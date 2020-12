El regreso del teatro presencial y las mejores propuestas online para disfrutar

El regreso del teatro presencial y las mejores propuestas online para diciembre

Mientras los artistas de la escena independiente denuncian que el teatro no volvió y que el protocolo vigente -con el 30 por ciento del aforo- hace inviable la apertura de muchos espacios, algunos espectáculos que ya venían cumpliendo varias temporadas en cartel se animaron al reencuentro en vivo con el público. La vuelta de las obras presenciales parece, en este momento, un gesto hacia la conexión con los espectadores sedientos de escenarios y la necesidad de unir el cuerpo a un hecho artístico, más que una verdadera reactivación. Pero el factor emocional no es algo menor: en varias propuestas que se presentaron en estas semanas sucedió que la gente comenzó a aplaudir a los artistas antes de que empiece la función, por la alegría y el agradecimiento que genera volver a encontrarse.

Las acciones de muchos artistas que empiezan a preparar el terreno para la vuelta de los espectáculos en vivo tuvieron distintas manifestaciones: la actriz Lorena Vega actuando en la terraza del Centro Cultural 25 de Mayo, en una noche ventosa y hablándole al público con pasión; hasta el regreso de Osqui Guzmán con su clásico El Bululú, un viaje por el siglo de oro español, la vida del actor José María Vilches y la poesía de Lorca.

Para las personas que todavía no pueden o no se animan a volver a la presencialidad, los principales teatros públicos argentinos, como el Cervantes y el Complejo Teatral de Buenos Aires, lanzaron sus propias propuestas vía streaming, en las cuales se asoma algo de la teatralidad: unos tachos de luces, un piso de madera, una caja negra, voces elocuentes. No es teatro, pero sí se trata de un nuevo lenguaje, algo que lo rememora. Aquí un repaso por algunas de las joyas del teatro independiente que ahora vuelven a la escena en vivo y de las novedades que se estrenan por el misterioso streaming teatral.

Yo, Encarnación Ezcurra

Lorena Vega en "Yo, Encarnación Ezcurra"

Se trata de un monólogo intenso y doloroso escrito por Cristina Escofet para retratar a la esposa de Juan Manuel de Rosas, artífice en la sombras de la Revolución de los Restauradores. Se trata de una una figura maltratada por la historia oficial, pero de una riqueza evidenciada en las intensas cartas que enviaba a su hombre en el desierto.

Lorena Vega interpreta a esta mujer maltratada en un mundo patriarcal y dominado por los hombres y al mismo tiempo de una profunda inteligencia para analizar las relaciones humanas y pensar con estrategia lo mejor para sus causas políticas. En esta pandemia, la actriz se animó a volver a los escenarios tanto al aire libre como en salas en las que se aplica el protocolo y el distanciamiento.

Actúa contra el viento y las inclemencias climáticas, así como en la seguridad de un teatro. En todos los casos, deslumbra con su oficio, la relación que establece con el público, su corporalidad y la fuerza de una actuación física y emocional a la vez. No hay que perderse esta clase de actuación que es ver a Lorena Vega en el escenario, así como la fuerza de este personaje negado y al mismo tiempo vital en la historia argentina.

*Funciones presenciales todos los sábados de diciembre, a las 21 hs. En el teatro El Picadero: Pasaje Santos Discépolo 1857

El Bululú

El Bululú, la obra que Osqui Guzmán

En 2020 El Bululú, la obra que Osqui Guzmán estrenó en el Teatro Nacional Cervantes, cumplió 10 años. Los planes de una fiesta de aniversario fueron suspendidos por la pandemia y el aislamiento, pero este gran actor tuvo su revancha para fin de año, cuando logró volver con funciones presenciales en el Centro Cultural 25 de Mayo.

Un bululú era un comediante que andaba, solo, por los pueblos representando a los personajes de una comedia, entremeses, poemas y canciones. En los años 70 el actor José María Vilches realizó más de 4500 funciones de su espectáculo El Bululú con gran éxito. La grabación de este espectáculo llegó a manos de Guzmán cuando daba sus primeros pasos en el teatro y lo marcó para siempre. 25 años después Leticia González de Lellis y Osqui Guzmán escriben El bululú. Antología endiablada, donde al mundo del siglo de oro español y Federico García Lorca, le suman el de la cultura boliviana, herencia de la familia del actor, generando una original y divertida mezcla.

Ir a ver El Bululú es un ritual de teatro en estado puro: un actor único que se vuelve un medium entre personajes ancestrales y un público contemporáneo, además la posibilidad de construir múltiples universos con muy pocos elementos.

*Funciones: domingos a las 20 hs en el Centro Cultural 25 de Mayo: Av Triunvirato 4444.

