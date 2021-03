“Eladia y Ástor”, el homenaje a dos grandes talentos con el sello de Sandra Mihanovich

Sandra Mihanovich homenajeará a Eladia Blázquez y Ástor Piazzolla en el ciclo "Música en el hall".

Con una mezcla de ansiedad, por regresar a los escenarios, y emoción, por lo que significa personalmente encabezar este espectáculo, Sandra Mihanovich se prepara para ponerle voz a “Eladia & Ástor”, el concierto que celebrará el nacimiento de dos de los artistas más importantes de la cultura nacional, la reapertura al público del teatro San Martín y el retorno del ciclo Música en el Hall.

“Cuando me propusieron esta suerte homenaje aprovechando el Día de la Mujer, los 100 años de nacimiento de Ástor Piazzola y los 90 de Eladia me pareció una propuesta lindísima porque ella para mí es la voz de Buenos Aires, es su poesía y su música; y Piazzolla, sin duda, es el músico que dio vuelta la música argentina y generó una nueva mirada, un nuevo sonido que logró imponer en todo el mundo con el tango, con ‘su’ tango”, admite conmovida la cantante que en 2009 hizo su primer homenaje a Eladia, su admirada amiga con las que recuerda compartió largar horas jugando al truco.

La esperada presentación será el martes 9 de marzo a las 19:00 junto a su banda y al pianista Alejandro Devries en Hall Alfredo Alcón de ese teatro.

“En 2009 hice un homenaje a Eladia Blázquez en el teatro Maipo que se llamó Eladia Quiero. En ese momento también grabé el disco Honrar la vida, que tiene quince canciones, todas composiciones de ella que para mí es una de las autoras más importantes de nuestro país y además de tener la extraordinaria oportunidad de conocerla, quererla, de jugar al truco y comer juntas en la quinta de Lino Patalano, siempre sentí que era necesario hacerle un homenaje con un disco solo con sus canciones; cosa que hice, lamentablemente, cuando Eladia ya no estaba con nosotros porque partió en 2005″, lamenta Mihanovich en diálogo con Infobae Cultura y admite las sensaciones encontradas de entonces.

Eladia Blázquez. (Wikipedia)

Respecto a la minuciosa elección que hizo para armar el repertorio de diez canciones cuenta: “Sé que Eladia y Ástor fueron amigos que tuvieron un vínculo de amistad y admiración mutua, muy profundo; entonces cuando me dijeron que tenía que armar el repertorio fui a mi disco a ver qué canciones me parecía que eran las más icónica, representativas y busqué un par de Ástor que no he grabado, como Pájaros perdidos, poema de Mario Trejo, por ejemplo, pero que me pareció que conformaban un lindo homenaje para este dúo tan admirado, querido y tan importante de nuestra música”.

Esta presentación representará para Sandra reencontrarse con su público desde la canción ya que la ultima vez que lo hizo fue en un concierto que dio en 2019. “Durante el verano del 2020, hasta el 15 de marzo, me tocó hacer la obra Únicas en el teatro Broadway y después vino la pandemia. Tuve encuentros con mis músicos porque en noviembre hicimos una presentación por streaming con toda mi banda, por eso, este próximo concierto nos hará muy felices a todos”, admite la también actriz que a los 4 años comenzó a cantar e inició su carrera artística en el Café Concert La Ciudad, en mayo de 1976.

Emocionada por tan esperado regreso, confía que “para mí cantar es parte de mi vida no solo en lo físico, en lo material sino en lo espiritual, lo anímico, en todo y tengo muchísima ilusión para el próximo martes. Estoy muy ilusionada con el reencuentro con la gente y además teniendo el placer de estar en ese teatro, en ese edificio tan emblemático, tan lleno de arte de nuestra ciudad como es el complejo San Martín, que es precioso”.

Astor Piazzolla.

Al final de la entrevista define a quienes homenajeará con canciones como “El corazón al sur”, “Qué buena fe”, “Sueño de barrilete”, “Prohíbo prohibir”, entre otras.

“Más allá de que el tango ya formaba parte del mundo, el tango de Astor Piazzolla es el tango de él, es como un tango personalizado, extraordinario, es un tango del Siglo XXI que marca indudablemente un antes y un después en el género. Eladia también es un antes y un después porque es la creadora mujer por excelencia de tangos como autora, como compositora, inclusive como intérprete. Creo que es uno de los talentos más importantes que hemos tenido en la Argentina y ocupó un lugar privilegiado donde podemos nombrar a la gente sólo con nombre de pila: Ástor, Eladia, María Elena… que son nombres propios que hablan de nuestra cultura”.

La velada, que sin dudas será extraordinaria, cerrará con Honrar la vida. “Para mi es un himno extraordinario, una de las canciones bellas que existe en el mundo y tenemos el extraordinario honor que haya sido escrita no en Castellano sino en argentino”, finaliza Sandra Mihanovich.

Sandra Mihanovich homenaje Eladia y Astor (Crédito: Alejandra López).

El ciclo Música en el Hall ofrece (siempre con entrada gratuita) conciertos de artistas de todos los géneros, en formaciones no habituales o con un repertorio especialmente preparado para la ocasión.

En este contexto de pandemia, el aforo es limitado y las entradas podrán adquirirse desde este vínculo o en este enlace.





Seguir leyendo: