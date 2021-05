Naomi Novik y el lado oscuro de una escuela de magia: “La pandemia casi parece un espejo de parte de lo que se vive en el libro”

Naomi Novik

Lo motivos que despiertan la necesidad de escribir una obra a un autor pueden ser infinitos. En el caso de la última novela de Naomi Novik fue como un llamado que resurgió desde algún lado del inconsciente, una historia que le produjo una profunda impresión en su niñez y que dio forma a Una educación mortal (Umbriel), perteneciente a la saga Escolomancia.

En la obra un grupo de jóvenes participa de una escuela de magia al estilo Harry Potter, pero allí no hay buenos y malos, o por lo menos los grados de bondad que se pueden encontrar no se hacen evidentes, ya que la oscuridad, metafórica y física, es lo que reina en los pasillos y las aulas. En ese sentido, el libro convierte todo ese proceso de enseñanzas en una especie de Los Juegos del Hambre, donde sobrevivir es el primer pensamiento de los aspirantes a magos (negros) cuando comienzan sus rutinas cotidianas.

Además, a partir de toda una camada de personajes de distintas partes del mundo, Novik plantea una reflexión sobre las castas sociales, “sobre el funcionamiento interno detrás de distintos tipos de privilegios y sobre cómo se acumula el poder”.

Especializada en Literatura inglesa, Novik logró fama mundial por su saga Temerario, una serie de nueve libros ambientados en las Guerras napoleónicas, pero en un mundo paralelo donde varias razas de dragones que son usadas por los ejércitos en el combate aéreo. El primero de ellos, El dragón de Su Majestad, le valió el premio Compton Crook en 2007, y una nominación para el prestigioso Hugo, y el director de cine Peter Jackson compró los derechos para realizar una serie.

En 2016, por Un cuento oscuro, una novela de fantasía inspirada en el Reino de Polonia y en la mitología eslava, obtuvo el premio Nébula a la mejor novela y el premio Locus a la mejor novela de fantasía. También es autora de Un mundo helado, por el que se quedó con el Premio Alex de la Asociación Estadounidense de Bibliotecas en 2019, el Locus a la Mejor Novela de Fantasía, y el Audie de 2019 a la Fantasía, y nominada al Hugo y al premio Goodreads Choice. Infobae Cultura tuvo un intercambio vía mail con la autora:

"Una educación mortal" (Umbriel), de Naomi Novik

- La novela retoma la tradición de la escuela de magia de JK Rowling, pero de una manera mucho más oscura, donde todo es una cuestión de vida o muerte como en Los Juegos del Hambre, ¿por qué le parece atractivo establecer este escenario para el desarrollo de la trama?

- Una de las fuentes de inspiración de la saga Escolomancia, proviene de una vieja historia popular sobre una escuela oscura de magia supuestamente dirigida por el propio diablo. Se dice que los estudiantes entrenan durante años encerrados, en la oscuridad total, sin contacto con el mundo exterior, sin profesores, sin luz solar, recibiendo respuestas a sus lecciones en cartas en llamas. Escuché esta historia por primera vez cuando tenía diez años, y ha quedado en mi imaginación desde entonces.

Dado que el costo es tan terrible, tienes que preguntarte: “¿Por qué alguien vendría aquí? ¿A quién llevarían a un lugar así? ¿Y cómo sobrevivirían?” Dado este punto de partida bastante sombrío, cuando empiezas a imaginar cuáles podrían ser las respuestas, no es de extrañar que termines en un mundo más oscuro con apuestas más altas. También espero que los lectores se identifiquen con las ansiedades a las que se enfrenta el estar en la escuela y no tener dónde sentarse en la cafetería, o encontrarse con que uno no tiene con quien caminar a clase, porque todos ya han formado sus grupos de amigos. En el mundo real, a la edad en que experimentamos estas situaciones, realmente puede sentirse como ¡una cuestión de vida o muerte! Y en cierto sentido, lo son; la pregunta que surge en la adolescencia es fundamentalmente, ¿puedes salir adelante como alguien que desearías ser? En un universo de fantasía, puedes crear una historia que haga que esa pregunta metafórica sea literal.

