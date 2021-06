Regresa “Noches modernas”, cuatro encuentros para disfrutar de libros, arte y vinos

Un libro sobre arte, una copa de vino y la compañía de un diálogo cautivante. Esa es la propuesta de Noches Modernas, que estrena su tercera edición desde la Asociación de Amigos del Moderno.

En Noches Modernas se propone compartir un libro, un vino y una charla con artistas, curadores, críticos y galeristas, en una invitación que busca mostrar el arte en sus diferentes facetas. Lejos de la distancia que puede tener visitar una web de un museo, la propuesta de encuentro virtual se encuentra más cercana a una reunión en un vernissage.

Noches Modernas consiste en una selección de libros en maridaje con vinos que se envían a la casa de quienes se anotan, llegando con los envíos a todo el país. Luego, se realizan cuatro encuentros con artistas, curadores, críticos de arte y un sommelier, vía zoom. De esta manera, se adentra en el libro, en la obra del artista, su trayectoria y proyección, mientras la sommelier Adriana Huck, brand ambassador de Bodegas Penaflor, a cargo de la selección de vinos, guiará la degustación durante la charla.

Los libros seleccionados para esta tercer edicion son: Transversal de Jorge Miño; ¡Qué grande sos! de Alberto Greco, Las Estaciones de Marie Orensanz y ¿Sentiste hablar de mí? de Sergio de Loof.

Los encuentros tendrán lugar las tardes de cuatro jueves, cada 15 días, comenzando el 17 de junio, con una duración de una hora aproximadamente, a través de la plataforma Zoom.

(Getty Images)

Noche Moderna # 1 - Jueves 17.06.21 a las 7 pm vía Zoom

Gabriela Urtiaga, jefa de curaduría del museo MOLAA de Los Ángeles dialogará junto a Jorge Miño. El maridaje para el encuentro será el vino Navarro Correas Reserva cabernet sauvignon, bodega Navarro Correas.

Noche Moderna # 2 - Jueves 01.07.21 a las 7 pm vía Zoom

Oradores: Javier Villa, Curador Senior del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires donde realizó la exposición: Alberto Greco ¡Qué grande sos!. El maridaje para el encuentro será el vino Blent Extremos, bodega El Esteco, junto con la sommelier especializada.

Noche Moderna # 3 - Jueves 15.07.21 a las 7 pm vía Zoom

Diana Wechsler, directora artísticoacadémica de BIENALSUR (Bienal Internacional de Arte Contemporáneo de América del Sur), hablará sobre Las Estaciones de Marie Orensanz. Con la participación de los coleccionistas: Felipe Durán y Claudio Stamato. El maridaje para el encuentro será el vino Paz cabernet sauvignon-franc, bodega Finca Las Moras, junto con la sommelier especializada.

Noche Moderna # 4 - Jueves 29.07.21 a las 7 pm vía Zoom

Lucrecia Palacios, curadora de la muestra de De Loof: ¿Sentiste hablar de mí? realizada en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. Wustavo Quiroga, firector de Fundación IDA (Investigación en Diseño Argentino) y Mora Caraballo, coordinadora de Fundación IDA, quienes cuentan con el archivo de Loof expuesto en la exhibicion y libro. Fernando Portabales, director de la película de De Loof, Copacabana Papers también estará presente. El vino será Perfiles Textura Fina, bodega Trapiche.

Los encuentros requieren inscripción previa para coordinar los envíos de vinos y libros. Los cuatro encuentros (libros + vino + envío + zoom) tienen un costo de $ 12 mil para para socios y $ 14.500 para no socios. Un solo encuentro $ 3.800 para socios y 4.200, para no socios. En caso de no querer o ya tener los libros, las 4 noches tienen un valor de 6 mil para socios y 7.200 para no socios. Una sola noche, sin libro, $ 1.500 si se está asociado y 1.800 para los que no lo están.

*Inscripciones en info@amigosdelmoderno.com o comunicandote al WhatsApp +549115965-5255

SEGUIR LEYENDO