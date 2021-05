Reaparecen poemas manuscritos de Emily Brontë, perdidos por casi un siglo

Notas de cumpleaños de Emily y Anne Brontë, 1841, con bocetos de Emily, incluidas en la venta de la biblioteca de Honresfield House en Sotheby's (Sotheby's)

Un manuscrito perdido por casi 100 años, “increíblemente raro”, con 29 poemas de Emily Brontë, autora de Cumbres borrascosas, y con correcciones en lápiz de su hermana Charlotte, autora de Jane Eyre, saldrá a la venta en julio.

La rareza del manuscrito radica en que es el único que se conserva que presenta algunos de los poemas más famosos de Emily, incluidos No Coward Soul Is Mine, The Bluebell y The Old Stoic, y del que Charlotte mencionó en su prefacio de 1850 de Cumbres borrascosas: “Lo miré y algo más que sorpresa se apoderó de mí: una profunda convicción de que no se trataba de efusiones comunes, ni en absoluto como la poesía que suelen escribir las mujeres. Los pensé condensados y concisos, vigorosos y genuinos. Para mi oído, también tenían una música peculiar: melancólica y edificante”.

El Dr. Gabriel Heaton, especialista en literatura inglesa y manuscritos históricos de Sotheby’s, dijo: “Con las Brontë, nuestro amor por su trabajo está muy ligado a nuestro interés en sus vidas. Estos manuscritos te dan una idea de su creatividad, muy dentro del contexto de su existencia, lo cual es simplemente maravilloso. Trabajo con manuscritos literarios todo el tiempo, y Emily Brontë no es alguien a quien esperas ver porque muy pocos de sus manuscritos sobreviven. Así que tener algo como esto es simplemente electrizante“.

Los poemas manuscritos de Emily (Sotheby's)

“Es el manuscrito más importante de Emily que ha salido al mercado en toda una vida y, con mucho, el manuscrito más importante que ha permanecido en manos privadas. Casi nada de Emily sobrevivió; ella esencialmente escribió Cumbres borrascosas y luego se separó del mundo, sin dejar rastro. En realidad, ni siquiera hay cartas suyas, ya que no tenía a nadie con quien corresponder”, dijeron desde la casa de subastas Sotheby’s, donde esperan que se vendan por un valor que oscile entre 1 y 2 millones de dólares.

La colección fue compilada por Arthur Bell Nicholls, viudo de Charlotte, quien vendió la mayoría de los manuscritos supervivientes de las Brontë en 1895 al notorio bibliófilo y falsificador literario Thomas James Wise. Los papeles pasaron luego a las manos de los hermanos Alfred y William Law, quienes crecieron a unos 30 kilómetros de la famosa casa de Haworth, donde la familia Brontë se mudó en 1820 cuando el padre fue nombrado párroco anglicano del lugar.

Las hermanas Brontë (Anne, Emily y Charlotte) en una pintura de su hermano Branwell de 1834

Los Law adquirieron, de Wise, el manuscrito de los poemas de Emily, como también la copia de Una historia de las aves británicas, un libro inmortalizado en Jane Eyre, con anotaciones de la familia en diferentes páginas.

La biblioteca de los hermanos Law en Honresfield House desapareció de la vista del público cuando su sobrino y heredero Alfred Law murió en 1939 y era inaccesible incluso para los académicos.

A subasta también salen más de 500 manuscritos, primeras ediciones y cartas de lo que se conoce como Biblioteca Honresfield. “En los últimos 90 años, solo uno o dos académicos (muy discretos) han tenido acceso a fragmentos del material, por lo que esencialmente, solo dos personas vivas han visto algo”, dijeron desde la casa de subasta.

Con respecto a Una historia de las aves británicas, Thomas Bewick, se destacan las extensas anotaciones hechas por su padre, el reverendo Patrick Brontë, centradas en observaciones personales como “Vi, en Leeds, un espécimen disecado de esta ave; era considerablemente más grande que un ganso, ya que su cuello era tan grueso como el brazo de un hombre " o “El uso de pavos reales como alimento no está prohibido en la Ley de Moisés”.

La copia anotada de "Una historia de las aves británicas" (Sotheby's)

Charlotte menciona al título en Jane Eyre, cuando se representa a la joven heroína hundiéndose en una copia, imaginando los “reinos blancos de la muerte” del Ártico, “sombríos, como todas las nociones a medio comprender que flotan en el cerebro de los niños. pero extrañamente impresionante“. La copia de la familia, completa con un dibujo a lápiz de uno de los hijos de Brontë, se subastará con un precio de entre USD 42 mil y 70 mil.

Además de una colección de notas entre Anne y Emily, incluido un pequeño bosquejo de ellas escribiendo en una mesa, Sotheby’s también subastará una carta de Charlotte a su editor George Smith, en la que analiza las críticas de Jane Eyre y las especulaciones sobre la identidad de las Bells, los seudónimos utilizados por las tres hermanas.

Mientras tanto, las ambiciones literarias del único hermano del grupo, Branwell, se revelan en una carta a Hartley Coleridge, hijo del poeta Samuel Taylor Coleridge. “Desde mi infancia, he tenido la costumbre de dedicar las horas que podía disponer de otros y muy diferentes empleos, a esfuerzos en la composición literaria”, escribe Branwell, y agrega que mientras está a punto de “entrar en la vida activa”, le encanta escribir “demasiado bien como para dejar de lado la práctica sin un esfuerzo por determinar si podría convertirlo en cuenta, no para mantenerme por completo, sino para ayudar a mi mantenimiento”. Sus ambiciones literarias no se harían realidad.

Los lotes, que también incluyen manuscritos de Robert Burns y Walter Scott, se ofrecerán en tres subastas en Sotheby’s, a partir de julio, con exposiciones de los artículos literarios previstas en Londres, Nueva York y Edimburgo.

SEGUIR LEYENDO