-En una entrevista dijo que le gusta escribir pensando en los lectores, dejando espacio para la aparición de fanfic (ficciones hechas por fans), entonces, ¿cómo es este proceso al escribir y crear los personajes?

- Si el mundo que construyes para tu historia es más grande que la historia que contiene, y no intentas poner los límites de la misma de una manera demasiado rígida, dejas espacio en el borde de la historia que tus lectores pueden alcanzar y abrir. Trato de no concluir, de no cerrar cosas que no necesitan ser concluidas, y dejar tanta flexibilidad en la construcción del mundo, del marco de la historia, como pueda, tanto para mí como para los escritores de fanfic. Para los personajes específicamente, una cosa que me gusta hacer, con los fanfics en mente, es proporcionar algunos personajes que todavía no tienen una personalidad completamente encarnada ni una historia de fondo muy desarrollada, sólo unos pocos detalles menores; estos se convierten en personajes que permiten al lector habitar la historia y meterse en ella. (Y a menudo se convierten en personajes que yo misma puedo retomar más adelante en la historia y desarrollar si se alinean con la historia en desarrollo.)

Novik durante una firma de ejemplares en EE.UU.

- En la historia, la escuela conlleva grandes peligros para los jóvenes magos, pero el exterior es aún más hostil para ellos, entonces, ¿qué puntos comunes encontró en este aspecto de la historia con la realidad de 2020 y el encierro debido a la pandemia?

- Al igual que en mis libros Un cuento oscuro y Un cuento helado, la importancia de construir comunidad y unirse con la gente para enfrentar nuestras luchas es en gran medida una parte de la historia. No escribo historias con ninguna intención deliberada de transmitir un mensaje específico, pero sí me encuentro volviendo a éste: No podemos hacer las cosas sin comunidad; nadie puede hacerlo solo. Todos necesitamos a otras personas. Escribí sobre la Escolomancia antes de la pandemia, así que fue muy extraño encontrar los confinamientos en el mundo real, con su aislamiento y claustrofobia y con la distancia social obligada, casi parecía un espejo de parte de la situación que se vive en el libro.

- El libro tiene una mirada de mérito hacia la educación, en la que los pertenecientes a ciudades más poderosas tienden a tener un mejor acceso a las cosas en general, ¿lo considera una crítica a la sociedad y a las desigualdades actuales?

- En mis dos últimos libros, especialmente en Un cuento helado, se exploran las raíces de la opresión y la transmisión de la historia. La Serie Escolomancia es también una examinación sobre el funcionamiento interno detrás de distintos tipos de privilegios y sobre cómo se acumula el poder, especialmente los recursos intergeneracionales. Lo que cualquier mago puede disfrutar en cualquier momento en este mundo es el resultado de una innumerable cantidad de capas de complejidad; la historia de su propia unidad familiar, la posición global de su enclave, las redes de relaciones interpersonales. Simplemente se ha llevado a un duro alivio en un ecosistema cerrado, especialmente uno que aparentemente ha impedido el acceso a bienes materiales personales, por lo que la riqueza no es inmediatamente reconocible como la conocemos en nuestro mundo, pero estas desigualdades todavía persisten.

Esta tensión está en la página en muchas historias que ocurren en un mundo mágico o en una escuela de magia, incluso si no es una pregunta que ese autor en particular ha elegido explorar en esa historia específica. La magia tiene la apariencia de ser “libre”, pero inmediatamente aprendemos que hay magos ricos y pobres magos. Esto significa que este universo contiene escasez, lo que significa que hay un sistema de distribución. Una vez que te das cuenta de que la magia realmente no es gratuita, la siguiente pregunta lógica después de eso es: “¿Cuánto le cuesta la magia al mago que la está realizando? ¿Cómo moldea esto su sociedad y su mundo?”

