Martín Caparrós: “La crónica es política por los temas que elige”

El periodista y escritor argentino Martín Caparrós aseguró que “la crónica es política por sus maneras de asumir que hay un sujeto que cuenta y que hay una prosa que está allí, y también es política por los temas que elige. En general las crónicas hablan de lo que no solemos considerar como información”. Así lo dijo el autor de libros como El hambre o Amor y anarquía al participar ayer del Festival Gabo que se celebra por primera vez de forma virtual por la pandemia. En su presentación, titulada “¿Para qué sirve la crónica?”, Caparrós señaló la importancia de “mirar para otros lados” diferentes a “la violencia o la miseria” en el género crónica porque “la vida es mucho más amplia” y especificó que, hace dos años, cuando fue jurado de los Premios Gabo de periodismo, “nueve de los diez trabajos finalistas eran sobre temas de miseria y violencia”.

El festival, organizado por la Fundación Gabo -anteriormente conocida como Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano (FNPI)- aborda “nuevas reflexiones, debates y miradas profundas para pensar, entender y narrar el mundo”. En este marco, Caparrós recordó algunos de los mejores cronistas de la historia como Truman Capote o Gabriel García Márquez, creador del Festival Gabo y de la Fundación, de los cuales las nuevas generaciones de periodistas deben aprender los “procedimientos” y las formas literarias para contar la realidad.

Durante su clase, que terminó con preguntas del público virtual, el escritor porteño señaló: “No se puede contar algo si no hay alguien que lo cuenta y nuestro trabajo como periodistas es justamente contar, y por lo tanto elegir qué vamos a contar y qué no. Nos enfrentamos a una situación y se supone que estamos entrenados para elegir qué es lo que vale la pena contar”. Caparrós sostuvo que no hay que descansar en la premisa “todo relato es subjetivo” sin buscar fuentes o documentos y apuntó: “de ninguna manera el hecho de que uno haga visible esa decisión significa que va a trabajar sin tener en cuenta lo básico del oficio que es averiguar”. Por lo tanto subrayó que la noticia no puede desechar la verificación que requiere el oficio del periodista, por lo que el cronista no puede ser ni un “farsante” ni un “mentiroso”.

“Si en algún momento se decía que hacer periodismo era contar lo que alguno no quiere que se sepa, quizá ahora haya que pensar que hacer periodismo es contar lo que muchos no quieren saber, que no creen que les interesa”, afirmó el periodista y escritor que este fin de semana participará de la edición del Festival Basado en Hechos Reales. Por otra parte y volviendo a los autores que nombraron y defendieron el “Nuevo Periodismo”, García Márquez o Truman Capote, señaló que “no deberíamos quedarnos con el resultado que dio ese procedimiento en los años 50 o 60, sino volver a usarlo todo lo que podamos” y agregó: “Me refiero a robar formas de otros géneros literarios para contar la no ficción”, al confesar que “aprender a escribir consiste en copiar y copiar, robar y robar”.

Para finalizar el periodista trató de responder a la pregunta que daba título a su ponencia “¿Para qué sirve la crónica?”: “La crónica sirve, si es que sirve, para tratar de entender o para plantearse más y mejores preguntas sobre aquello que vamos a contar” y agregó: “¿Cómo hacés para contar lo desconocido si no es a partir de lo que ya conocés? Yo querría creer que una buena crónica es eso: es algo que sirve para tratar de acercarte a lo desconocido a partir de lo que ya conocés”. Con la participación de escritores y periodistas como Alessandro Baricco, Jon Lee Anderson, Martín Caparrós, Leila Guerriero y Benjamin Moser -ganador del Premio Pulitzer 2020- la octava edición del Festival Gabo se celebra de forma virtual hasta el 11 de diciembre.

