo aniversario del grupo más importante de mi país. Nosotros consideramos la oportunidad como una manera de mostrar el valor de la cultura para el encuentro de distintos pueblos. La música puede unirnos a pesar de la distancia y nuestras diferencias, y que los jóvenes sean los exponentes de estas celebraciones es de un valor inmenso”.

Durante la transmisión se podrá seguir el evento con el hashtag #ConcursoKPOP, con el cual se realizarán sorteos entre los espectadores. Además la jornada, con acceso y participación gratuita en todas sus instancias, tendrá más contenidos dedicados a BTS. Se estrenará la entrevista al artista Alejandro Vigilante y un recorrido audiovisual por su muestra de arte Love myself”, la primera dedicada al grupo de los 7 en Argentina.

También se podrá ver un nuevo episodio del programa Korea Review, con un desafío especial e invitadas especialistas en BTS, y una proyección sobre la fachada de la sede del Centro Cultural Coreano. El Army, así denominada la base de fans del grupo surcoreano, tendrá su lugar destacado con un video dedicado a sus ídolos y el comienzo de una campaña en celebración del aniversario.