La autora con cosplayers de su saga "Temerario"

- ¿Qué influencias tuvo en cuenta para Una educación mortal? ¿Algún autor y/o libro la ha inspirado al escribir el primer título de esta nueva serie?

-Mi fascinación de larga data con la leyenda de la Escolomancia comenzó cuando tenía diez años, y me encontré con una ilustración alusiva en un libro de la serie Time-Life, que representaba a magos estudiando en la oscuridad total. Luego, me encontré con la mención de la escuela en las notas al pie de página del libro The Annotated Dracula. ¡Es un lugar tan terrible que ha quedado en mi cabeza desde entonces!

La escuela mágica es un tema establecido, ya tratado en la ficción fantástica; trabajar con un tema familiar permite ofrecerles a los lectores el placer del reconocimiento, es decir, que han visto esta historia antes, y tal vez hasta incluso tienen una expectativa de cómo se va a desarrollar. Como lectora, me encanta estar inmersa en un universo ficticio fantástico, y descubrir uno particularmente intrigante puede provocar muchas preguntas en mi imaginación. Las más fascinantes no son respondidas en las páginas. En algún momento, atraviesas este espacio más allá de los límites de la historia que estás leyendo, y puedes encontrar que algo nuevo e interesante está surgiendo. Ahora, tienes la oportunidad de hacer algo inesperado con el material de origen que tus lectores ya conocían.

- Debido a la pandemia, las redes sociales tomaron un papel importante para los autores y para los lectores. ¿Cuál fue tu experiencia con las redes sociales los últimos meses?

-Uno de los aspectos más valiosos de haber sido lanzados colectivamente a un bloqueo global es que todos nos vimos obligados a descubrir y a aprender a usar las soluciones virtuales que deberían haber sido una opción desde mucho tiempo atrás. Muchas personas no pueden viajar a una convención o incluso llegar a una librería para un evento, y los viajes aéreos simplemente no son sustentables en este momento. Eso no significa que nunca debamos tener convenciones y eventos de librerías, me encanta conectar con los lectores en persona. Pero estoy muy contenta de que ahora tengamos soluciones sólidas para eventos virtuales. En lo personal, estoy muy comprometida a seguir teniendo estos eventos en línea, incluso después de que podamos volver a los espacios físicos de nuevo.

A menor escala, también fue muy agradable poder interactuar con más lectores de lugares lejanos más a menudo, incluso aunque haya sido en circunstancias muy graves. No sólo porque era virtual, sino también porque muchas personas en todo el mundo se vieron obligadas a quedarse en casa. Una lectura corta de una hora dentro de una librería sólo me permitiría conocer a los lectores locales. Pero también tuve estos chats más informales por la tarde en Instagram Live en los primeros meses del encierro, y aparecían lectores desde Europa y Sudamérica. Sin embargo, también significa que recibo muchas preguntas sobre cuándo llegan las traducciones de mis libros a sus países.

- ¿De qué maneras crees que las redes sociales pueden influir en tu escritura? Por ejemplo, ¿cómo lidias con las expectativas de los lectores y los pensamientos sobre un primer libro cuando estás escribiendo una secuela?

- Sé que a algunos escritores ese tipo de influencia les resulta estresante, porque los hace dudar de sí mismos. Yo no temo a la influencia, porque no tengo un plan trazado de antemano; nunca sé exactamente hacia dónde va mi historia hasta que me siento y empiezo a escribirla, y como resultado, las sugerencias de otra persona no pueden descarrilar o convertirse en mi plan porque no tengo uno. Me encanta escuchar pensamientos sobre mi trabajo, y todo entra en el molino donde se muele con el resto de mis experiencias e influencias.

SEGUIR LEYENDO