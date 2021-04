Rodrigo Cañete: el Museo de Houston le retiró el premio al crítico de arte

Rodrigo Cañete

Durante los últimos días, el nombre del crítico de arte argentino radicado hace 20 años en Inglaterra estuvo en boca de todos. Rodrigo Cañete, que supo cosechar varios enemigos por las publicaciones en su blog LoveArtNotPeople recibió, hace apenas unos días, el premio Peter C. Marzio 2020, otorgado por el International Center for the Arts of the Americas del Museo de Bellas Artes de Houston (ICAA/MFAH), por su ensayo sobre el arte del Centro Cultural Rojas en la década de 1990.

“Según fue anunciado por el ICAA el pasado 30 de marzo, el Premio Peter C. Marzio de 2020 por Notable Investigación en Arte Latinoamericano y Latino fue otorgado a Rodrigo Cañete por el texto que presentó. Poco después del anuncio de la premiación, tanto el ICAA como el Jurado de Concesión fueron informados acerca de otros escritos del Señor Cañete que son incompatibles con las normas de uso en nuestra institución. Bajo tales premisas el mencionado premio ha sido rescindido”, se lee en el comunicado de la institución.

Desde 2012, el crítico lleva adelante su blog, un espacio conocido dentro del mundo del arte por sus críticas, pero también por sus comentarios sobre la vida privada y social de las personas que conforman esta comunidad. Diferentes instituciones que nuclean artistas, críticos y galeristas lanzaron comunicados repudiando que se le otorgue el galardón a Cañete por “cuestiones éticas”. Finalmente ocurrió.

Comunicado del International Center for the Arts of the Americas del Museo de Bellas Artes de Houston (ICAA/MFAH)

Cañete, quien vive desde hace casi dos décadas en Inglaterra, fue subsecretario de Cultura durante el gobierno de Eduardo Duhalde, en 2002, asesor de coleccionistas, ex art dealer de Morgan Stanley en Londres y en estos días también acaba de publicar Historia a contrapelo del arte argentino (Sudamericana). En la actualidad, desde las islas dirige su blog sobre la escena del arte argentino aunque lo problemático, dijeron a Infobae Cultura algunas instituciones, no es su mirada sobre el arte, sino el uso de su web como “plataforma de bullying”.

“La fundación del ICAA —concluye el comunicado— se enfocó, desde un inicio, en brindar proyección profesional a los notables aportes hechos por artistas latinoamericanos y latinx a lo largo de un siglo. El ICAA continuará su compromiso de respeto absoluto a todos, aunque sin tolerar ya sea lenguaje abusivo y desmedido o bien discriminación en ninguna de sus formas”.

El sábado pasado, Infobae Cultura lo entrevistó a raíz de la salida de su libro, y dijo que “la Argentina es un país muy dañado, pero el espectador se niega a verlo. Por eso el arte argentino que generalmente triunfa es ese preparadito, de coiffeur, para ese público que no quiere ver”. Y sobre el boicot en su contra, aseguró que son “linchamientos de blancas burguesas con demasiado tiempo libre y todo pago por el Estado”.

Comunicados de repudio de algunas instituciones contra el premio a Rodrigo Cañete

Entre las instituciones que exigían que se le quitara el premio estaban Nosotras Proponemos por “su odio hacia las mujeres, trans y adultos mayores, por su racismo y gordofobia, las campañas de bullying, hostigamiento, acoso psicológico y moral”. También la Asociación Argentina de Críticos de Arte (AACA): “Independientemente de la calidad del ensayo crítico premiado, al que AACA no tuvo acceso, nuestra preocupación apunta a la legitimación que un galardón de esta índole, otorgado por una prestigiosa institución, atribuye a una persona que se pronuncia pública y sistemáticamente ejerciendo violencia simbólica hacia artistas y colegas”.

Florencia Battiti, crítica, curadora principal del Parque de la Memoria y vice presidenta de la Asociación Argentina de Críticos de Arte, le dijo a Infobae Cultura: “No queremos cancelar a Cañete, él puede seguir escribiendo, sino que apuntamos a cuál es el código de ética del ejercicio de una profesión, donde empieza y dónde termina esta cuestión (...) El detonante fue el premio, porque ya no se trata de un bloguero violento, sino que se legitima esa práctica, a través de una institución muy importante a nivel mundial”.

Tras enterarse de la quita del premio, Cañete escribió en su cuenta de Twitter y en su blog: “Cancelado! Aunque la excelencia de mi trabajo ya ha sido reconocida al más alto nivel. El problema son las instituciones y el miedo”. Minutos más tarde publicó el mail que recibió de Mari Carmen Ramírez, directora del International Center for the Arts of the Americas del Museo de Bellas Artes de Houston (ICAA/MFAH): “Su premio fue dado por su paper pero nos han informado de otros escritos suyos que no están a la altura de los estándares del ICAA de tolerancia y respeto”.





