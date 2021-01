Marina Abramovic: una retrospectiva y una conferencia online en Chile

Marina Abramovic (Steven Ferdman/Shutterstock)

Marina Abramovic, destacada artista serbia y “abuela de la performance”, debuta en el festival Santiago a Mil 2021, con una retrospectiva online de seis de sus trabajos más importantes. Además, hoy, miércoles 6 de enero, a partir de las 20.00 (Hora Chile), participará de un encuentro en vivo con el público vía zoom.

La XXVIII edición del Festival Internacional Santiago a Mil, cuya nueva edición va del 3 al 24 de enero, es una invitación a insistir sobre la importancia de las artes en vida de las personas y este año, debido a la pandemia, tendrá un formato híbrido, tanto con actividades presenciales como online.

Desde el comienzo de su carrera en Belgrado, Serbia, a principios de la década del 70, Abramovic (1946) ha sido pionera en el arte escénico, creando algunas de las primeras obras más importantes en la disciplina de la performance. Al explorar sus límites físicos y mentales, ha resistido el dolor, el agotamiento y el peligro en su búsqueda de una transformación emocional y espiritual.

Imagen de la performance, llamada "Rhythm O" (Martina Abramovic Institute)

El dolor, los límites del cuerpo y la mente, la radicalidad de la performance, la dualidad hombre-mujer y la identidad han cruzado la obra de Abramovic. En conversación abierta con el público mediante un encuentro virtual, este miércoles 6 de enero, la destacada artista presentará una conferencia que lleva por título Las pasiones de Marina Abramovic y que podrá ser vista por el público desde todas partes del mundo.

La retrospectiva recorre el registro de seis de sus trabajos, que incluyen las famosas Art must be beautiful, artist must be beautiful (1975), The lovers: The Great Wall walk (1988), The onion (1996), Nude with skeleton (2005), Golden mask (2010) y The current (2017).

Ganadora del León de Oro al Mejor Artista en la Bienal de Venecia de 1997 y fundadora del Marina Abramovic Institute (MAI), una plataforma de trabajo inmaterial y de larga duración para crear nuevas posibilidades de colaboración entre pensadores de todos los campos, su retrospectiva The Cleaner se inauguró en el Moderna Museet, Estocolmo en febrero de 2017 y ha realizado una gira por siete lugares europeos adicionales, terminando en el Museum of Contemporary Art de Belgrado, Serbia, en 2019.

El encuentro con Abramovic se realizará en el marco de LAB Escénico del Santiago a Mil 2021. En 27 versiones, el festival no sólo ha revolucionado enero gracias a su atractiva y multidisciplinar programación de artes escénicas, sino también por abrir espacios para el encuentro, exposición y debate de ideas. Es el caso de LAB Escénico, programa de extensión, educación y mediación artística abierto a la comunidad.