Potestad

María Onetto en "Potestad"

Los amantes del teatro argentino no pueden perderse este hito de la historia de la escena nacional que fue el texto Potestad, que escribió y actuó Eduardo Pavlovsky y que el año pasado tomó María Onetto, con la dirección de Norman Briski, para reinventarlo todo, sin que se perdiera nada de la fuerza de la obra original.

Esta versión es un devenir de unas de las piezas más significativas de la historia del teatro argentino, debido a su relación con el hecho social histórico: el genocidio y la muerte y desaparición de 30.000 personas. Estos acontecimientos llegaron a las más íntimas relaciones de los hombres, mujeres y niños de este país. Están tan presentes estos hechos que Potestad todavía se debate en su latencia social. Onetto interpreta al personaje de esta obra bajo las técnicas del teatro noh, que con una estética dogmática concibe esta tragedia.

*Le queda una función este año el sábado 19 de diciembre, a las 20 h, en la sala Caras y Caretas: Sarmiento 2037

Petróleo

"Petróleo" con Piel de Lava

En este caso, otro de los hitos del teatro argentino de los últimos años, vuelve por una única función por streaming, con la intención de que puedan disfrutar de este gran espectáculo las personas que viven en otras ciudades y no acceden a la oferta teatral porteña.

Petróleo es una producción original del Complejo Teatral de Buenos Aires y Piel de Lava y ya fue aplaudida por más de 50.000 espectadores, superando las 150 funciones con localidades agotadas.

Se trata de la la quinta obra del equipo integrado por Elisa Carricajo, Valeria Correa, Pilar Gamboa y Laura Paredes junto a Laura Fernández y es también la síntesis de una poderosa maquinaria de ficción -con más de diecisiete años de vida- en un camino de trabajo colectivo en el que confluyen actuación, dramaturgia y dirección.

En esta obra, PIEL DE LAVA investiga la posibilidad de habitar personajes masculinos como un modo de indagar en la construcción del género. En la obra convive la construcción/deconstrucción de estereotipos y el humor; ejes fundamentales de Petróleo. La filmación de la obra fue grabada a varias cámaras y trata de recuperar la fuerza de esta pieza en el espacio del escenario.

*Se podrá ver este sábado 19 de diciembre a las 21 h, por streaming vía plateanet.

Cervantes online

Civilización, escrita por Mariano Saba y dirigida por Lorena Vega

En diciembre comenzó a estar disponible una parte de la programación especial que el Teatro Nacional Cervantes lanzó en medio de la pandemia. Las obras que se presentan son las ganadoras del concurso Nuestro teatro, una convocatoria especial que se lanzó cuando se decretó la cuarentena y buscó fomentar el trabajo de dramaturgos y dramaturgas argentinas.

Se presentaron 1548 obras de las cuales quedaron seleccionadas 21, que se filmaron en la sala del teatro, con protocolo y artistas convocados. De esta vasta programación, ya están disponibles tres propuestas: Al hueso, escrita por Santiago Dejesus, dirigida por Pompeyo Audivert, Civilización, escrita por Mariano Saba y dirigida por Lorena Vega y Asteroide, fin de un mundo imposible, escrita por María Zubirí y dirigida por Cecilia Meijide.

*Las propuestas audiovisuales se pueden ver en el canal de YouTube del Teatro Nacional Cervantes

Muy Bodas de Sangre

Muy Bodas de Sangre (Carlos Furman)

También por streaming, el Complejo Teatral de Buenos Aires lanzó este año el ciclo Modos Híbridos, una propuesta que propone un abordaje audiovisual de las obras que estaban programadas para el 2020. En ese contexto, la directora Vivi Tellas tenía programado el estreno de Bodas de Sangre, de Federico García Lorca, con la actuación protagónica de Cecilia Roth.

Ahora, se animó a presentar un biodrama trágico en tres entregas, que combina el lenguaje audiovisual, con el biodrama y la poesía de Lorca. Se trata de un un tríptico audiovisual que dirigen Vivi Tellas y Agustina Comedi, quienes realizaron tres piezas documentales en las que indagan en la biografía de cada intérprete, atravesada por momentos lorquianos. Así surge el biodrama trágico: en la dramaturgia de estos retratos individuales surge una poética que desestabiliza el sentido de la experiencia individual para volverla colectiva. Como escribe Garcia Lorca, “cuando las cosas llegan a su centro, no hay quien las arranque”.

*Se puede acceder a estas propuestas gratuitas desde la página del Complejo Teatral de Buenos Aires

SEGUÍ LEYENDO

Alejandro Tantanián y Vivi Tellas: el posdrama contado por sus creadores

¿Hay un nuevo lenguaje en el teatro online?