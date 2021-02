90 años de Toni Morrison: 5 novelas esenciales de la Nobel que retrató la desigualdad racial

Old Paper texture

La ganadora del premio Nobel Toni Morrison (1931-2019) realizó su ingreso a la literatura llegando a los 40 años, casi como si hubiera esperado la madurez intelectual. Y lo hizo de manera potente, perneándose en un laberinto que no había sido abordado desde su perspectiva, el de las injusticias que la sociedad afroamericana, especialmente centrada en las mujeres.

Nacida como Chloe Anthony Wofford en 1931 en Lorain, Ohio, hace hoy 90 años, hija de un obrero del acero y un ama de casa, tuvo una infancia pobre y en su adolescencia trabajó como empleada doméstica.

Luego se graduó en filología inglesa en la Universidad de Howard en 1953 y dos años después obtuvo una maestría en literatura estadounidense de la Universidad de Cornell. A fines de la década de 1960, se convirtió en la primera editora negra de ficción en Random House de Nueva York.

En 2012, recibió la Medalla Presidencial de la Libertad de EE. UU. por parte del ex presidente Barack Obama (Owen Sweeney/Shutterstock)

Comenzó a publicar en los ‘70, y no tardó demasiado en tener una gran reputación por parte de los críticos y lectores. Además del Nobel, también obtuvo otros prestigiosos reconocimientos como el Pulitzer, el American Book Awards, el National Book Critics Circle Award, el American Academy of Arts and Letters Awards, por nombrar algunos. En 2012, el ex presidente Barack Obama le entregó la Medalla Presidencial de la Libertad y en 2016, recibió el premio PEN / Saul Bellow por sus logros en la ficción estadounidense. Post morten, fue incluida en el Salón de la Fama Nacional de Mujeres. Incluso, ganó un Grammy al Mejor Álbum de Palabras Habladas para Niños por Who’s Got Game? The Ant or the Grasshopper?, The Lion or the Mouse?, Poppy or the Snake?, en 2008.

Construyó una carrera de seis décadas, en la que escribió once novelas, cinco libros para niños, dos obras de teatro, un ciclo de canciones y una ópera, y fue también profesora en diferentes universidades. Murió a los 88 años el 6 de agosto de 2019 en un hospital de Nueva York. “Morrison fue por delante, llevándonos al futuro, como la luz de un faro”, la describió su colega también afroamericana Zadie Smith. “Ella lideraba y nosotros la seguíamos: nos enseñó la belleza del lenguaje y el poder que se desata cuando se une a un gran corazón y a una mente feroz”, la despidió por su parte el angloindio Salman Rushdie.

Ojos azules (1970)

Ojos azules

El debut literario de la autora no pudo ser mejor, aunque las ventas no fueron muchas. La historia se centra en Pecola, una joven negra que vive en Ohio -lugar natal de la autora- durante los ’40, que sueña con tener los ojos azules ya que, para ella, son sinónimo de blancura y belleza en un mundo ensombrecido por la esclavitud.

Los temas controvertidos del libro sobre el racismo, el incesto y el abuso de menores han dado lugar a numerosos intentos de prohibir la novela en las escuelas y bibliotecas de EE.UU.

La obra fue descrita por The New York Times como de “una prosa tan precisa, tan fiel al discurso y tan cargada de dolor y asombro que la novel se convierte en poesía”.

Con el tiempo y el ingreso del texto a los círculo universitarios, se convirtió en escencial y, tras el surgimiento del movimiento Black Lives Matter, vuelve a gozar de notable actualidad.

La canción de Salomón (1977)

La canción de Salomón

Por su tercera novela, Morrison obtuvo el Premio del círculo de críticos nacional del libro. La obra nos introduce a la vida de Macon “Milkman” Dead III, un hombre afroamericano que vive en Michigan, desde el nacimiento hasta la edad adulta y es una mezcla de realismo mágico, folclore y sociología.

El libro desafía la cuestión de la identidad afroamericana y las relaciones entre personas de diferentez razas. El principal conflicto de la novela es la búsqueda de Milkman por independizarse de su familia, lograr la autorrealización y responder a las preguntas de quién es, cómo vive y por qué.

La novela fue muy bien recibida por la crítica y ganó el Premio del Círculo Nacional de Críticos de Libros de Ficción en 1978.

Beloved (1987)

Beloved

La quinta novela de Morrison es su obra más famosa. Se quedó con el Premio Pulitzer en 1988 y tuvo una adpatación a la pantalla grande una década después con Thandie Newton, Dani Glover y Oprah Winfrey en el rol de la madre de la protagonista y también productora. A la cinta, hay que decirlo, no le fue tan bien como al libro.

Ambientada después de la Guerra de Secesión Americana, está inspirada por la historia de una esclava afroamericana, Margaret Garner, una fugitiva que buscó llegar a Ohio, un estado libre. Tras veintiocho días de libertad, llega la orden de recuperarla a ella y a su hijo, por la Ley de esclavos fugitivos de 1850, que daba a los propietarios de esclavos el derecho a perseguirlos y recuperarlos cruzando las fronteras estatales.

Entonces, Sethe decide matar a su hija de dos años antes que permitir que la tomaran de nuevo y la llevasen a Sweet Home, la plantación de Kentucky de la que había huido. Una mujer que presumía ser su hija, llamada Beloved, regresa años después...

“Es una obra maestra estadounidense, y una que, además, reevalúa todas las grandes novelas del tiempo que describe”, escribió A.S. Byatt en The Guardian cuando se publicó. Lo obra fue excluida de los dos principales galardones estadounidenses, por lo que 48 escritores decidieron firmar una carta abierta en el New York Times Book Review denunciando que no se reconocía a Morrison.

Finalmente, ganó el Pulitzer de Ficción y fue finalista del National Book Award de 1987. Una encuesta del New York Times entre escritores y críticos literarios la consideraron la mejor obra de ficción estadounidense de 1981 a 2006.

Paraíso (1998)

Paraíso

El libro, el primero que publicó tras haber ganado el Nobel, completó la trilogía conformada por Beloved y Jazz (1992).

En la obra, Morrison cuenta las historias paralelas de la ciudad de Ruby y un Convento a 11 kilómetros al sur. A través de nueve capítulos, ingresa a la vida de ocho mujeres de ese espacio de distintas épocas realizando un viaje temporal con un punto en común: investigar las causas de un horrible asesinato en un pueblo de Oklahoma durante la década de 1970.

Sin embargo, a medida que se avanza en la lectura, el punto de convergencia es aún más desgarrador: cómo los hombres de Ruby tienen la intención de destruir a las mujeres del Convento.

A casa (2012)

A casa

Con la pregunta “¿De quién es esta casa?”, Morrison abre la novela que tiene como protagonista Frank Money, un veterano afroamericano de 24 años de la Guerra de Corea, y a través de su viaje a casa “un año después de haber sido dado de baja de un Ejército integrado en una patria segregada” explora otro tema recurrente en su trabajo: la naturaleza del hogar y la manera en que determina la vida de las personas.

El libro tuvo críticas mixtas, aunque la mayoría fueron positivas. En una reseña destacada, Publishers Weekly describió la novela de Morrison como “hermosa, brutal, como es la prosa perfecta de Morrison”. El New York Times criticó la falta de sutileza en el simbolismo de la novela, pero concluyó: “El logro de este trabajo radica en su considerable capacidad para hacernos sentir que no solo somos residentes, sino también copropietarios y colectivamente responsables de esta tierra que llamamos hogar”.

