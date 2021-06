Literatura, feminismo y una “emotividad extraordinaria”: cómo es la nueva serie sobre la vida de Isabel Allende

Isabel - Tráiler oficial

Isabel Allende no sólo es una de las escritoras más importantes de Chile y de América Latina, sino que también está considerada la autora viva más leída del mundo de la lengua española. Tiene 78 años, una treintena de libros publicados —ha vendido 72 millones de ejemplares y tiene traducciones en 42 idiomas— y una convicción que se mantiene firme. “Sí, esto es una guerra contra el patriarcado, pero es una guerra alegre y la vamos a hacer con alegría, con danza, con risas, además de toda la furia que tenemos dentro”, sostuvo en una entrevista de enero de este año.

Es que no sólo sus libros son interesantes, también su vida. Es hija del diplomático Tomás Allende Pesce, primo hermano de Salvador Allende, presidente socialista de Chile entre 1970 y 1973 hasta que fue derrocado por la dictadura de Augusto Pinochet. Isabel nació en Lima mientras su padre se desempeñaba como secretario de la embajada de Chile en Perú y estudió, por motivos diplomáticos, en Bolivia y en el Líbano. Tras el Golpe del 73, ella y su familia se exiliaron en Venezuela, donde vivieron hasta 1988. Desde entonces vive en Estados Unidos. Su última obra, de 2020, es autobiográfica: Mujeres del alma mía.

Isabel Allende (Foto: EFE / Quique García)

Y de eso trata la serie Isabel, una biopic de tres capítulos de una hora cada uno que se estrena este viernes en Amazon Prime Video. Según sus propias palabras en un reportaje con Télam, “es un resumen bastante preciso de lo que fueron los primeros cincuenta años de mi vida, y hay muchos aspectos emocionales que son mucho más fuertes que cualquier cosa que pueda escribir. Creo que la combinación entre la actuación, la dirección y la música le da a la serie una emotividad extraordinaria, como en esos primeros intentos por escribir una novela, motivada por la muerte de mi abuelo, cuya presencia y voz son una presencia constante”.

La dirección está a cargo de Rodrigo Bazaes (director de la serie Los 80) y cuenta con los guiones realizados por Jonathan Cuchacovich (Peleles). Allí se recrea los momentos más importantes y reveladores de su trayectoria no solo en la literatura sino también en el periodismo. La serie tiene una mirada feminista ya que narra sus experiencias como mujer, y también una mirada política, dado que el Golpe es determinante en su vida. La actriz que encarna a Ia escritora es Daniela Ramírez, conocida por su papel en Los archivos del Cardenal, la cual debe enfrentar normas sociales y circunstancias políticas de la época.

"Isabel", la serie

“El feminismo que aparece es el de finales de los sesenta. No se puede siquiera comparar con lo que está pasando hoy en día, con protestas en la calle por derechos que nosotras ni soñábamos llegar a alcanzar alguna vez. Esa trayectoria de lo que fue el pasado es el fundamento de los movimientos políticos de hoy, y creo que esa historia puede ser muy interesante para las personas jóvenes”, dijo sobre las partes más importantes de la serie en diálogo con Télam, y agregó que “toda esa historia sucedió hace más de cuarenta años, hay dos generaciones que no tienen idea de cómo fue la cosa”.

También dijo que “el cine y la televisión están buscando, sobre todo, inspiración de libros, lo que antes no sucedía. Antes existían los scripwriters, escritores para el cine o para la televisión, que traían y presentaban una historia. Ahora se está buscando más en la literatura, y es bueno porque se rescatan más historias, la mayor parte de la gente no lee, sino que ve la televisión”. A la vez consideró que “nunca se habían vendido tantos libros como durante la pandemia” por lo que no tiene temor de que “se vaya a terminar la lectura o la literatura. Me pone contenta que aunque se hable tanto de que se acabó, la novela sigue viento en popa”.

"Isabel", la serie

Esta producción, que suma al boom de biopics y que en Estados Unidos se estrenó por HBO Max, viaja en el tiempo como en un zigzag: la infancia entre Perú y Chile, el recuerdo de la famosa carta a su abuelo que dio origen a La casa de los espíritus, la trágica muerte en 1992 de su hija Paula a los 29 años, entre otros momentos importantes de su vida. El elenco se completa con Néstor Cantillana, Rodolfo Pulga, Rosario Zamora y Paola Volpato. Según la sinopsis de Amazon Prime Video, la serie “se centrará en la lucha y pasión de Allende”, quien, “encuentra en la literatura una vía de escape para sanar y reencontrarse consigo misma”.





